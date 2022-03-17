Закрите небо наразі в пріоритеті для України, а не вступ до НАТО, - Стефанішина

Вступ до НАТО наразі є не таким пріоритетним, як отримання зброї та закриття неба над Україною.

Про це в інтерв'ю CNN заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що НАТО — це не так важливо, як безпольотна зона, більше зброї і, по суті, здатність захищати себе, — сказала вона, — але зараз в основному мова йде не про політику, а про виживання", - наголосила вона.

Стефанішина сказала, що Путін зазнає невдачі у війні, тому що "ланцюжок командування, який дезінформує його, і вище керівництво навколо показує, що вони нічого не знають про нашу націю".

"Я абсолютно впевнена, що йому некомфортно в кожен момент, коли він сидить у своєму бомбосховищі, — сказала вона, додавши, — він зазнає невдачі в кожній зі своїх оцінок".

"Гарантії безпеки в більш широкому форматі важливі для нас. ... Ми хочемо мирно жити на нашій землі демократичним шляхом", - сказала Стефанишина, додавши, що Україна вже є частиною європейської сім'ї.

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