УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13207 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 941 10

Війська РФ не досягли прогресу під Києвом, Харковом та Миколаєвом, - Пентагон

оборона,київ

Російські війська все ще поблизу Києва, але не "зробили жодного значного просування" до столиці з півночі, північного заходу або сходу.

Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, російські війська на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста.

"Суть у тому, що вони не досягли помітного прогресу на Сході", - зазначив чиновник.

Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці "намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом", додали в Пентагоні.

"Очевидного прогресу в Харкові чи навколо нього" з боку російських військ не було, вважає він.

Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.

У Миколаєві українці продовжують захищати місто. Російські війська все ще перебувають за межами міста "в основному на північний схід", приблизно за 10-15 кілометрів.

Читайте: Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси, - CNN

Автор: 

Київ (19423) Пентагон (1415) Харків (5569)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
у вас декілька помилок у слові Чернігів.))
показати весь коментар
17.03.2022 01:26
+2
якби не "братушки" білоруси, вони б до Києва щє років з 185 перлися зі сходу такою ходою
показати весь коментар
17.03.2022 01:30
+2
Що це за така країна - Росія? Не знаю такої й знати не бажаю. Знаю лише країну Малокацапія.
показати весь коментар
17.03.2022 01:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отогнать кацапов от Киева на 100 км - и тогда требовать капитуляции хремля !!
показати весь коментар
17.03.2022 01:17 Відповісти
у вас декілька помилок у слові Чернігів.))
показати весь коментар
17.03.2022 01:26 Відповісти
а де ці обосранці шо досягли?
показати весь коментар
17.03.2022 01:20 Відповісти
"За його словами, російські війська на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста" А если они заедут в центр, то что? Сразу возьмут базу и выиграют партию? Как в ворлд оф танкс?
показати весь коментар
17.03.2022 01:27 Відповісти
якби не "братушки" білоруси, вони б до Києва щє років з 185 перлися зі сходу такою ходою
показати весь коментар
17.03.2022 01:30 Відповісти
Що це за така країна - Росія? Не знаю такої й знати не бажаю. Знаю лише країну Малокацапія.
показати весь коментар
17.03.2022 01:33 Відповісти
это хорошо... но почему до сих пор не перекрыт выход с крыма на материковую Украину?
показати весь коментар
17.03.2022 02:29 Відповісти
чем его перекрыть? ... нет частей, нет войск там, перебросить нельзя, везде летает их авиация - ее сбивают, но не достаточно для безопасного движения войск. Пока в воздухе преимущество, украинская армия может вести полупартизанскую войну в обороне и нападать в местах сближения по возможности
показати весь коментар
17.03.2022 04:50 Відповісти
 
 