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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Китай спробував би запобігти війні проти України, якби знав про плани РФ, - посол КНР у США

китай

Китай зробив би все можливе, щоб запобігти війні проти України, якби знав про її підготовку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це  написав посол Китаю в США Цінь Ган у статті для The Washington Post.

У повідомленнях ЗМІ на початку цього місяця йшлося про те, що Китай нібито заздалегідь знав про військові дії Росії і зажадав від Кремля відкласти їх до закінчення зимових Олімпійських ігор. Нещодавно повідомлялося, що Москва звернулася до Пекіна за військовою та фінансовою допомогою у війні.

Посол стверджує, що заяви про те, ніби Китай знав про цю війну, погоджувався з нею або мовчазно підтримував, є "чистою дезінформацією" і "мають на меті перекласти вину на Китай і облити його брудом".

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Представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, посилаючись на статтю китайського посла, під час пресконференції в середу заявив: "Росія є суверенною країною і має право приймати власні рішення, які не обов'язково пов'язані з китайсько-російськими відносинами".

У статті Цінь пише, що конфлікт між Росією та Україною "не приносить користі Китаю", посилаючись на більш ніж 6000 китайських громадян, які перебували в Україні, та роль Китаю як найбільшого торгового партнера Росії та України та як найбільшого імпортера сирої нафти та природного газу в світі.

"Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй", – написав Цінь.

Посол заявив, що Китай прихильний до незалежної мирної зовнішньої політики, а його позиція щодо України є "об'єктивною і неупередженою".

Цінь також заявив, що необхідно поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну. WP зазначає, що цей вислів відрізняється від заяв інших високопосадовців КНР, які не називали конкретно Україну, коли посилалися на принципи ООН.

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Водночас, посол зазначив, що до "законних побоювань у сфері безпеки" всіх країн слід ставитися серйозно.

Американське видання пише, що під час зустрічі з представниками Китаю в Римі у понеділок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пекін матиме серйозні наслідки, якщо допоможе Росії ухилитися від санкцій.

"Ні війна, ні санкції не можуть забезпечити мир. Розмахувати кийком санкцій проти китайських компаній, прагнучи підтримки та співпраці Китаю, просто не вийде", – написав Цінь у статті для WP.

Посол відзначив, що пріоритетом залишається досягнення припинення вогню для захисту цивільного населення, і що Китай продовжить "координувати реальні зусилля задля досягнення міцного миру".

"Ми готові зробити все можливе і працювати з іншими сторонами. Наша кінцева мета – покласти край війні та підтримати регіональну та глобальну стабільність", – написав посол.

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Автор: 

агресія (1194) Китай (4509)


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Топ коментарі
+28
а кто просил чтоб подождали закрытия олимпиады!? а!?
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17.03.2022 01:36
+21
О, это 100% стиль китаез - давать заднюю и морозиться... в бизнесе они точно так же часто себя ведут
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17.03.2022 01:39
+20
Брехня
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17.03.2022 01:36
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а кто просил чтоб подождали закрытия олимпиады!? а!?
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17.03.2022 01:36 Відповісти
китайцы брешут - мудаки отмазываются позорище пособники русских фашистов
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17.03.2022 01:57 Відповісти
интересно китайские девки пляшут:

и я не я и рашка не моя
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17.03.2022 03:28 Відповісти
Брехня
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17.03.2022 01:36 Відповісти
Китаю сказали..--ми билі на учєніях
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17.03.2022 01:56 Відповісти
Ваши голосования, даже сегодня, говорят за кого вы в этом конфликте. Просто сами боитесь получить по жопе.
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17.03.2022 01:38 Відповісти
О, это 100% стиль китаез - давать заднюю и морозиться... в бизнесе они точно так же часто себя ведут
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17.03.2022 01:39 Відповісти
В 2007 году по рекламациям согласно договору было подано на замену или денежную компенсацию. Акты ОТК представитель китайской стороны подписал. Было отправлено официальное письмо в Китай. Ответ - в связи с тем, что мы не можем сделать замену комплектующих, в связи с закрытием производства в Китае (запчасти от других производителей поставить не могли), а также разницу цен в Китае и Украине....*****...мы можем возместить вам только 50% от стоимости.

Черти
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17.03.2022 02:20 Відповісти
Кто знает, сколько на китайских машинах задних скоростей?
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17.03.2022 01:39 Відповісти
Минимум две!
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17.03.2022 02:11 Відповісти
Ох уж этот Китай. Чрезвычайно хитросделаные. Все они знали, но поверили путлеру, что ********* будет удачным
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17.03.2022 01:39 Відповісти
Зато теперь весь их имидж альтернативы запада, который просто в отличии от злого запада за сотрудничество и процветания развенчан. Правда для самых умных. Выглянуло хитрое, наглое и хищное рыло на мгновение.
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17.03.2022 01:41 Відповісти
умные и так знали что китай те еще ********,но наивные долбики типа зе и пу верят что китай им ОБОИМ друг,**** клоуны... китай такая же вонючая тоталитарная помойка и раха,зря очень зря,что запад позволил этим зверькам вылезти из говна
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17.03.2022 02:08 Відповісти
Китай повторяет один в один путь России. Они разожрались в 2000ые, а потом пришел Си и они начинают загнивать. Мало того у Си уже был свой КрымНаш - Гонконг.
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17.03.2022 02:21 Відповісти
ВПЕРЁД - забирайте Сибирь . ДАРИМ безвозмездно
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17.03.2022 01:41 Відповісти
Бреше, як дихаэ. В одному посту весь Китай - хитрий, пiдлий, пiдступний.
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17.03.2022 01:41 Відповісти
на кого рассчитана эта тупая брехня китаезов?
все знают, что кабаев, без предварительной договорённости с китаем, не полез бы в Украину..
но китай, такая же орда, как и рф - просто киданул рф, в своих интересах, дав кабаеву совершить эту ошибку и стать изгоем мира..
китай не подумал, сколько будет жертв в Украине, потому, что у китайцев, как и в раше - не ценят чужую человеческую жизнь..
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17.03.2022 01:42 Відповісти
Да уж Китай знатно путлера на бутылку посадил
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17.03.2022 01:44 Відповісти
да, кабаев сбрендил ещё больше, решив поверить китаезам..
но эти мрази китаезы, загнав кабаева в ловушку в своих китайских интересах - не подумали о количестве жертв в Украине, хотя это предполагали.. это такая же орда, как и рф, они одинаковые по менталитету, оба режима, кнр и рф - построило на своей территории концлагери, в которые загнало население своих стран..
для кнр и рф - человеческая жизнь ничего не стоит, и солдаты для них это пушечное мясо, народ рабы, а презики у власти навсегда не сменяемы..
пошли китаезы нахер..
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17.03.2022 01:53 Відповісти
как бы китаю с рашкой в одной упряжке на бутылку не присесть
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17.03.2022 01:58 Відповісти
Хунвейбінів задохолєри - де взяти стільки пляшок? 🤔
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17.03.2022 05:44 Відповісти
Китай, как и все, думал что это будет блицкриг. Это как бы разрушило всю мировую архитектуру безопасности и проложило бы Китаю путь к их наполеоновским планам региональной сверхдержавы. Но теперь всё выглядит чуточку иначе.
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17.03.2022 01:45 Відповісти
кітаьози кіздуни більше ніж мацкалі
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17.03.2022 01:48 Відповісти
Ага... Віримо-віримо.
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17.03.2022 01:50 Відповісти
Брешет и не моргает. Люблю таких!
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17.03.2022 01:51 Відповісти
Китай не підтримав жодної резолюції з засудження Рашки за кацапшлюс Криму та Донбасу.
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17.03.2022 01:51 Відповісти
Индия туда же - после такого поведения я-бы всех студентов попросил на фиг посчле войны
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17.03.2022 01:59 Відповісти
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17.03.2022 19:39 Відповісти
Чайніки-ще ті брехуни!
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17.03.2022 02:01 Відповісти
после окончания войны с "идеалом" трахамонии коммунистическим китаем надо разорвать все отношения... поведение китая сегодня - это поведение дешевой придорожной шалавы...
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17.03.2022 02:06 Відповісти
Китайці дали добро, на "Z - операцію", після зимової олімпіади, бо думали, що буде як з Кримом (вєжлівиє чєловєчкі без "шуму" і швидко справляться)! А коли, менші брати облажалися, вони оправдуються і прикидаються дурниками, та кажуть, що не знали ("ах мы наивные, ах мы доверчивые)! 👀😲
P. S.
Їхнє пояснення виглядає не переконливо! "НЕ ВЕРЮ!" 😠
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17.03.2022 02:07 Відповісти
Поднебесные отмазки.
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17.03.2022 02:12 Відповісти
Не вірю жодному слову посла!
Цинічне лицемірство!
Тайвань ще спалахне в її полум'я боляче обпече Пекін та його вельмож!
Свобода і незалежність понад усе!
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17.03.2022 02:23 Відповісти
Коротше, якщо шарите в китайську, зайдіть в їх пошуковець baidu і почитайте новини. Там те ж саме, що у москалів. Слово в слово. Китайці троих всмоктали і вирішили дати задню.
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17.03.2022 02:33 Відповісти
Узкоглазое брехло
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17.03.2022 02:39 Відповісти
Ще одні лицеміри!
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17.03.2022 02:43 Відповісти
Кітайська розвідка геть нінащо не згодна? Щось мені в це дуже мало віриться.
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17.03.2022 04:29 Відповісти
*здатна
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17.03.2022 04:31 Відповісти
ми ницево не знали, плавда-плавда
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17.03.2022 04:40 Відповісти
Это все политические заявления, сделанные политиками. В таковом виде вообще не важны для понимания широкой аудитории. Важны только правильные интерпретации этих заявлений, то есть анализ.

