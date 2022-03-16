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США не розголошуватимуть даних щодо переговорів про постачання Україні систем ППО

псакі

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США збережуть у таємниці консультації щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони (ППО). Крім того, не має наміру розкривати місця розташування цих озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг Псакі.

"Ми маємо намір зберігати ці переговори в секреті", - сказала Псакі, відповідаючи на питання про плани США передати Україні системи ППО.

Представниця Білого дому уточнила, що Україні насамперед планується передати озброєння, які знайомі українським військовим.

"Ми ведемо консультації з кількома партнерами", - додала вона.

Також читайте: США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

Автор: 

ППО (3153) США (22568) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+8
Зато CNN уже насочиняла
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17.03.2022 00:02
+7
Что? Псаки не знала что наши бабы базарные уже все рассказали?
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17.03.2022 00:03
+5
ермаку только тоже ничего не говорите
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17.03.2022 00:12
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Зато CNN уже насочиняла
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17.03.2022 00:02 Відповісти
Головне результат
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17.03.2022 00:02 Відповісти
Что? Псаки не знала что наши бабы базарные уже все рассказали?
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17.03.2022 00:03 Відповісти
Всё правильно, хватит уже болтать во всеуслышанье о наших оружейных сделках. Расисяне очень переживают и бомбят, пусть им сюрпризом будет уже на стадии поражения их "космонавтов". Я вот только не понял одного, зачем нам ружья и пистолеты?...
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17.03.2022 00:05 Відповісти
Рушниці і пістолети, мабуть, дляТрО. Всі тільки і говорили, що для ТрО не вистачає озброєнь.
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17.03.2022 00:16 Відповісти
я подозреваю, что ружья и пистолеты там не простые, масштаб 100х1, для одного ружьишка нужна отдельная машина
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17.03.2022 00:09 Відповісти
скорее всего крупнокалиберные снайперские винтовки
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17.03.2022 00:23 Відповісти
Мочить болотных уродов из всех видов оружия, пока все не расстворятся навеки, як роса на сонці!
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17.03.2022 00:10 Відповісти
ермаку только тоже ничего не говорите
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17.03.2022 00:12 Відповісти
Я з цим згодний. А ще краще було б, щоб зброя вже була, а не наміри, консультаціі... А "ми ведемо консультації з кількома партнерами"- це таке...
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17.03.2022 00:12 Відповісти
Того, що сказала Псакі - мені достатньо...!
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17.03.2022 00:17 Відповісти
И нефек. Ихтамнет.
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17.03.2022 00:28 Відповісти
Да ладно,все сольют.И всем понятно кто.
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17.03.2022 00:32 Відповісти
В этом смысле лучше всех действуют наши польские партнеры. Пригнали эшелон, выгрузили, вернулись домой. И только после этого дали информацию про "29 фур с марлечками, масочками..."
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17.03.2022 00:48 Відповісти
Большие деньги пушки любят тишину 🤫
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17.03.2022 04:58 Відповісти
Сподіваюся, що це не лише словацькі та болгарські С-300, а і щось *********
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17.03.2022 07:00 Відповісти
 
 