Це геноцид проти українського народу. Захисники роблять все можливе для захисту міста, - "Азов". ВIДЕО
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним Калина виступив із зверненням щодо того, що роблять російські окупанти з містом.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане в соцмережах.
"Слава Україні!
Мені важко коментувати про сьогоднішні події в Маріуполі, оскільки ворожа авіація не припиняє бомбардувань ні на хвилину. Руйнують все, що ще вціліло в цьому місті. працює їхня ствольна артилерія, РСЗО. Танки по місту розстрілюють простих перехожих. Люди гинуть під завалами, люди гинуть під прямими влучаннями авіабомбами. Путінські ублюдки захоплюють лікарні, захоплюють заручників, перевдягаються в цивільний одяг, малюють на машинах червоні хрести, що є порушенням усіх Міжнародних конвенцій. В 15-30 під Запоріжжям розстріляли з градів колону тих, кому вдалося вибратися з міста на власному транспорті. Зруйновано символ Маріуполя - Драматичний театр, де переховувалися 1000 цивільних громадян. І це було зроблено свідомо. Вони знали, що там цивільні. Також авіабомбами розтрощений басейн "Нептун", де ховалися вагітні жінки з дітьми і також було багато цивільних. Я не знаю, чому світ дозволяє їм робити такі страшні злочини. Це - геноцид! Геноцид проти народу України! Проти Нації! Вони сіють терор, вони сіють страх. Але вони посіяли ненависть, яка не пройде століттями.
Я хочу щоб вся Україна знала, що Захисники цього міста, військові не просто виконують свій обов'язок по захисту Батьківщини, а в 1000 разів більше.
Вони б'ють ворога з останніх сил. Вони б'ють ворога без жалю, без сумніву. Так, що аж чорти в пеклі перевертаються! Скільки техніки спалено ворожої, скільки вбито ворожої піхоти уже навіть ніхто не рахує.
Я знаю лише одне - ми не збираємось пробачати цим нелюдам те, що вони роблять з Україною! Я хочу, щоб весь світ почув: Маріуполь - це Україна! Полк "Азов" та інші захисники роблять все можливе для захисту міста".
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должен быть выход
мрак
Коли частині вдалось вибратись на автівках до них чіплялись РусоЗмі з питаннями/твердженням,а скажіть що вас азовці садисти не випускали,бо россія ж вам постійно коридори дає
Росії байдуже на маріупольців,але і в найгіршому випадку при здачі/перемозі чомусь впевнена жодного Азовця вони не пощадять/непоміняють
потом займутся дачами на Азове
Горить у пеклі москалі !!!
У ***** патологічна ненависть до АЗОВу, який визволяв раніше Маріуполь, а тепер захищає.
но даже 24.02 президент и фсбшное чмо дерьмак не верило, что мордор - без объявления войны, напало на Украину и стало бомбить мирные города в 5 утра, когда люди спали ..
наше ЗСУ делают невозможное, это Герои..
а власть должна была быть готова к обороне, принять меры, а не разворовывать бюджет Украины под предлогом "будивництва" и псевдопандемии..
после войны, военной победы ЗСУ над орками, надо дать оценку Банковой, почему власть была не готова к войне и обороне Украины ..