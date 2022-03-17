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Російські військові вразили ракетами три панамських судна в Чорному морі, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

Три судна під панамським прапором були вражені російськими ракетами в Чорному морі після вторгнення Росії в Україну. Одне з них затонуло, два інших залишаються на плаву, але мають пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству в Панамському морському управлінні (AMP), трьома постраждалими від російських ракетних атак суднами були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. В AMP не повідомили дати, коли вони були вражені.

"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток", - сказав Норіель Арауз, адміністратор AMP.

За його словами, в Чорному морі все ще знаходяться не менше 10 суден. Він додав, що російський військовий флот обмежує вихід кораблів з цього району.

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За даними AMP, у Панами найбільший у світі Реєстр суден під її прапором, що перевищує 8000 одиниць.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
вот это свинорылым придуркам повезло... вляпались покуда не хочу... очень горькое будет похмелье у кацапов... заплатят они страховок по полной программе...
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17.03.2022 05:48
+22
ЦЕ МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ...
показати весь коментар
17.03.2022 05:53
+19
Два извечных вопроса в России: "Как завоевать галактику?" и «Как растянуть мешок картошки на три месяца?»
Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 16 марта 2022, 14:19

Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%. Между тем, в Приморье уже ограничена норма продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не более чем по 2 кг в одни руки.
Сладкой жизни больше не будет. Всего за два месяца основное сырье для кондитерских изделий стремительно подорожало, маргарин и сахар - в два раза, ароматизаторы - на 100%, кремы и наполнители - на 50-100%.


Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%

Самая неопределенная ситуация остается с сахаром. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС разработать предложения по урегулированию цен на сахар. Поручение должно быть выполнено к концу недели. Причем оптовые склады отказываются отгружать его торговым сетям в прежних объемах, ссылаясь на то, что товарных запасов у них осталось до конца марта.
Рост цен и оскудение ассортимента идут по России «от Москвы, до самых до окраин». И оптимистические ожидания по этому поводу сохраняются лишь у близких к русской власти политиков и депутатов. Люди, реально работающие в продовольственной сфере, комментируют складывающуюся ситуацию только на условиях анонимности.
«Голод нам, разумеется, не грозит», - говорит в беседе с haqqin. az один из них, владеющий сетью оптовых баз. - «Но то, что цены в короткие сроки облачно вырастут - сомневаться не приходится. И потом, нужно учитывать, что это будет за список продуктов - макароны, крупы, все самого низкого свойства, лишь бы дешевле. Мы уверенно идем к тому, что люди будут покупать не продукты, а калории. Дешево, некачественно, но лишь бы более жестоко».


Экономика, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция - это происки Запада

Два десятилетия между российской властью и обществом действовал негласный «общественный договор». "Мы принесем вам хлеб и зрелища, мы принесем вам биг-маки, Икею, ​​реалити-шоу, все как на Западе", - убеждала власть. - «А политику и государственную сохранность вы оставите нам, и все будет отлично».
Первые годы так и было, хотя тревожные колокольчики звучали уже тогда. Их старались не замечать, даже анексия Крыма была принята большинством населения России с восторгом. Но в последние два-три года "глубинная Россия" и ее социальное самочувствие власть перестали интересовать от слова "совсем".
Экономика, социальные проблемы, инфляция и уничтожение населения, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция - все ответ был только один: «Это все происки Запада и иноагентов, нам лучше видно, как надо рулить страной».
Прогремела «спецоперация»… Просчеты и ложные предпосылки в ее планировании очевидны даже рядовому обывателю. А экономическая составляющая подготовки страны к этой «не-войне» либо не просчитывалась совершенно, либо просчитывалась на бестолковом и совершенно дилетантском уровне. И это тоже очевидно для населения.


Просчеты и ложные предпосылки в планировании спецоперации в Украине очевидны даже рядовому обывателю

В итоге, заместо грамотных мер защиты экономических интересов и мобилизации народного хозяйства - в Москве сейчас идет парад политических фриков, которые кричат ​​о «национализации». И о том, что победят все санкции, а блюда в харчевнях «У дяди Володина» будут столь же качественными и доступными, как мебель из фабрик бывшей IKEA, которые переименуют в «деревообрабатывающий комбинат имени Марго Симоньян».
Этим ура-патриотам даже не приходит в голову, что процесс импортозамещения и создания сколько-нибудь вменяемых производств - дело долгое, трудоемкое и требующее технологических связей с мировой экономикой. В мае 2012 года британская The Guardian опубликовала название: «Турция надеется, что США продадут ей ударные беспилотники». В марте 2022 года там же было опубликовано "Турция производит Bayraktar TB2 - ANKA - Bayraktar TB3 - AKINCI - MIUS KIZIL ELMA и экспортирует БПЛА в 21 страну". Путь занял десятилетие и потребовал как политической воли, так и концентрации ресурсов. Готова ли к такому подходу Россия - большой вопрос.
Сегодня же в Москве все как всегда. На повестке дня - два вопроса. Первый: "Как завоевать галактику?" Второй: «Как растянуть мешок картошки на три месяца» . И вот что характерно - как только ставится первый вопрос, так сразу появляется второй.
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17.03.2022 05:59
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вот это свинорылым придуркам повезло... вляпались покуда не хочу... очень горькое будет похмелье у кацапов... заплатят они страховок по полной программе...
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17.03.2022 05:48 Відповісти
Панама это союзник 🇺🇸? Или я ошибаюсь? Где реакция мира на это все?
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17.03.2022 05:51 Відповісти
Тихо! Ніч на дворі! Чого ти валаєш?
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17.03.2022 05:58 Відповісти
Панама это практически колония США
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17.03.2022 06:18 Відповісти
ЦЕ МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ...
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17.03.2022 05:53 Відповісти
пиратство
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17.03.2022 08:11 Відповісти
и где ответ партнеров?
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17.03.2022 05:54 Відповісти
Тихо! Ніч на дворі! Чого ти валаєш?
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17.03.2022 05:57 Відповісти
Але москальські гроші не пахнуть, і паспорти продають вмякій швалі наліво направо. По факту кораблі могли бути москальськими, багато випадків було
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17.03.2022 05:57 Відповісти
Два извечных вопроса в России: "Как завоевать галактику?" и «Как растянуть мешок картошки на три месяца?»
Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 16 марта 2022, 14:19

Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%. Между тем, в Приморье уже ограничена норма продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не более чем по 2 кг в одни руки.
Сладкой жизни больше не будет. Всего за два месяца основное сырье для кондитерских изделий стремительно подорожало, маргарин и сахар - в два раза, ароматизаторы - на 100%, кремы и наполнители - на 50-100%.


Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%

Самая неопределенная ситуация остается с сахаром. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС разработать предложения по урегулированию цен на сахар. Поручение должно быть выполнено к концу недели. Причем оптовые склады отказываются отгружать его торговым сетям в прежних объемах, ссылаясь на то, что товарных запасов у них осталось до конца марта.
Рост цен и оскудение ассортимента идут по России «от Москвы, до самых до окраин». И оптимистические ожидания по этому поводу сохраняются лишь у близких к русской власти политиков и депутатов. Люди, реально работающие в продовольственной сфере, комментируют складывающуюся ситуацию только на условиях анонимности.
«Голод нам, разумеется, не грозит», - говорит в беседе с haqqin. az один из них, владеющий сетью оптовых баз. - «Но то, что цены в короткие сроки облачно вырастут - сомневаться не приходится. И потом, нужно учитывать, что это будет за список продуктов - макароны, крупы, все самого низкого свойства, лишь бы дешевле. Мы уверенно идем к тому, что люди будут покупать не продукты, а калории. Дешево, некачественно, но лишь бы более жестоко».


Экономика, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция - это происки Запада

Два десятилетия между российской властью и обществом действовал негласный «общественный договор». "Мы принесем вам хлеб и зрелища, мы принесем вам биг-маки, Икею, ​​реалити-шоу, все как на Западе", - убеждала власть. - «А политику и государственную сохранность вы оставите нам, и все будет отлично».
Первые годы так и было, хотя тревожные колокольчики звучали уже тогда. Их старались не замечать, даже анексия Крыма была принята большинством населения России с восторгом. Но в последние два-три года "глубинная Россия" и ее социальное самочувствие власть перестали интересовать от слова "совсем".
Экономика, социальные проблемы, инфляция и уничтожение населения, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция - все ответ был только один: «Это все происки Запада и иноагентов, нам лучше видно, как надо рулить страной».
Прогремела «спецоперация»… Просчеты и ложные предпосылки в ее планировании очевидны даже рядовому обывателю. А экономическая составляющая подготовки страны к этой «не-войне» либо не просчитывалась совершенно, либо просчитывалась на бестолковом и совершенно дилетантском уровне. И это тоже очевидно для населения.


