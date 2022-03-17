Закрите небо наразі в пріоритеті для України, а не вступ до НАТО, - Стефанішина
Вступ до НАТО наразі є не таким пріоритетним, як отримання зброї та закриття неба над Україною.
Про це в інтерв'ю CNN заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що НАТО — це не так важливо, як безпольотна зона, більше зброї і, по суті, здатність захищати себе, — сказала вона, — але зараз в основному мова йде не про політику, а про виживання", - наголосила вона.
Стефанішина сказала, що Путін зазнає невдачі у війні, тому що "ланцюжок командування, який дезінформує його, і вище керівництво навколо показує, що вони нічого не знають про нашу націю".
"Я абсолютно впевнена, що йому некомфортно в кожен момент, коли він сидить у своєму бомбосховищі, — сказала вона, додавши, — він зазнає невдачі в кожній зі своїх оцінок".
"Гарантії безпеки в більш широкому форматі важливі для нас. ... Ми хочемо мирно жити на нашій землі демократичним шляхом", - сказала Стефанишина, додавши, що Україна вже є частиною європейської сім'ї.
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1) ДОГОВОР о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.
2) Будапештский Меморандум.
"просто забыли"(с)?
тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь інші країни - це хибний шлях.
Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.
Так, у нас немає часу, щоб виробити достатньо зброї, в т.ч. літаків і систем ППО, тому нам необхідна допомога в цьому - поставити їх нам,
однак цими засобами "закрити небо" ми повинні САМОСТІЙНО.
И эти люди ведут на в ЕС. Зеля, так почему мы до сих пор не в ЕС и НАТО?
Відмова від НАТО суперечить Конституції України, купка неадекватних недополітиків, хочуть пустити коту під хвіст стільки років праці
Это для дебилов написано?
Алеши, как только вы пойдете на уступки парашникам, больше не будет Украины, больше не будет экономики, инвестиций, рабочих мест... больше не будет никакой Эвропы и цивилизации, никто ничего не поможет отстроить...
От і маєте "великого героя **********" Зеленського. Україною керують ті, кому Україна по факту не потрібна.
Что бы вступить в НАТО Латвия была вынуждена сначала урегулировать вопросы границы с РФ, отказавшись от абренского края.
Не думаю ,что об этом не знает, скажем Арестович.Просто привычка разводить хохлов у мальчиков Коломойского в крови
У «Відомостях Верховної Ради України» опублікований Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 07 березня 2019, о 14:58
Законодавчим актом з метою законодавчого закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору внесено зміни до преамбули Основного Закону України, статей 85, 102, 116 Конституції України, а саме:
абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнено словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України"…. Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/168096.html
Країни НАТО накладають санкції,руйнуючи економіку нашого ворога.
Країни НАТО дають нам зброю,амуніцію,гуманітарку,розвіддані.
Країни НАТО дали притулок мільйонам українців.
Як назвати агітаторів проти вступу до НАТО (не кажучи про цей пункт в конституції),що переконують в безальтернативності перемовин зі злочинцем і нелюдем,метою якого є знищення нашої держави та нації ????