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Росія витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тому використовує старшу й менш точну зброю, - Велика Британія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,україна,британія

Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твітері Міноборони Великої Британії

"Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та нездатність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше авіаційного озброєння, ніж планувалося спочатку.

Відтак Росія, ймовірно, вдається до використання старішої, менш точної зброї, яка менш ефективна у військовому плані і з більшою ймовірністю призведе до жертв серед цивільного населення", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - глава Міноборони Воллес

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
не планировал кацапстан ничего терять... эти чмошники приготовили парадки для парада в Киеве... и вообще - никто расию на колени не поставит - она как лежала, так и будет лежать...
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17.03.2022 02:24
+11
Ну, тоді і російських військових злочинців треба судити не в Гаазі, а більш старому суді - в Нюрнберзі і по більш старому міжнародному законодавству.
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17.03.2022 02:30
+7
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17.03.2022 02:55
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не планировал кацапстан ничего терять... эти чмошники приготовили парадки для парада в Киеве... и вообще - никто расию на колени не поставит - она как лежала, так и будет лежать...
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17.03.2022 02:24 Відповісти
Ну, тоді і російських військових злочинців треба судити не в Гаазі, а більш старому суді - в Нюрнберзі і по більш старому міжнародному законодавству.
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17.03.2022 02:30 Відповісти
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17.03.2022 02:37 Відповісти
Я не в змозі зрозуміти який мотлох у головах у тих, хто пише такі твіти! Якби їм на голови падали ці бомби і ракети, вони б також розмірковували наскільки це озброєння новітнє?
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17.03.2022 02:41 Відповісти
А чем должно заниматься, по твоему, минобороны Англии? Они изучают всё про своего противника, все его удачи и поражения.

"Входять мокрі і брудні дослідники калу Саломон Самсонович і Африкан Свиридович, вдягнуті у все резинове. В руках у них прибори, якими міряють кал." (с)
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17.03.2022 03:02 Відповісти
ну та чекайте.якшо б я сидів за кордоном на острові.Знаючи шо я під куполом то теж фільозовствував..як вирахувати траекторію, по якій камар щить
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17.03.2022 02:49 Відповісти
То надайте новіше ППО щоб кацапських пілотів під загрозою розстрілу заганяли за штурвал.
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17.03.2022 02:54 Відповісти
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17.03.2022 02:55 Відповісти
так держать
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17.03.2022 02:55 Відповісти
Сподіваюсь там немає настоящих героїв на тій алеї, тому що їм було б дуже не зручно з террористом на одному рівні бути
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17.03.2022 10:14 Відповісти
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 03:30 Відповісти
Ааааа, ну это совсем другое дело....
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17.03.2022 06:45 Відповісти
 
 