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Новини Війна
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Путін не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами Джонсона, президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну", і не очікував такого сильного опору.

Він звинуватив Путіна у скоєнні низки військових злочинів на рівні, якого не було у Європі "з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни".

Джонсон сказав, що Великобританія хоче зробити більше та відчуває "агонію українців".

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може досягти успіху", - додав британський прем'єр.

"Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що вони показали свій незламний дух. Отже, він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками та бронею", - додав Борис Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+16
скорей всего "сложности перевода"...
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17.03.2022 00:15
+10
https://www.lexico.com/definition/agony https://www.lexico.com/definition/agony


agony (n.): extreme physical or mental suffering

Перекладач, очевидно, мгімофінішед.
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17.03.2022 00:18
+8
Агонию украинцев? Эмммм, чего чего?
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17.03.2022 00:13
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Так и сейчас продолжает дурачка играть. Тоже не понимает что происходит.
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17.03.2022 00:13 Відповісти
США надасть Україні 100 дронів-камікадзе,сенатор Маккол.
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17.03.2022 00:21 Відповісти
Агонию украинцев? Эмммм, чего чего?
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17.03.2022 00:13 Відповісти
скорей всего "сложности перевода"...
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17.03.2022 00:15 Відповісти
сложності перекладу, редактор статті не Боріс Джонсон.
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17.03.2022 00:16 Відповісти
https://www.lexico.com/definition/agony https://www.lexico.com/definition/agony


agony (n.): extreme physical or mental suffering

Перекладач, очевидно, мгімофінішед.
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17.03.2022 00:18 Відповісти
помимо прочего, agony значит яростное сопротивление на грани возможного
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17.03.2022 00:40 Відповісти
Мабуть, малась на увазі "агонія" тих мирних, що гинуть в українських містах від бомб і ракет рашкостану. Британці самі піддавались нищівному бомбардуванню в ІІ світову війну. Тому їм зрозуміла ця біль, вони відчувають її як свою власну.
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17.03.2022 00:30 Відповісти
Усі орки підуть в Українську Святу Землю ! Смерть усім рашистам ! Слава Україні ! ✊🇺🇦
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17.03.2022 00:14 Відповісти
Имбицильная полутораметровая плешивая моль уверенно движется на концерт кобзона. Оркестр александрова ждут своего недофюрерка с нетерпением.
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17.03.2022 00:15 Відповісти
Ойц..Задорнов тоже номер приготовил для ботоксного !
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17.03.2022 00:31 Відповісти
Нутуупыыые,и своим раковым моэгом хлюп-хлюп
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17.03.2022 00:49 Відповісти
Ми російським фашистам допоможемо транспортуватись з території України, дайте нам більше зброї і целофанові мішки!
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17.03.2022 00:15 Відповісти
лол вони ніяк не пристосуються.У них впринципі через 10 днів закінчатся припаси і вони побіжуть додому валити Пугабе як це робили в 1917 році.
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17.03.2022 00:25 Відповісти
Ви не розумієте кацапів. То такі тварини, що навіть здихаючи, будуть впевнені у правоті "вождя".

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17.03.2022 00:40 Відповісти
Ога, трындеть , не мешки ворочать, с зажмуренными Ваньками).
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17.03.2022 00:43 Відповісти
Здихайте собі на здоров'я!
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17.03.2022 00:47 Відповісти
Сейчас в очередях за последними таблетками от слабоумия воюют старые кошелки
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17.03.2022 00:51 Відповісти
Та здихайте мовчки зі своїм ******,ми ж вам не заважаєм,тільки здихайте там у себе в мордорі.
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17.03.2022 01:03 Відповісти
Під припасами мається на увазі не тільки ********** а й їжа,паливо,гсм,медикаменти та ін.З цим у них великі проблеми.Тим більше після санкцій.Ходжес казав вчора що через 10 днів у них повністю вичерпаються запаси для наступальних дій.
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17.03.2022 01:58 Відповісти
А может он ждёт , когда его убьют ? Напрашивается?
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17.03.2022 00:17 Відповісти
Кабаеву и детей вывез в Швейцарию , дочерей тоже куда-то ,
а сам решил умереть СРАНЫМ ПОЛКОВОДЦЕМ !!!

Кстати, то что родня хутина СПАСАЕТСЯ НА ЗАПАДЕ - не комильфо
Или небо закройте или отдайте родню Украине для торга
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17.03.2022 00:20 Відповісти
Розумів він чи не розумів... Нехай він у пеклі порозуміється з пательнею!
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17.03.2022 00:17 Відповісти
А зіткнувся він тут з бандерівцями.
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17.03.2022 00:18 Відповісти
Він пішов би з відси, якщо в нього було би хоч грамм людяності. А ле це нелюди - потвори які втратили совість, співчуття.
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17.03.2022 00:20 Відповісти
Їх у них ніколи й не було.
Вони навіть не тварини, а створіння невідомого виду.
Недарма є українське прислів'я, - "Бог створив цапа, а чорт кацапа".
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17.03.2022 00:56 Відповісти
Тут треба окремо подякувати ригам, так розпилити кошти і сказати що все гут (недарма кажуть що мертвейчук вішався) коштує дорого і з конфіскацією.
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17.03.2022 00:23 Відповісти
Хтось може пояснити чому нема можливості деблокувати Маріуполь?
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17.03.2022 00:23 Відповісти
Тому що не в бірюльки грають. На все треба виважена тактика і стратегія.
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17.03.2022 00:26 Відповісти
посмотри на карту.
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17.03.2022 00:27 Відповісти
Неможливо прикрити війська авіацією
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17.03.2022 00:27 Відповісти
неправильний переклад
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17.03.2022 00:36 Відповісти
Що це за агонія українців? Не зрозумів цього перекладу.
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17.03.2022 00:41 Відповісти
Жило на свете жалкое чмо

Хоть было всего ***** у него

Снилось ему в холодном поту

Будто стоит он один на плоту

Квакает жаба: Путин *****!

Крякает утка: Путин *****!

И бегемот, взирая сурово

Басом ревёт: Путин *****

Вот он проснулся: «Фу, пронесло

А то надоело - ***** да *****.

Я вот зарядку сейчас совершу

И всех врагов затем победю»

Он по старинке врубил «Deutsche Welle»

А из динамика: «Herr Putin - ******»
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17.03.2022 00:51 Відповісти
Российские войска нужно выбивать всеми силами. Другого пути нет. Независимо от всяких международных угод и решений, военный преступник Путин сам не уйдет и войска не выведет.
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17.03.2022 00:58 Відповісти
Нехай виходять пішки, а залізяки свої тут залишають, в них все одно пального немає...
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17.03.2022 01:06 Відповісти
Мы выстоим. И пацаны на фронте и гражданские в тылу. И не смотря на их реально за гранью человечности бомбежки роддомом и убежищ вроде театра в Мариуполе. Вот просто выстоим-потому что ну уже вот все осознали-вот все , включая голосовавших за опзж-это война просто за наше существование. Война против загибающейся империи с запасами оружия, против не-человеков.. не людей..
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17.03.2022 01:46 Відповісти
Цікаво коли пуйло вже слідом за оркестром притягне на фронт бюджетників зі шкіл... Ідіоти з горлівки не рахуються
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17.03.2022 07:06 Відповісти
 
 