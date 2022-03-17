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Сумська область (2190) Живицький Дмитро (465)

Українські воїни знищили в Сумській області кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів, - керівник ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,рф,техніка

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про перебіг бойових дій на Сумщині 16 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Живицький  відзначив: "Сьогодні відбивали в диких орків свій Охтирський район. Вночі палали дупи у тростянецьких окупантів!
Вони отримали по заслугах, наші "ювеліри" із ЗСУ повибивали їх артилерійські позиції.

Далі день продовжився боротьбою за цей напрям. У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів.

Тож якщо ви злякалися сильних вибухів вдень - зараз можна радіти. Справа була добра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Сумщині вдираються до людських домівок, забирають їжу, ріжуть худобу і птицю, - ОВА

Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку - за нашу Велику Писарівку. Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву.

Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути. Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю - це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей.

На Сумщині за планом скоро посівна. Як раз органічні добрива смажених орків стануть в нагоді. Ворожа російська мерзота, ви горітимете у пеклі!"

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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17.03.2022 02:48
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17.03.2022 02:41
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12 вагонов Груз 200 из Украины в Ростов к маме.

https://twitter.com/beslan_23/status/1504148904094453761?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
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17.03.2022 02:39 Відповісти
Голубой вагон ... Скатертью , скатертью ...
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17.03.2022 02:44 Відповісти
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17.03.2022 02:40 Відповісти
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17.03.2022 02:41 Відповісти
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17.03.2022 02:42 Відповісти
красива
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17.03.2022 02:58 Відповісти
красіва...у мене третя ночі
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17.03.2022 03:02 Відповісти
Ой, а шо это с ними? Вид у них какой-то не свежий...
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17.03.2022 09:25 Відповісти
а почему у всех них такие лица удивлённые?
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17.03.2022 10:28 Відповісти
https://twitter.com/Shadi_Alkasim/status/1504560538080067597?s=20&t=qJKP_duferNayuQbFzU-UA
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18.03.2022 06:24 Відповісти
именно так должен выглядеть хороший руське.... )
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17.03.2022 02:44 Відповісти
Чувак похож на Шварца в фильме "Вспомнить Всё"... Тоже марсианин походу...

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17.03.2022 03:25 Відповісти
Кажется, я рожу этого бурята часто видел в программе Гражданская оборона на ICTV. Но сейчас так схрду и не нашел.
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17.03.2022 04:15 Відповісти
а сколько примерно орчатины в один влезает.хоцца прикинуть "улов" ВСУ?
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17.03.2022 02:44 Відповісти
там ше мішки є..запарюються
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17.03.2022 03:01 Відповісти
шкода шо вивозять тонни гарного гумусу з наших черноземів
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17.03.2022 10:30 Відповісти
Влучили, а не потрапили
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17.03.2022 02:41 Відповісти
машинний переклад. Чому Бутусов тримає російськомовних редакторів? Адже народжені за совка українці вільно володіють російською.
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17.03.2022 09:57 Відповісти
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17.03.2022 02:41 Відповісти
Домой на раеюшку. Nazismus = Z

https://twitter.com/ua_industrial/status/1504091244678549504?s=20&t=Arw5AH8GxA_N4_ghbwg2Fg
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17.03.2022 02:43 Відповісти
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17.03.2022 02:44 Відповісти
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17.03.2022 02:45 Відповісти
а прикинь, при погрузке/разгрузке ребятки чудес насмотрятся... ))
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17.03.2022 02:47 Відповісти
Киндер сюрпризы в каждый руSSкий дом !
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17.03.2022 02:54 Відповісти
Добра новина, але - перепрошую - не "потрапили", а "влучили", бо це трохи різні речі)
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17.03.2022 02:46 Відповісти
Погоджуюсь.... "Влучили" або "поцiлили" - бiльш доречно.
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17.03.2022 04:59 Відповісти
Я теж зразу подумав: зайшли в середину складу
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17.03.2022 09:58 Відповісти
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17.03.2022 02:48 Відповісти
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17.03.2022 02:48 Відповісти
Ще один рідкісний трофей українських військових. Рашистський комплекс РЕБ "Торн-МДМ", захоплений десь під Миколаєвом, чомусь трохи засумував(

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504233897231626240?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 02:59 Відповісти
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17.03.2022 03:00 Відповісти
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17.03.2022 03:00 Відповісти
Символ российских оккупантов родился не на пустом месте. «Z» - это эмблема 4-ой полицейской моторизованной дивизии СС. Даже российская свастика оказалась краденой. Ничего нового они придумать не смогли.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504230684663197696?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 03:02 Відповісти
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17.03.2022 03:04 Відповісти
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17.03.2022 03:04 Відповісти
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 03:28 Відповісти
Земля должна гореть под ногами рашиSSкого оккупанта!
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17.03.2022 05:09 Відповісти
Хоч би це було не перебільшення... І дай Боже щоб більше кацапів не втікало, а дохло
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17.03.2022 07:01 Відповісти
пане керівник ОВА Живицький, так "потрапили" чи "влучили"?
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17.03.2022 07:57 Відповісти
коли нашi влучили орки потрапили в пекло
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17.03.2022 10:36 Відповісти
 
 