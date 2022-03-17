Путін не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами Джонсона, президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну", і не очікував такого сильного опору.

Він звинуватив Путіна у скоєнні низки військових злочинів на рівні, якого не було у Європі "з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни".

Джонсон сказав, що Великобританія хоче зробити більше та відчуває "агонію українців".

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може досягти успіху", - додав британський прем'єр.

"Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що вони показали свій незламний дух. Отже, він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками та бронею", - додав Борис Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон