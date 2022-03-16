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Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, - Федоров

qualcomm

Американська компанія Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям/

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Компанія Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, а також зробила пожертвування на підтримку українців.

Подякував керівництву компанії та попросив надіслати супутникові телефони Qualcomm для наших рятувальників. Чекатимемо на фідбек!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження проти Росії запровадили ще більше технологічних компаній, - Федоров

Автор: 

Федоров Михайло (874)


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Михаил спасибо за Вашу весьма эффективную работу!
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17.03.2022 00:01 Відповісти
Всем миром будем быть русскую фашистскую нечесть
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17.03.2022 00:03 Відповісти
Капец русским телефонам Yota, которые вот вообще не русские
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17.03.2022 00:24 Відповісти
Технологические санкции к России нужно ввести навсегда.
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17.03.2022 00:44 Відповісти
 
 