Просчеты и ложные предпосылки в планировании спецоперации в Украине очевидны даже рядовому обывателю

В итоге, заместо грамотных мер защиты экономических интересов и мобилизации народного хозяйства - в Москве сейчас идет парад политических фриков, которые кричат ​​о «национализации». И о том, что победят все санкции, а блюда в харчевнях «У дяди Володина» будут столь же качественными и доступными, как мебель из фабрик бывшей IKEA, которые переименуют в «деревообрабатывающий комбинат имени Марго Симоньян».
Этим ура-патриотам даже не приходит в голову, что процесс импортозамещения и создания сколько-нибудь вменяемых производств - дело долгое, трудоемкое и требующее технологических связей с мировой экономикой. В мае 2012 года британская The Guardian опубликовала название: «Турция надеется, что США продадут ей ударные беспилотники». В марте 2022 года там же было опубликовано "Турция производит Bayraktar TB2 - ANKA - Bayraktar TB3 - AKINCI - MIUS KIZIL ELMA и экспортирует БПЛА в 21 страну". Путь занял десятилетие и потребовал как политической воли, так и концентрации ресурсов. Готова ли к такому подходу Россия - большой вопрос.
Сегодня же в Москве все как всегда. На повестке дня - два вопроса. Первый: "Как завоевать галактику?" Второй: «Как растянуть мешок картошки на три месяца» . И вот что характерно - как только ставится первый вопрос, так сразу появляется второй.
показати весь коментар
17.03.2022 05:59 Відповісти
А ведь им ещё семена покупать придётся,потому что свой фонд они угробили.
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17.03.2022 07:26 Відповісти
то, что не угробили, насыпают в карманы солдатам
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17.03.2022 09:16 Відповісти
Два извечных вопроса в России: "Как завоевать галактику?" и «Как растянуть мешок картошки на три месяца?»

 А я прочитал эти слова у Эль Мюрида.
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17.03.2022 08:12 Відповісти
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17.03.2022 08:29 Відповісти
На первом фото, советские весы со стрелкой. Я себе такие хочу найти для ретро уголка. У меня в доме на Родине уже есть часы с кукушкой, утюг на углях, самовар и арифмометр.
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17.03.2022 09:27 Відповісти
Арифмометр:
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17.03.2022 20:20 Відповісти
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17.03.2022 22:02 Відповісти
Це щоб заблокувати Україні торгівлю.
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17.03.2022 05:59 Відповісти
Цікаво, а судно під прапором Америки наважились би атакувати?
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17.03.2022 06:00 Відповісти
а МІД РФ в атвєт--єтонєми..іхтамнєт
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17.03.2022 06:22 Відповісти
Закрийте для РФ Панамський канал, нехай плавають через протоку Дрейка.
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17.03.2022 06:23 Відповісти
А де Нєптуни та Вільхи зелені поховали, дядько Джо дай ці Сокири ідіанські, як вони там, а то вони в вас валяються а тут аж горить як потрібні, о Томагавки
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17.03.2022 06:35 Відповісти
А потім такі: "Мы в России умираем от голода, почему нам никто гуманитарку не хочет везти? Дійсно, з чого б це?
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17.03.2022 06:45 Відповісти
Можно подвезти крысинного яда, что б с голоду не мучились.
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17.03.2022 09:17 Відповісти
Де морська блокада??
у десятому пакеті санкцій??
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17.03.2022 06:49 Відповісти
ну так їм прохід через Босфор закрили
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17.03.2022 09:21 Відповісти
закрили тільки військовим суднам які базуються в Криму та Новоросійську.
Судна які прийшли з Балтики можить без перешкод йти назад на місця приписки.
Цівільного флота закриття не стосується
Нажаль
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17.03.2022 09:58 Відповісти
ТАК А ШО ТАМ ЯДЕРНЫЙ ЛЕДОКОЛ И ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ !!!??? ПОРА !!!
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17.03.2022 07:02 Відповісти
Панама може заборонити проход кацапських суден на 50 років по каналу.
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17.03.2022 08:01 Відповісти
Пора закрывать Панамский канал для идущих нах** кораблей
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17.03.2022 08:08 Відповісти
Дивний західні політики. Як рос. випускає фейк то всі реагують. Як що, сталося по факту, в рот води набрали.
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17.03.2022 08:25 Відповісти
Будут международные трибуналы, будут и аресты российких посудин в иностранных портах, всё ещё только начинается...
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17.03.2022 08:32 Відповісти
а были бы ракеты которые зеля остановил, можно было отправить к кобзону корыта с которых обстреливают крылатыми ракетами
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17.03.2022 10:15 Відповісти
 
 