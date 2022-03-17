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Китай ніколи не нападатиме на Україну, - посол КНР на зустрічі у Львові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Китай ніколи не буде нападати на Україну, і допомагатиме, зокрема в економічному напрямі, запевнив посол КНР.

Про це повідомив і під час зустрічі з головою військової адміністрації Максимом Козицьким посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ЛОДА.

"Китай і Україна – це стратегічні партнери, цей рік – це 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай - дружня держава для українського народу. Я, як Посол, можу з відповідальністю сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди будемо поважати вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди. Ми поважатимемо той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу", - зазначив посол.

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Також він повідомив, що китайське Посольство переїхало з Києва до Львова і залишається тут працювати.

"Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо поступати відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу", - додав Фань Сяньжун.

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Топ коментарі
+22
Щось подібне ми чули від Кацапії... Доречи, і чуємо Лавров же подібну муть несе до цих пір.
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17.03.2022 08:12
+22
Может перед тем, как кулаками махать, немного головой подумать. Ну объяви войну Китаю! Смелый, герой. Сейчас главная задача, чтобы Китай не поставлял России вооружения. А с коммуняками и опа-жопа-блоком сначала воюй в Украине и не на диване!
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17.03.2022 08:19
+20
Хороший знак, Китай определил победителя)))
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17.03.2022 08:09
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Хороший знак, Китай определил победителя)))
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17.03.2022 08:09 Відповісти
Досить розмите у них формулювання, проте будемо сподіватися.
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17.03.2022 09:11 Відповісти
суки мерзкие , всю комунистическую наволочь в мире нада уничтожить!
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17.03.2022 08:10 Відповісти
Может перед тем, как кулаками махать, немного головой подумать. Ну объяви войну Китаю! Смелый, герой. Сейчас главная задача, чтобы Китай не поставлял России вооружения. А с коммуняками и опа-жопа-блоком сначала воюй в Украине и не на диване!
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17.03.2022 08:19 Відповісти
И как ты успел написать это из окопа под обстрелами? Молодец.
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17.03.2022 08:25 Відповісти
Ну так думай. Китай, силами орды воюет с Украиной с 24,02,22. Вчера, на международном трибунале в Гааге китай поддержал орду и не признал её агрессором!!! Новый "тройственный союз" - китай, орда и белоруссия воюет с Украиной, которую поддерживает весь мир. Китайци такие же ****** и убийцы как и москали. Гнать их сраной метлой с Украины !!! Эти гандоны предлагают нам капитуляцию!
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17.03.2022 09:22 Відповісти
Щось подібне ми чули від Кацапії... Доречи, і чуємо Лавров же подібну муть несе до цих пір.
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17.03.2022 08:12 Відповісти
Китай нас когда-нибудь в чем-нибудь обманывал?
НО! Хочешь мира, готовься к войне - никто не отменял.
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17.03.2022 08:14 Відповісти
Файна Дівка@Tasha130873



***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб'ють ?
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17.03.2022 09:17 Відповісти
Тю, значит нам надо пообещать китайцам весь урожай наросийской пшеницы.
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17.03.2022 09:19 Відповісти
А ДОПОМАГАТИ ЛАПАТНІКАМ БУДЕ???...
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17.03.2022 08:13 Відповісти
Китай конечно будет лапотникам помогать. Избавлением рабссеи от тягаря слишком больших территорий.
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17.03.2022 08:24 Відповісти
запели , а ведь знали еще осенью , что ушлепок нападет, и молчали, и тем более знали во время олимпиады , и тоже молчали , и так бы и дальше дурака включали , если-бы паРаша у них не попросила помощи , и это стало известно.
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17.03.2022 08:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так все знали кроме зеленой твари, что пела "нинагнитайте". И вспомнить программу Шустера, где в начале февраля 70% проголосовало что путин не нападет. Конченые дебилы.
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17.03.2022 08:29 Відповісти
сейчас вопрос не про зеленых, с них спросим после победы, и еще вопрос , - может они и знали и готовились, но в сми этого нельзя было говорить , .................разбор полетов будет после , после НАШЕЙ победы.
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17.03.2022 08:37 Відповісти
а слова "наша розвідка все бачить", де ревкція після 24.02.22, чи всьо харашо прекрасная маркіза
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17.03.2022 09:35 Відповісти
А також кацапам надають допомогу. Наприклад, сухпайки для рашист1в
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17.03.2022 08:14 Відповісти
Китайские сухпаи (ИРП) -это диверсия) там низкосортный рис и кг. красного перца, что даст гарантированный гастрит или язву ванькам.
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17.03.2022 09:29 Відповісти
ДВУЛИКИЙ КИТАЙОЗА!
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17.03.2022 08:17 Відповісти
от кого-то мы это уже слышали... или у меня де-жа-вю...
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17.03.2022 08:18 Відповісти
Жаль. А могли бы по кацапстану туда сюда пару раз десятимиллионной армией прогуляться. Чисто чтоб перед границей постоять и назад.
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17.03.2022 08:20 Відповісти
Китай дал добро ***** на нападение на нас! Сейчас вероятно тайно поставляет ему компоненты вооружений, но сам нападать конечно не будет
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17.03.2022 08:21 Відповісти
Да, это действительно так, про компоненты.
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17.03.2022 09:48 Відповісти
«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали. А дерьмо оказалось мстительным
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17.03.2022 08:24 Відповісти
Надо было ему ответить, что Украина также не будет нападать на Китай... они забыли, что густую траву легче косить ...
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17.03.2022 08:24 Відповісти
Косоокі виродки тиснуть руки, посміхаються на публіку, урочисто оголошують на всезагал, що "ніколи-ніколи", а подумки прораховують, як заробити на смертях українців, як отримати з цього вигоду. Їх "підтримка" дірки від бублика не варта. Останнє голосування про виключення рашки з Ради Європи, "проти" голосувпло 2 країни. Здогадайтесь, які
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17.03.2022 08:24 Відповісти
Китай у Раді Європи ?
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17.03.2022 09:35 Відповісти
На засрашку нападайте,желтомордые. Хотя это и нападением не назовешь. Приходите и берите,что надо.
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17.03.2022 08:26 Відповісти
вони й так беруть:
роблять маленьких кітаьоз вдовам вбитих
в Україні
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17.03.2022 08:34 Відповісти
Шановні керівники - Схід - це дуже тонке діло.
Для спілкування з ними знайдіть кращих із кращих
(може навіть екс. з-за кордону), які знають їхню специфіку
і саме головне вміють з ними розмовляти так, щоб і
"вовк був цілий і коза сита" - там є свої тонкощі.
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17.03.2022 08:26 Відповісти
..мы можем приехать в Украину исключительно на тракторах.. ага
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17.03.2022 08:27 Відповісти
чиста правда. розраховують що пуйло розплатиться українськими землями
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17.03.2022 08:31 Відповісти
по опыту работы с китайсами могу сказать что эти людишки хуже цыган - будут врать и претворятся шлангом, особенно на расстоянии, при отсутствии прямого контакт. И будут так делать ровно до тех пор, пока их не прижмешь к стенке. У китайских менеджеров, экспортных компаний, даже есть этический кодекс, обманывать белых гайдзинов, там это поощряется на уровне топ-менеджмента.

