Російські окупанти на Сумщині вдираються до людських домівок, забирають їжу, ріжуть худобу і птицю, - ОВА

Російські окупанти на Сумщині мародерять та поводять себе гірше за фашистів.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю.



Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів.



Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки.

Ми бачимо кожен крок російських терористичних військ і робимо з ними те, що й маємо!" - йдеться в повідомленні.

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