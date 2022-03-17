Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім
В Миколаївській області Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським окупантам.
Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Бої тривають. Тривають всередині області, там не солодко нікому. Завдяки роботі військових ми поки не чуємо обстрілів. Ніби як спокійно", - сказав він.
Топ коментарі
+6 Микола Ветров
показати весь коментар17.03.2022 00:24
+5 Sanya T
показати весь коментар17.03.2022 00:23
+5 Mikhail Saveliev
показати весь коментар17.03.2022 00:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже хороша і весела людина.