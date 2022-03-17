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Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ
Увечері в середу був зламаний офіційний сайт МНС РФ, на якому з'явився напис "В Україні за час війни загинуло понад 13 000 російських солдатів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал NEXTA, який розмістив скріншот.
"Сайт МНС було зламано. Тепер там з'явилася справді важлива інформація для росіян", - сказано в повідомленні.
За даними російських ЗМІ, не працюють сайти всіх регіональних главків міністерства.
Через якийсь час сайт було вимкнено, при спробі відкрити його з'являється напис "Приносимо вибачення, ресурс тимчасово недоступний. Ідуть технічні роботи".
Топ коментарі
+29 Виктор Дийнега
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А ещё надо на кулинарных видео вставлять видео трупов оккупантов ,
приятного аппетита , орки
Взломайте Пикабу и повесьте такой банер
А сайт МЧС... что он есть, что его нет. Хаккер зря на него время тратил. Такие сайты ддосят списками, чтобы они просто не работали.
Чтобы все мамкины интеллектуалы остались без очередного удовольствия?
Яхтосафарі в Європі продовжується.
Вже конфісковані яхти путінських пріхлєбатєлєй Чемезова, Мельниченко, Міхєєва, Сечіна, Усманова, Мордашова, Тімченка. Грошики вкрадені ФСБшно-Озерною клікою у ніщіх ванєк підуть на добробут добропорядних євпропейців.
В іспанській Барселоні заарештували яхту вартістю 140 млн доларів, яка, ймовірно, належить керівникові "Ростеху"
"Валері" належить Сєргєю Чемезову
В Италии Финансовая гвардия арестовала яхту "А" Андрея Мельниченко. Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста.
Власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению - почти 16 тысяч тонн.
Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. 85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" ("Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. В 2016 году судно оценивалось в 100 миллионов долларов.
В порту Мауріціо, Італія була арештована мегаяхта Lady M. Forbes оцінює її в $27 млн.
В Портозоле-ді-Сан-Ремо була арештована 50-метрова яхта Lena іншого олігарха Генадія Тимченка.
Ось так весело Захід вчинив з вождями нахабного печерного племені, яке рипнулося проти світу. Спершу за 20 років видурив за зелені бумажкі у їхнього вожачка в набедреній пов'язці енергоресурси для своєї промисловості, а потім повернув ці зелені бумажки собі назад втюхавши його ж шайці предмети розкоші, буси, дзеркала. Колись саме так країни Європи зробили з Іспанією. На неї звалилося дурне золото відібране конкістадорами у відсталих племен Американського федерального округу і іспанській еліті, яка здуріла від дурних грошей, вся Європа втюхувала предмети роскоші. ФСБшні конкістадори Путіна також відібрали золото у племен Росіянії. І так само бездарно проциндрили. Нехай голозаде російське населення горить у пеклі.