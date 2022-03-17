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18 037 12

Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ

скрін

Увечері в середу був зламаний офіційний сайт МНС РФ, на якому з'явився напис "В Україні за час війни загинуло понад 13 000 російських солдатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал NEXTA, який розмістив скріншот.

Після зламу на сайті МНС Росії зявилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ 01

"Сайт МНС було зламано. Тепер там з'явилася справді важлива інформація для росіян", - сказано в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, не працюють сайти всіх регіональних главків міністерства.

Через якийсь час сайт було вимкнено, при спробі відкрити його з'являється напис "Приносимо вибачення, ресурс тимчасово недоступний. Ідуть технічні роботи".

Автор: 

сайт (274) хакер (1346)


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Топ коментарі
+29
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17.03.2022 00:27
+22
Нормально
А ещё надо на кулинарных видео вставлять видео трупов оккупантов ,
приятного аппетита , орки
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17.03.2022 00:29
+12
Ми одобрямс такий удобрямс!
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17.03.2022 00:30
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17.03.2022 00:27 Відповісти
Нормально
А ещё надо на кулинарных видео вставлять видео трупов оккупантов ,
приятного аппетита , орки
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17.03.2022 00:29 Відповісти
Ми одобрямс такий удобрямс!
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17.03.2022 00:30 Відповісти
Какая тонкая работа. Кому этот сайт нужен? Его и в россии никто не смотрит... Такие сайты студенты делают, а деньги на их создание разворовываются..

Взломайте Пикабу и повесьте такой банер
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17.03.2022 00:31 Відповісти
Та їм посрати на кількість вбитих. Вони навіть власним мамкам по цимбалах, коли телефонують з полону або оточення. Відмовляють зброю скласти, а то ж трибунал!!!!
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17.03.2022 00:41 Відповісти
Я к тому, что если взломать Пикабу будет пользы в 1000000 раз больше. А что там будет висеть не важно...
А сайт МЧС... что он есть, что его нет. Хаккер зря на него время тратил. Такие сайты ддосят списками, чтобы они просто не работали.
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17.03.2022 00:59 Відповісти
Пікабу до сраки, вони взагалі фільтрують щоб поменьше було інформації. От на ЯПлакалі - перемога за перемогою, боти строчать в Інкубаторі сотні тем. Мені вже шість акаунтів по ІР заблокували за реальні фото і відео.. ну і не обійшлося без коментарів про грання їх мамок і саджання Пині на пляшку Горять суки як ватра на полонині.
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17.03.2022 00:46 Відповісти
Можно так, чтобы он просто не работал?
Чтобы все мамкины интеллектуалы остались без очередного удовольствия?
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17.03.2022 01:02 Відповісти
Скоро у путина Ваньки закончатся и кадыровцы )))
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17.03.2022 00:41 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZVfIJytECCb7xLoi0MaPog6QfXhBaokku3mJnPARug_L5c0PveA2Qn7marxNc3Mmy06tFibXunPR1gH6_-3******************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

Яхтосафарі в Європі продовжується.

Вже конфісковані яхти путінських пріхлєбатєлєй Чемезова, Мельниченко, Міхєєва, Сечіна, Усманова, Мордашова, Тімченка. Грошики вкрадені ФСБшно-Озерною клікою у ніщіх ванєк підуть на добробут добропорядних євпропейців.

В іспанській Барселоні заарештували яхту вартістю 140 млн доларів, яка, ймовірно, належить керівникові "Ростеху"

"Валері" належить Сєргєю Чемезову

В Италии Финансовая гвардия арестовала яхту "А" Андрея Мельниченко. Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста.

Власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению - почти 16 тысяч тонн.

Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. 85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" ("Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. В 2016 году судно оценивалось в 100 миллионов долларов.

В порту Мауріціо, Італія була арештована мегаяхта Lady M. Forbes оцінює її в $27 млн.

В Портозоле-ді-Сан-Ремо була арештована 50-метрова яхта Lena іншого олігарха Генадія Тимченка.

Ось так весело Захід вчинив з вождями нахабного печерного племені, яке рипнулося проти світу. Спершу за 20 років видурив за зелені бумажкі у їхнього вожачка в набедреній пов'язці енергоресурси для своєї промисловості, а потім повернув ці зелені бумажки собі назад втюхавши його ж шайці предмети розкоші, буси, дзеркала. Колись саме так країни Європи зробили з Іспанією. На неї звалилося дурне золото відібране конкістадорами у відсталих племен Американського федерального округу і іспанській еліті, яка здуріла від дурних грошей, вся Європа втюхувала предмети роскоші. ФСБшні конкістадори Путіна також відібрали золото у племен Росіянії. І так само бездарно проциндрили. Нехай голозаде російське населення горить у пеклі.
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17.03.2022 01:05 Відповісти
І хто на той сайт МНС заходить? Ніхто й не побачив ту правду
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17.03.2022 01:14 Відповісти
Ну так порнохаб на засрашкі теж під забороною.)
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17.03.2022 06:55 Відповісти
 
 