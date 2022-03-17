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Новини Війна
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Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім

війна

В Миколаївській області Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським окупантам.

Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої тривають. Тривають всередині області, там не солодко нікому. Завдяки роботі військових ми поки не чуємо обстрілів. Ніби як спокійно", - сказав він.

Також дивіться: Кім повідомив про ліквідацію російського генерала на Миколаївщині. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2260) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+6
дасть Бог -відіб'ємось він надоїдливих "друзів"
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17.03.2022 00:24
+5
Любим вас и верим!
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17.03.2022 00:23
+5
Слава Україні! Слава ЗСУ! Кращі люди у світі
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17.03.2022 00:38
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Любим вас и верим!
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17.03.2022 00:23 Відповісти
дасть Бог -відіб'ємось він надоїдливих "друзів"
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17.03.2022 00:24 Відповісти
ім'я кацапського жмура-енарала давай, Віталя!
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17.03.2022 00:30 Відповісти
Доктор Лівсі як завжди на позитиві.

Дуже хороша і весела людина.
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17.03.2022 00:36 Відповісти
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17.03.2022 00:38 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Кращі люди у світі
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17.03.2022 00:38 Відповісти
Там не солодко бо Кім і генерал бездумно погнали наших солдат під удар авіації РФ, задля орденів. І хлопці на передку це добре зрозуміли. А цензор чистить коменти, якщо в них не ура, а правда, яка б підштовхнула подумати.
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17.03.2022 02:19 Відповісти
Не истери.
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17.03.2022 05:00 Відповісти
Глубокая мысль, по сути. Есть много примеров блестящих операций за эти 3 недели. В том числе с нашими потерями. Но они оправданы. А эти прорывы лебедь рак щука, за орденами - в зад..у такой подход. Так кацапня воюет. Мы себе такого позволить не имеем права.
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17.03.2022 06:50 Відповісти
 
 