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ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, - оперативна інформація Генштабу станом на 06.00 17 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Розпочалася двадцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 17.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються.

"Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на 16 березня не досягли жодної стратегічної мети, - Генштаб

Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

Також в Генштабі зазначають, що російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

Поряд з цим, противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення, так званої "спеціальної операції" серед власного населення.

"Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України", - резюмують у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 07:03
+20
В ЖИВЫХ НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
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17.03.2022 07:10
+16
Нам треба 100 байрактарів, щоб всю російську техніку знищити.
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17.03.2022 07:01
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Нам треба 100 байрактарів, щоб всю російську техніку знищити.
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17.03.2022 07:01 Відповісти
у нас их сейчас уже больше. Но требуется еще не менее 300.
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17.03.2022 11:22 Відповісти
На фронте без перемен....

Когда зачистка Херсонщины от власовцев?...
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17.03.2022 07:03 Відповісти
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 07:03 Відповісти
В ЖИВЫХ НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
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17.03.2022 07:10 Відповісти
Из Беларуси сообщают о множественных взрывах и активности авиации.
Скорее всего ******** по аэродромам.
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17.03.2022 07:16 Відповісти
то ше вчора інфа була..
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17.03.2022 07:30 Відповісти
Ну, цензор даже сегодня нихрена не сообщил.
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17.03.2022 07:31 Відповісти
Может самолет сбили и он на территорию Беларуси упал?
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17.03.2022 07:33 Відповісти
Множественные взрывы в 4-5 городах в 22-00 по Киеву.
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17.03.2022 07:34 Відповісти
Якщо наша робота - то цікаво, чим?
Від нашого кордону до Ліди 700 км, до Барановичів 450. Байрактарам на такі відстані не літають, точка та рсзо - тим більше...
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17.03.2022 09:37 Відповісти
знову цапи обстрiляли брусiв ?
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17.03.2022 10:05 Відповісти
Вже зранку два літака су-25-35 десь вночі збили
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17.03.2022 07:30 Відповісти
Сайт с вирусами !!
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17.03.2022 12:10 Відповісти
 
 