Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім

В Миколаївській області Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським окупантам.

Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої тривають. Тривають всередині області, там не солодко нікому. Завдяки роботі військових ми поки не чуємо обстрілів. Ніби як спокійно", - сказав він.

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