Я не верю эти китайсам, они лгут. С Пуйом у них была договоренность, что после захвата Украины они получат доступ к нашим землям и ресурсам, но Пуйло лосаснуло тунца, и теперь им приходится выбирать из двух зол. Они знают, что после Пуйла США возьмется за Китай, и будут оттягивать этот момент как можно дольше, подкармливая чекистан.
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17.03.2022 08:27 Відповісти
Педофіл бункерний без згоди Китаю нічого не робить, чуть шо зразу в Пекін летить.
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17.03.2022 08:27 Відповісти
і не збрехав. воювати не буде. а от озброювати втіхаря пуцьку і накачувати баблом - це, як казала меркель, виключно економіка
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17.03.2022 08:30 Відповісти
Конская башка лавров тоже один в один сказал - мы на Украину не нападали... У них одна методичка наверное...
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17.03.2022 08:30 Відповісти
Доречі є українська народна казка " Кобиляча голова ", доволі противна..)
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17.03.2022 09:10 Відповісти
Скажу одну вещь после общения с Китайцами и отказом вести с ними бизнес они мне в переписке написали что б на мой дом упала бомба.
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17.03.2022 08:32 Відповісти
Заявив і заявив. Час покаже, чого це варте.
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17.03.2022 08:32 Відповісти
Під чутким керівнитцтвом зелені подолякоботи поперли на Китай.
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17.03.2022 08:33 Відповісти
Ага ***** теж так казав
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17.03.2022 09:03 Відповісти
Так ще нам жовтих не вистачає
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17.03.2022 09:08 Відповісти
Побачили як москалі відгребають і самі подумали-ну його на йух!
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17.03.2022 09:16 Відповісти
А есть в истории факты когда кто то сказал что мы на тебя нападем перед тем как напасть? Скорее наоборот, перед нападением еще и подписывают договор о ненападении чтобы противник совсем расслабился
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17.03.2022 09:20 Відповісти
Ага, так само і гітлер зі сраліним один одному брехали в 39-му - і обидва майже відразу почали точити ножі один на одного. Ось тільки гітлер встиг випередити сраліна, а сралін - обісрався в 41-му - і не встиг напасти першим. Отакі вони, "міжнародні договори", останні 100 років... Будапештський туалетний папірець - туди ж.
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17.03.2022 09:24 Відповісти
Кацапи так теж казали. ******* не мішки таскати.
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17.03.2022 09:24 Відповісти
звичайно китайцям не можна вірити. росія для них дуже важливий ринок збуту (дивлячись на теперішні санкції). навряд чи вони відмолять *********. зброї може і не дадуть, а матеріально будуть підігрівати 100% !!!
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17.03.2022 09:33 Відповісти
пекин врет также как и кремль. китай ВСЕГДА делает только то что выгодно ему. си дал возможность пу напасть на Украину и рассчитывал, что те по быстрому нас захватят, и на фоне санкций - китай купит экономику раши. поэтому китай воздержался на голосовании радбеза оон27\02 и молчал до последнего аремени . когда Украина начала давать отпор, а санкции приносить вред экономике китая, тогда ускоглазые зашевелились. начались высказывания против войны и даже предоставили символическую помощь около 0,8 млн usd.
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17.03.2022 09:33 Відповісти
Китаю верить нельзя
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17.03.2022 09:35 Відповісти
Эти же слова говорил Бульбафюрер.
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17.03.2022 09:39 Відповісти
Брехня від початку до кінця. Зараз китайці швидко переглядають свої плани щодо раші. Так Сі дозволив карлику напасти ,але замість швидкої перемоги та дешевого збіжжя вкраденого з україни послаблення НАТО та США китай отримує економічні проблеми, посилення НАТО та США й до того не готовність до поглинання охоплених хаосом територій рашки.
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17.03.2022 09:49 Відповісти
Як би була чітка відповідь Пекіна рашиському кату коли воно іздило на відкриття Олімпіади ,що Китай за жодних умов не підтримує війну ,можливо і не було всього що сталось ,але Китай не заперечував рашиському фюреру.
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17.03.2022 09:54 Відповісти
 
 