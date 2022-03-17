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Російські окупанти на Сумщині вдираються до людських домівок, забирають їжу, ріжуть худобу і птицю, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти на Сумщині мародерять та поводять себе гірше за фашистів.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю.
Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів.
Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки.
Ми бачимо кожен крок російських терористичних військ і робимо з ними те, що й маємо!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Pavel B 2f9ec440
показати весь коментар17.03.2022 02:24
+9 Pavel B 2f9ec440
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+8 Pavel B 2f9ec440
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реально працюе - вони в шоці
відкривайте свої анонім акаунти - і кидаем пачками - нехай дивляться - це діе ефективнішше гебельсовсьвської путлеровської пропоганди !!!!
Разом ПЕреможем!!! Слава Україні її ЗСУ та Нації!!!!