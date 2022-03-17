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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це геноцид проти українського народу. Захисники роблять все можливе для захисту міста, - "Азов". ВIДЕО

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним Калина виступив із зверненням щодо того, що роблять російські окупанти з містом.

Як інформує Цензор.НЕТ,  звернення опубліковане в соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис "Дети", який можна було побачити з повітря. ФОТО

"Слава Україні!
Мені важко коментувати про сьогоднішні події в Маріуполі, оскільки ворожа авіація не припиняє бомбардувань ні на хвилину. Руйнують все, що ще вціліло в цьому місті. працює їхня ствольна артилерія, РСЗО. Танки по місту розстрілюють простих перехожих. Люди гинуть під завалами, люди гинуть під прямими влучаннями авіабомбами. Путінські ублюдки захоплюють лікарні, захоплюють заручників, перевдягаються в цивільний одяг, малюють на машинах червоні хрести, що є порушенням усіх Міжнародних конвенцій. В 15-30 під Запоріжжям розстріляли з градів колону тих, кому вдалося вибратися з міста на власному транспорті. Зруйновано символ Маріуполя - Драматичний театр, де переховувалися 1000 цивільних громадян. І це було зроблено свідомо. Вони знали, що там цивільні. Також авіабомбами розтрощений басейн "Нептун", де ховалися вагітні жінки з дітьми і також було багато цивільних. Я не знаю, чому світ дозволяє їм робити такі страшні злочини. Це - геноцид! Геноцид проти народу України! Проти Нації! Вони сіють терор, вони сіють страх. Але вони посіяли ненависть, яка не пройде століттями.

Я хочу щоб вся Україна знала, що Захисники цього міста, військові не просто виконують свій обов'язок по захисту Батьківщини, а в 1000 разів більше.

Вони б'ють ворога з останніх сил. Вони б'ють ворога без жалю, без сумніву. Так, що аж чорти в пеклі перевертаються! Скільки техніки спалено ворожої, скільки вбито ворожої піхоти уже навіть ніхто не рахує.

Я знаю лише одне - ми не збираємось пробачати цим нелюдам те, що вони роблять з Україною! Я хочу, щоб весь світ почув: Маріуполь - це Україна! Полк "Азов" та інші захисники роблять все можливе для захисту міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про удар РФ по драмтеатру у Маріуполі: Закликаємо світ посилити санкційний тиск на Росію

Автор: 

Маріуполь (3224) Азов (774)


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Топ коментарі
+15
Азов станет символом военного героизма. Подвиги бойцов Азова будут в книгах военной истории. Я верю что бойцы Азова выстоят, сломят хребет оккупанту и лично расскажут своим внукам об этой войне. Азов и другие бойцы ВСУ это пример для всех будущих поколений украинцев которые будут стоять на страже нашей страны.
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17.03.2022 01:15
+14
то, что Мариуполь оказался в блокаде - вина власти, которую весь мир предупреждал о нападении взбесившегося кабаева и его орков..
но даже 24.02 президент и фсбшное чмо дерьмак не верило, что мордор - без объявления войны, напало на Украину и стало бомбить мирные города в 5 утра, когда люди спали ..
наше ЗСУ делают невозможное, это Герои..
а власть должна была быть готова к обороне, принять меры, а не разворовывать бюджет Украины под предлогом "будивництва" и псевдопандемии..
после войны, военной победы ЗСУ над орками, надо дать оценку Банковой, почему власть была не готова к войне и обороне Украины ..
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17.03.2022 01:31
+9
я не верю что Марику нельзя помочь! ну должно же быть какое-то решение!!
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17.03.2022 01:09
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Цікаво ОП спробує під публікацією вище написати що обміняні строковики лише діти?
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17.03.2022 01:06 Відповісти
я не верю что Марику нельзя помочь! ну должно же быть какое-то решение!!
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17.03.2022 01:09 Відповісти
Яке, наприклад? Провести військову колонну з підкріпленням, зброєю та ************ 200 км по степу, під вогнем ворожої авіаціїї?
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17.03.2022 01:15 Відповісти
значит пусть они там умрут все??
должен быть выход
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17.03.2022 01:18 Відповісти
Наші союзники напевно знають яке. З ними домовляйтеся
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17.03.2022 02:32 Відповісти
Я тоже не пойму ,как в таких случаях защищаться ? ПВО? Нет ПВО и поэтому ничего нельзя сделать с обстрелами и бомбежками с самолетов??Я
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17.03.2022 01:15 Відповісти
⚡"Вокруг Мариуполя сейчас со всех сторон от 12 до 14 тысяч российских военных. Причем это элитные российские войска. Последние три дня по 25 самолетов летят из Севастополя и сбрасывают бомбы на Мариуполь, полностью его разрушают, чтобы Мариуполь сдался", - сообщил нардеп Сергей Тарута.
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17.03.2022 01:17 Відповісти
То есть если бы было ПВО то это была бы другая история. Никто бы не летал и не сбрасывал бомбы.
мрак
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17.03.2022 01:21 Відповісти
Якщо б не було б ракетних,мінометних обстрілів,імхо навіть міста в облозі,могли б існувати очікуючи підмоги,тим більше захисники в них є.Але ж не рукою захищатисть коли з неба падає..
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17.03.2022 01:25 Відповісти
Подивіться їх тактику

