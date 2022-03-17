Російські військові вразили ракетами три панамських судна в Чорному морі, - Reuters
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Три судна під панамським прапором були вражені російськими ракетами в Чорному морі після вторгнення Росії в Україну. Одне з них затонуло, два інших залишаються на плаву, але мають пошкодження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як повідомили агентству в Панамському морському управлінні (AMP), трьома постраждалими від російських ракетних атак суднами були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. В AMP не повідомили дати, коли вони були вражені.
"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток", - сказав Норіель Арауз, адміністратор AMP.
За його словами, в Чорному морі все ще знаходяться не менше 10 суден. Він додав, що російський військовий флот обмежує вихід кораблів з цього району.
За даними AMP, у Панами найбільший у світі Реєстр суден під її прапором, що перевищує 8000 одиниць.
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Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 16 марта 2022, 14:19
Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%. Между тем, в Приморье уже ограничена норма продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не более чем по 2 кг в одни руки.
Сладкой жизни больше не будет. Всего за два месяца основное сырье для кондитерских изделий стремительно подорожало, маргарин и сахар - в два раза, ароматизаторы - на 100%, кремы и наполнители - на 50-100%.
Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%
Самая неопределенная ситуация остается с сахаром. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС разработать предложения по урегулированию цен на сахар. Поручение должно быть выполнено к концу недели. Причем оптовые склады отказываются отгружать его торговым сетям в прежних объемах, ссылаясь на то, что товарных запасов у них осталось до конца марта.
Рост цен и оскудение ассортимента идут по России «от Москвы, до самых до окраин». И оптимистические ожидания по этому поводу сохраняются лишь у близких к русской власти политиков и депутатов. Люди, реально работающие в продовольственной сфере, комментируют складывающуюся ситуацию только на условиях анонимности.
«Голод нам, разумеется, не грозит», - говорит в беседе с haqqin. az один из них, владеющий сетью оптовых баз. - «Но то, что цены в короткие сроки облачно вырастут - сомневаться не приходится. И потом, нужно учитывать, что это будет за список продуктов - макароны, крупы, все самого низкого свойства, лишь бы дешевле. Мы уверенно идем к тому, что люди будут покупать не продукты, а калории. Дешево, некачественно, но лишь бы более жестоко».
Экономика, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция - это происки Запада
Два десятилетия между российской властью и обществом действовал негласный «общественный договор». "Мы принесем вам хлеб и зрелища, мы принесем вам биг-маки, Икею, реалити-шоу, все как на Западе", - убеждала власть. - «А политику и государственную сохранность вы оставите нам, и все будет отлично».
Первые годы так и было, хотя тревожные колокольчики звучали уже тогда. Их старались не замечать, даже анексия Крыма была принята большинством населения России с восторгом. Но в последние два-три года "глубинная Россия" и ее социальное самочувствие власть перестали интересовать от слова "совсем".
Экономика, социальные проблемы, инфляция и уничтожение населения, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция - все ответ был только один: «Это все происки Запада и иноагентов, нам лучше видно, как надо рулить страной».
Прогремела «спецоперация»… Просчеты и ложные предпосылки в ее планировании очевидны даже рядовому обывателю. А экономическая составляющая подготовки страны к этой «не-войне» либо не просчитывалась совершенно, либо просчитывалась на бестолковом и совершенно дилетантском уровне. И это тоже очевидно для населения.
Просчеты и ложные предпосылки в планировании спецоперации в Украине очевидны даже рядовому обывателю
В итоге, заместо грамотных мер защиты экономических интересов и мобилизации народного хозяйства - в Москве сейчас идет парад политических фриков, которые кричат о «национализации». И о том, что победят все санкции, а блюда в харчевнях «У дяди Володина» будут столь же качественными и доступными, как мебель из фабрик бывшей IKEA, которые переименуют в «деревообрабатывающий комбинат имени Марго Симоньян».
Этим ура-патриотам даже не приходит в голову, что процесс импортозамещения и создания сколько-нибудь вменяемых производств - дело долгое, трудоемкое и требующее технологических связей с мировой экономикой. В мае 2012 года британская The Guardian опубликовала название: «Турция надеется, что США продадут ей ударные беспилотники». В марте 2022 года там же было опубликовано "Турция производит Bayraktar TB2 - ANKA - Bayraktar TB3 - AKINCI - MIUS KIZIL ELMA и экспортирует БПЛА в 21 страну". Путь занял десятилетие и потребовал как политической воли, так и концентрации ресурсов. Готова ли к такому подходу Россия - большой вопрос.
Сегодня же в Москве все как всегда. На повестке дня - два вопроса. Первый: "Как завоевать галактику?" Второй: «Как растянуть мешок картошки на три месяца» . И вот что характерно - как только ставится первый вопрос, так сразу появляется второй.
А я прочитал эти слова у Эль Мюрида.
у десятому пакеті санкцій??
Судна які прийшли з Балтики можить без перешкод йти назад на місця приписки.
Цівільного флота закриття не стосується
Нажаль