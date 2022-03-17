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Новини Війна
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Закрите небо наразі в пріоритеті для України, а не вступ до НАТО, - Стефанішина

небо,акція,закрите,закрити

Вступ до НАТО наразі є не таким пріоритетним, як отримання зброї та закриття неба над Україною.

Про це в інтерв'ю CNN заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що НАТО — це не так важливо, як безпольотна зона, більше зброї і, по суті, здатність захищати себе, — сказала вона, — але зараз в основному мова йде не про політику, а про виживання", - наголосила вона.

Стефанішина сказала, що Путін зазнає невдачі у війні, тому що "ланцюжок командування, який дезінформує його, і вище керівництво навколо показує, що вони нічого не знають про нашу націю".

"Я абсолютно впевнена, що йому некомфортно в кожен момент, коли він сидить у своєму бомбосховищі, — сказала вона, додавши, — він зазнає невдачі в кожній зі своїх оцінок".

"Гарантії безпеки в більш широкому форматі важливі для нас. ... Ми хочемо мирно жити на нашій землі демократичним шляхом", - сказала Стефанишина, додавши, що Україна вже є частиною європейської сім'ї.

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Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+23
все эти зеленые набросы на нато противоречат конституции и начинают утомлять
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17.03.2022 00:47
+19
Все важливо. Все в пріоритеті. Треба дожимать, а не белькотіти муйню. Договори вже в нас були з гарантіями.
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17.03.2022 00:47
+19
вступ до НАТО автоматично означає закрите небо, Стефанішина
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17.03.2022 00:48
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Даже если это отмазка перед кацапами - недолуга отмазка.
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17.03.2022 00:46 Відповісти
все эти зеленые набросы на нато противоречат конституции и начинают утомлять
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17.03.2022 00:47 Відповісти
Все важливо. Все в пріоритеті. Треба дожимать, а не белькотіти муйню. Договори вже в нас були з гарантіями.
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17.03.2022 00:47 Відповісти
"Договори вже в нас були з гарантіями." - да? Эт какие?
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17.03.2022 00:48 Відповісти
Будапештський меморандум.
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17.03.2022 00:50 Відповісти
Выполняется в полной мере. Ещё примеры будут?
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17.03.2022 00:54 Відповісти
Це коли і де?
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17.03.2022 00:55 Відповісти
Проводят консультации.
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17.03.2022 01:00 Відповісти
Шо, нічого по темі відповісти, аби пукнуть.
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17.03.2022 01:03 Відповісти
Слышь ты, пукальщик хренов, а ну расскажи мне какие обязательства у США по меморандуму? Я ж тя счас в гавно макать буду
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17.03.2022 01:05 Відповісти
Шо ж ви кацапи так палитесь? "Я ж тя счас".
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17.03.2022 01:14 Відповісти
Понятно - этот пациент слился. Несите другого спеца по меморандуму
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17.03.2022 01:19 Відповісти
россия по твоему Будапештський меморандум выполняет??? Меньше смотри российскую пропаганду.
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17.03.2022 00:56 Відповісти
кацапы? не выполняют. но вроде речь шла не о них, а толсто намекалось на других подписантов
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17.03.2022 01:03 Відповісти
У нас с Россией буквально десятки договоров о дружбе и сотрудничестве. Которые подтверждены их думой и часто лично президентами. Мало того, Путин множество раз заявлял о дружеских отношениях с Украиной. Собственно они и сейчас пытаются делать то же самое.
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17.03.2022 00:51 Відповісти
Я в курсе. Это Зе и его чиполины не в теме.
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17.03.2022 00:55 Відповісти
ДОГОВОР между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой. Прекратил действие с 1 апреля 1999 года на основании Международного договора от 31 мая 1997 года

1) ДОГОВОР о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

2) Будапештский Меморандум.
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17.03.2022 00:54 Відповісти
Ещё раз. Стефашка толсто намекает на НАТО, Вставай толсто намекает на меморандум. Ты какого хрена ******** приплетаешь?
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17.03.2022 01:16 Відповісти
Эта баба чтото напутала, нужно делать как раз наоборот. НАТО и ПВО!
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17.03.2022 00:47 Відповісти
Эт она готовит народ к результатам "сговора" в **********..
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17.03.2022 00:49 Відповісти
Небо закрывает ООН, а не НАТО. В чём была проблема восстанавливать нашу авиацию и ПВО?
"просто забыли"(с)?
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17.03.2022 00:47 Відповісти
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17.03.2022 01:04 Відповісти
Ось це треба на білбордах, щоб рибки гупі не забували, там таких історій хватить на цілий рік.
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17.03.2022 01:14 Відповісти
вступ до НАТО автоматично означає закрите небо, Стефанішина
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17.03.2022 00:48 Відповісти
Стефанишина - дура
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17.03.2022 00:54 Відповісти
ЗАРАЗ Україна здає ЕКЗАМЕН НА САМОСТІЙНІСТЬ,

тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь інші країни - це хибний шлях.

Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.

