Російські військові вразили ракетами три панамських судна в Чорному морі, - Reuters

Три судна під панамським прапором були вражені російськими ракетами в Чорному морі після вторгнення Росії в Україну. Одне з них затонуло, два інших залишаються на плаву, але мають пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству в Панамському морському управлінні (AMP), трьома постраждалими від російських ракетних атак суднами були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. В AMP не повідомили дати, коли вони були вражені.

"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток", - сказав Норіель Арауз, адміністратор AMP.

За його словами, в Чорному морі все ще знаходяться не менше 10 суден. Він додав, що російський військовий флот обмежує вихід кораблів з цього району.

Читайте також: Російські окупанти захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір" і примусово транспортують у Севастополь

За даними AMP, у Панами найбільший у світі Реєстр суден під її прапором, що перевищує 8000 одиниць.