Коли частині вдалось вибратись на автівках до них чіплялись РусоЗмі з питаннями/твердженням,а скажіть що вас азовці садисти не випускали,бо россія ж вам постійно коридори дає

Росії байдуже на маріупольців,але і в найгіршому випадку при здачі/перемозі чомусь впевнена жодного Азовця вони не пощадять/непоміняють
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17.03.2022 01:31 Відповісти
Уничтожают город , чтобы сухопутный коридор в Крым был пустым .
потом займутся дачами на Азове
Горить у пеклі москалі !!!
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17.03.2022 01:10 Відповісти
Так, спочатку це мало бути просто "сухопутним коридором". Але місто не скорилось, і тепер орки знищують Маріуполь. А ще безумну лють в них викликає те, що Маріуполь захищає полк "Азов", боротьба з яким для орків набула єкзістенціального значення. Тому орки призначили Маріуполь на роль українського Карфагену. Навіть не знаю, які сили мають втрутитись, щоб припинити цю трагедію.
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17.03.2022 01:34 Відповісти
Орки перетворюють Маріуполь в Грозний, тобто знищують разом з мешканцями...
У ***** патологічна ненависть до АЗОВу, який визволяв раніше Маріуполь, а тепер захищає.
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17.03.2022 01:13 Відповісти
Так и есть, это основная причина того почему так мучают Марик. Там очень много Азовцев всегда было с начала войны в 2014 году
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17.03.2022 01:15 Відповісти
Азов станет символом военного героизма. Подвиги бойцов Азова будут в книгах военной истории. Я верю что бойцы Азова выстоят, сломят хребет оккупанту и лично расскажут своим внукам об этой войне. Азов и другие бойцы ВСУ это пример для всех будущих поколений украинцев которые будут стоять на страже нашей страны.
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17.03.2022 01:15 Відповісти
Дай Бог им выстоять и победить!У нормального человека сложно такой геноцид укладывается в голове .Жестокости рашистов -нет придела ,а мир продолжает дискутировать и оберегать только свои границы..Разве такой мир может полностью понять слова и боль из этого призыва..вряд ли
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17.03.2022 01:27 Відповісти
то, что Мариуполь оказался в блокаде - вина власти, которую весь мир предупреждал о нападении взбесившегося кабаева и его орков..
но даже 24.02 президент и фсбшное чмо дерьмак не верило, что мордор - без объявления войны, напало на Украину и стало бомбить мирные города в 5 утра, когда люди спали ..
наше ЗСУ делают невозможное, это Герои..
а власть должна была быть готова к обороне, принять меры, а не разворовывать бюджет Украины под предлогом "будивництва" и псевдопандемии..
после войны, военной победы ЗСУ над орками, надо дать оценку Банковой, почему власть была не готова к войне и обороне Украины ..
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17.03.2022 01:31 Відповісти
Війна-це не так важливо, як підготовка до шашличків, тим більш якщо ти побачив мир в очах у путлера.
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17.03.2022 01:38 Відповісти
 
 