Воєнно-політичне керівництво Білорусі використовує інфраструктуру для допомоги агресору, а також здійснює розвідувальні заходи, - Генштаб

Воєнно-політичне керівництво республіки Білорусь всіляко сприяє російським окупантам здійснювати агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також, збройними силами російської федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь.

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода