Мої пріоритети на переговорах - завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, - Зеленський

Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"І я хочу, щоб мене зараз почули усі наші громадяни, громадяни України. Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - заявив Зеленський.

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