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Російські окупанти на Сумщині вдираються до людських домівок, забирають їжу, ріжуть худобу і птицю, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф,окупант

Російські окупанти на Сумщині мародерять та поводять себе гірше за фашистів.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю.

Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів.

Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки.
Ми бачимо кожен крок російських терористичних військ і робимо з ними те, що й маємо!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
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17.03.2022 02:24
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17.03.2022 02:24
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17.03.2022 02:23
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12 вагонов Груз 200 из Украины в Ростов к маме.

https://twitter.com/beslan_23/status/1504148904094453761?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
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17.03.2022 02:22 Відповісти
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17.03.2022 02:24 Відповісти
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17.03.2022 02:24 Відповісти
Якісь нефотогенічні *********
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17.03.2022 05:20 Відповісти
Такие фотки нужно рассылать кацапам которые собирали подписи в поддержку *****. Спросить довольны ли они или еще нада
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17.03.2022 08:24 Відповісти
фото на кацапский паспорт
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17.03.2022 11:34 Відповісти
На путина похож,****!
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17.03.2022 13:25 Відповісти
Та скільки можна слово фашист вживати?Фашисти в Італії були і вони відрізнялися, від нацистів. Але москалі і не нацисти. Вони звичайні рашисти і воювали вони завжди так.
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17.03.2022 02:23 Відповісти
Побачити живу домашню курку і здохнуть. Скрєпний план.
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17.03.2022 02:25 Відповісти
Домой на раеюшку. Nazismus = Z

https://twitter.com/ua_industrial/status/1504091244678549504?s=20&t=Arw5AH8GxA_N4_ghbwg2Fg
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17.03.2022 02:32 Відповісти
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17.03.2022 02:33 Відповісти
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17.03.2022 02:37 Відповісти
Дембель !!!
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17.03.2022 05:21 Відповісти
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17.03.2022 08:20 Відповісти
Еду потравить и пусть отбирают.
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17.03.2022 03:35 Відповісти
роSSия = терроризм. нет никаких слов в оправдание оркам. оккупанты должны сдохнуть!
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17.03.2022 04:32 Відповісти
Россия не объявляла войны, поэтому все реквизиции от населения незаконны. То есть это не войска противника, а вооруженные бандиты, которых любое пострадавшее лицо имеет законное право убивать.
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17.03.2022 05:00 Відповісти
А від вбивць годі чекати гарних манер та гідного виховання.
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17.03.2022 06:18 Відповісти
що пропоную!!!!! у кацапів повна цензура на таке - на фото - відео знищення їхніх орків - всі соціальні блокують ...- але ! е виихід !!! моніторим їхні фірми - організації= установ - на варіанті Жовтих сторінок і РОЗСИЛАЕМ все це - таке по їхніх e-mail.....
реально працюе - вони в шоці
відкривайте свої анонім акаунти - і кидаем пачками - нехай дивляться - це діе ефективнішше гебельсовсьвської путлеровської пропоганди !!!!
Разом ПЕреможем!!! Слава Україні її ЗСУ та Нації!!!!
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18.03.2022 19:41 Відповісти
 
 