Так, у нас немає часу, щоб виробити достатньо зброї, в т.ч. літаків і систем ППО, тому нам необхідна допомога в цьому - поставити їх нам,

однак цими засобами "закрити небо" ми повинні САМОСТІЙНО.
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17.03.2022 00:55 Відповісти
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17.03.2022 00:55 Відповісти
Байден не дає нам літаки МІГ-29, але ж досить багато літаків є на аеродромах в Росії і Біларусі неподалік кордонів...
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17.03.2022 00:57 Відповісти
На странице Невзорова в Инстаграм есть видео из госпиталя в Мариуполе. Посмотрите и распространите! https://www.instagram.com/tv/CbLQ8ebgXtp/?utm_medium=copy_link
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17.03.2022 01:00 Відповісти
"вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина Джерело:
И эти люди ведут на в ЕС. Зеля, так почему мы до сих пор не в ЕС и НАТО?
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17.03.2022 01:01 Відповісти
Ще одне чудо, яке каже що НАТО не на часі, а може і взагалі непотрібне. Команда нелохів ЗЕлених так підготовляє народ?
Відмова від НАТО суперечить Конституції України, купка неадекватних недополітиків, хочуть пустити коту під хвіст стільки років праці
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17.03.2022 01:03 Відповісти
Вони не сприснуть, дайте но тiльки прогнати кацапiв до своiх китайських епеней.
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17.03.2022 01:09 Відповісти
"Я думаю, що НАТО - це не так важливо, як безпольотна зона, більше зброї і, по суті, здатність захищати себе, - сказала вона, - але зараз в основному мова йде не про політику, а про виживання", - наголосила вона.

Это для дебилов написано?

Алеши, как только вы пойдете на уступки парашникам, больше не будет Украины, больше не будет экономики, инвестиций, рабочих мест... больше не будет никакой Эвропы и цивилизации, никто ничего не поможет отстроить...
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17.03.2022 01:10 Відповісти
Это для зебирателей месседж. Зеленые до сих пор думают, что если закрыть глаза, то войны не будет. Потому и ставят лошадь позади телеги. Какое нах закрытое небо без членства в НАТО?
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17.03.2022 01:22 Відповісти
У меня аж подгорает от этого предложения Кроме завуалированного месседжа для дебилов - НАТО нам не нужно, я не могу вдуплить логическую цепочку сказанного
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17.03.2022 01:36 Відповісти
Ну добре зараз ви підпишете папірець туалетного паперу, а після розброєння кацапи скажуть що десь на хмельницькій аес у Українців хована націлена на кремль ядерно-хімічно-5G зброя і знову попруть, зупиняти чим, знову голим задом?
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17.03.2022 01:12 Відповісти
Все, забудьте про закрите небо. Його не буде. Замість нього союзники дадуть більше зброї.
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17.03.2022 01:14 Відповісти
Стефанишина,ви там ******* не займайтесь.Тільки НАТО наш приорітет і вступ в ЄС.І ці 15 пунктів з перемовин засуньте,собі в сраку,або Подалюку з Арахамією.Пункт 1.Вивід військ(рф) у границях 2013року.Всі остальні компроміси,це перенесення в часі, на другу війну,яку Україна вже не витримає.Приклад чечня.
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17.03.2022 01:17 Відповісти
Вся команда Зеленського працює на дискредитацію НАТО. Хочуть переконати українське суспільство в правильності капітуляції України.
От і маєте "великого героя **********" Зеленського. Україною керують ті, кому Україна по факту не потрібна.
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17.03.2022 01:37 Відповісти
вроде бы этот боров второй человек в Украине, дохтур каких-то околовсяческих наук... но видать и два его образования не улучшили умственных способностей... ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО записано в Конституции Украины и для того, чтобы отменить это надо менять Конституцию...
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17.03.2022 02:11 Відповісти
Это выглядит пропагандой при подготовке к договорняку.Может Зеленский и не знает,но ему должны объяснить «советники» - в НАТО не принимают страны ИМЕЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ!
Что бы вступить в НАТО Латвия была вынуждена сначала урегулировать вопросы границы с РФ, отказавшись от абренского края.
Не думаю ,что об этом не знает, скажем Арестович.Просто привычка разводить хохлов у мальчиков Коломойского в крови
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17.03.2022 02:19 Відповісти
Стефанішина не має права порушувати Конституцію України, ставлячи виконання статей в пріоритет, поряд з домовленостями, їх треба дотримуватись і виконувати. Верховна Рада 334 голосами внесла поправки до Конституції, які закріпили курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

У «Відомостях Верховної Ради України» опублікований Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 07 березня 2019, о 14:58

Законодавчим актом з метою законодавчого закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору внесено зміни до преамбули Основного Закону України, статей 85, 102, 116 Конституції України, а саме:

абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнено словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України"…. Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/168096.html
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17.03.2022 06:42 Відповісти
Можливо для зебілів і пріоритетніше (беручи до уваги неможливість), а що для України не вам вирішувати!
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17.03.2022 07:06 Відповісти
Ще одна консерва.
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17.03.2022 07:14 Відповісти
Тоесть помощь от стран НАТО Украине не нужна? А кто по вашему будет закрывать небо? Молдова с Грузией?
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17.03.2022 09:23 Відповісти
чучундрішина,в НАТО ви вступати не хочете,але хочете щоб НАТО закрило небо.Що твориться у ваших зебільних головах?
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17.03.2022 09:26 Відповісти
Країни НАТО нас фінансують,рятуючи від інфляції й розвалу економіки.
Країни НАТО накладають санкції,руйнуючи економіку нашого ворога.
Країни НАТО дають нам зброю,амуніцію,гуманітарку,розвіддані.
Країни НАТО дали притулок мільйонам українців.
Як назвати агітаторів проти вступу до НАТО (не кажучи про цей пункт в конституції),що переконують в безальтернативності перемовин зі злочинцем і нелюдем,метою якого є знищення нашої держави та нації ????
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17.03.2022 09:36 Відповісти
 
 