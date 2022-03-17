Путін не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За словами Джонсона, президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну", і не очікував такого сильного опору.
Він звинуватив Путіна у скоєнні низки військових злочинів на рівні, якого не було у Європі "з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни".
Джонсон сказав, що Великобританія хоче зробити більше та відчуває "агонію українців".
"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може досягти успіху", - додав британський прем'єр.
"Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що вони показали свій незламний дух. Отже, він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками та бронею", - додав Борис Джонсон.
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agony (n.): extreme physical or mental suffering
Перекладач, очевидно, мгімофінішед.
а сам решил умереть СРАНЫМ ПОЛКОВОДЦЕМ !!!
Кстати, то что родня хутина СПАСАЕТСЯ НА ЗАПАДЕ - не комильфо
Или небо закройте или отдайте родню Украине для торга
Вони навіть не тварини, а створіння невідомого виду.
Недарма є українське прислів'я, - "Бог створив цапа, а чорт кацапа".
Хоть было всего ***** у него
Снилось ему в холодном поту
Будто стоит он один на плоту
Квакает жаба: Путин *****!
Крякает утка: Путин *****!
И бегемот, взирая сурово
Басом ревёт: Путин *****
Вот он проснулся: «Фу, пронесло
А то надоело - ***** да *****.
Я вот зарядку сейчас совершу
И всех врагов затем победю»
Он по старинке врубил «Deutsche Welle»
А из динамика: «Herr Putin - ******»