Есть нюанс: аналитики экспертного уровня не сидят в блогах, не выходят к трибунам и не раздают интервью.
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17.03.2022 04:41 Відповісти
Ну Китай увидел, как русский воюет, так и принял стационарную позицию: угроза Китаю - сяумисяу, русский военный к худжайю.
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17.03.2022 04:43 Відповісти
Ой! Та щоб я так жил! (с)
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17.03.2022 05:37 Відповісти
В Гааге 2 судьи выступили против прекращения военных действий ,- китай и россия. Совпадение - не думаю!
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17.03.2022 06:11 Відповісти
Оце вже точно братський народ для кацапів.
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17.03.2022 06:13 Відповісти
Ложь китайцев очевидна.Они даже "путаются в показаниях"-то "отговаривали до конца Олимпиады",то протестовали против привенгтивных мер против эскалации войск РФ возле границ Украины...Китай не рассчитывал,что РФ потерпит поражение в войне с Украиной и теперь,увидев,что остаётся без воинственного союзника против запада. "даёт заднюю". И есть основание - НАТО сохранило все силы и США не утратили своих воен. возможностей. Поэтому Китаю не остаётся ничего как прикинуться подслеповатым дурачком и отставить пробы наскока на Тайвань. Китай так же увидел,что в проверке его армия может оказаться таим же "Анала-Говнет",как российская. А так же Китай увидел,что его экономику,как и российскую,могут тоже превратить в "Анала-Говнет".Вот и двуличный Китай рядится в "китайского болванчика"
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17.03.2022 06:39 Відповісти
Ось у цьому весь Китай, цинічний та брехливий.
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17.03.2022 06:55 Відповісти
"Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй", - написав Цінь.
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Тю, читай Цензор.нет и будешь все знать.
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17.03.2022 07:03 Відповісти
Еге ж, приблизно як китай запобігав розповсюдженню коронавірусу
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17.03.2022 07:11 Відповісти
Брехуни не менші, ніж кацапи.
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17.03.2022 07:20 Відповісти
Брехло , что можно ожидать от коммуняк ?
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17.03.2022 07:34 Відповісти
Хитрожопые. Китаю, сейчас, достаточно произвести шевеления своей армией, чтоб всё закончилось. "Учения", скажем, объявить, по примеру рашки, возле границ и пыня сдуется.
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17.03.2022 07:41 Відповісти
Китай не знав про плани війни? А чому вони перед війною як навіжені закупляли продовольство по всьому світові? Для своїх російських братушок?
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17.03.2022 07:58 Відповісти
вузкоглазі дурника ввімкнули... це для них характерно.
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17.03.2022 08:06 Відповісти
єдиний шанс для китая вийти з сірої зони - приєднатися до світової протидії росії
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17.03.2022 10:54 Відповісти
 
 