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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Воєнно-політичне керівництво Білорусі використовує інфраструктуру для допомоги агресору, а також здійснює розвідувальні заходи, - Генштаб

рф,білорусь

Воєнно-політичне керівництво республіки Білорусь всіляко сприяє російським окупантам здійснювати агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також, збройними силами російської федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь.

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон".

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Автор: 

Білорусь (7925) зброя (7438) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+2
Жие бееееларусь, жуе беееларусь, сосе беееларусь... Задовбали ці збочєнці.
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17.03.2022 01:12
+2
Беларусь под оккупацией.
Все высшие чиновники, воен начальники и сам говнокомандующий к беларуской национальности не имеют отношения.
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17.03.2022 01:58
+2
на поверку руководство бульбашии оказалось одним использованным заштопанным презервативом... саня-дурик и прочая верхняя шелупонь...
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17.03.2022 05:34
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Тю, то-то навiщо так розпатякувати. Тре по сприялкам бiльше гатити... Бо всi давно знають про фарисейську позицiю кацапських сябрiв ...
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17.03.2022 01:02 Відповісти
Жие бееееларусь, жуе беееларусь, сосе беееларусь... Задовбали ці збочєнці.
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17.03.2022 01:12 Відповісти
Диванний експерт уже б давно поставив Білоруссії ультиматум - ще одна москальська ракета з їхнього боку і точки У знищують всю їхню військову інфраструктуру на нашому прикордонні.
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17.03.2022 01:29 Відповісти
Беларусь под оккупацией.
Все высшие чиновники, воен начальники и сам говнокомандующий к беларуской национальности не имеют отношения.
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17.03.2022 01:58 Відповісти
От тільки хто дозволив окупувати свою країну,як не самі білоруси?
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17.03.2022 02:09 Відповісти
на поверку руководство бульбашии оказалось одним использованным заштопанным презервативом... саня-дурик и прочая верхняя шелупонь...
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17.03.2022 05:34 Відповісти
руководство в руководстве бульбашии нет бульбашей - кацапы да хохлы
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17.03.2022 14:36 Відповісти
разорвали дипломатические отношения с бульбафюрером? нет! а почему?
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17.03.2022 05:51 Відповісти
Лука сейчас с трудом, но пока еще петляет от ввода войск Белоруси в Украину. Путлер колоссально на него давит. Если разорвем дипотношения, то Лука уже не отпетляет. Это будет джокер для путлера.
Нахера нам тратить боеприпасы на белорусское мясо? Они у нас не бесконечны. Есть более приоритетные цели. Пока есть возможность избежать белорусского фронта - надо избегать.
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17.03.2022 08:04 Відповісти
не надо строить иллюзии. они учавствуют с самого начала и отправояют свои войска и технику, переодетые в кацапскую форму. никакой беларуси, уже давно нет. есть полностью подконтрольная кремлю марионетка.
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Не надо фантазировать. Нет ни единого подтверждения участия солдат Белорусии в боевых действиях на территории Украины.
"Иллюзий" у меня нет. Лука - враг Украины однозначно. Дойдет время и до него. Но не сейчас.
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17.03.2022 12:29 Відповісти
Ну так керівництво Бєлорусі має йти прицепом до суду як співучасники, так пані венедіктова ?
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17.03.2022 06:19 Відповісти
Лука лєпший друг українського президента - чекати логіки не варто
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17.03.2022 07:07 Відповісти
 
 