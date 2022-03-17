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Війська РФ влаштували в Рубіжному справжнє пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків, 1 загиблий, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

"Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, та не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України, у свою чергу, роблять все можливе аби втримати оборону", – наголосив Гайдай сьогодні зранку, 17 березня.

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Пізніше Гайдай уточнив, що внаслідок обстрілів Рубіжного один загиблий, п‘ятеро поранених.

"Орки використовують всі види озброєння аби вбивати мешканців Луганщини. В обласному центрі Сєвєродонецьку окупанти забрали одне життя. Гучно було і в Попасній, пошкоджено житлові будинки", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 07:45 Відповісти
Російський нацизм.
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17.03.2022 08:12 Відповісти
що за новини сьогодні такі поганючі. ще й, кажуть, єрмак сидить на потоках(
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17.03.2022 08:29 Відповісти
 
 