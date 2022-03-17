Китай спробував би запобігти війні проти України, якби знав про плани РФ, - посол КНР у США

Китай зробив би все можливе, щоб запобігти війні проти України, якби знав про її підготовку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це написав посол Китаю в США Цінь Ган у статті для The Washington Post.

У повідомленнях ЗМІ на початку цього місяця йшлося про те, що Китай нібито заздалегідь знав про військові дії Росії і зажадав від Кремля відкласти їх до закінчення зимових Олімпійських ігор. Нещодавно повідомлялося, що Москва звернулася до Пекіна за військовою та фінансовою допомогою у війні.

Посол стверджує, що заяви про те, ніби Китай знав про цю війну, погоджувався з нею або мовчазно підтримував, є "чистою дезінформацією" і "мають на меті перекласти вину на Китай і облити його брудом".

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Представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, посилаючись на статтю китайського посла, під час пресконференції в середу заявив: "Росія є суверенною країною і має право приймати власні рішення, які не обов'язково пов'язані з китайсько-російськими відносинами".

У статті Цінь пише, що конфлікт між Росією та Україною "не приносить користі Китаю", посилаючись на більш ніж 6000 китайських громадян, які перебували в Україні, та роль Китаю як найбільшого торгового партнера Росії та України та як найбільшого імпортера сирої нафти та природного газу в світі.

"Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй", – написав Цінь.

Посол заявив, що Китай прихильний до незалежної мирної зовнішньої політики, а його позиція щодо України є "об'єктивною і неупередженою".

Цінь також заявив, що необхідно поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну. WP зазначає, що цей вислів відрізняється від заяв інших високопосадовців КНР, які не називали конкретно Україну, коли посилалися на принципи ООН.

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Водночас, посол зазначив, що до "законних побоювань у сфері безпеки" всіх країн слід ставитися серйозно.

Американське видання пише, що під час зустрічі з представниками Китаю в Римі у понеділок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пекін матиме серйозні наслідки, якщо допоможе Росії ухилитися від санкцій.

"Ні війна, ні санкції не можуть забезпечити мир. Розмахувати кийком санкцій проти китайських компаній, прагнучи підтримки та співпраці Китаю, просто не вийде", – написав Цінь у статті для WP.

Посол відзначив, що пріоритетом залишається досягнення припинення вогню для захисту цивільного населення, і що Китай продовжить "координувати реальні зусилля задля досягнення міцного миру".

"Ми готові зробити все можливе і працювати з іншими сторонами. Наша кінцева мета – покласти край війні та підтримати регіональну та глобальну стабільність", – написав посол.

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