Китай ніколи не нападатиме на Україну, - посол КНР на зустрічі у Львові
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Китай ніколи не буде нападати на Україну, і допомагатиме, зокрема в економічному напрямі, запевнив посол КНР.
Про це повідомив і під час зустрічі з головою військової адміністрації Максимом Козицьким посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ЛОДА.
"Китай і Україна – це стратегічні партнери, цей рік – це 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай - дружня держава для українського народу. Я, як Посол, можу з відповідальністю сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди будемо поважати вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди. Ми поважатимемо той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу", - зазначив посол.
Також він повідомив, що китайське Посольство переїхало з Києва до Львова і залишається тут працювати.
"Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо поступати відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу", - додав Фань Сяньжун.
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НО! Хочешь мира, готовься к войне - никто не отменял.
***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб'ють ?
роблять маленьких кітаьоз вдовам вбитих
в Україні
Для спілкування з ними знайдіть кращих із кращих
(може навіть екс. з-за кордону), які знають їхню специфіку
і саме головне вміють з ними розмовляти так, щоб і
"вовк був цілий і коза сита" - там є свої тонкощі.
Я не верю эти китайсам, они лгут. С Пуйом у них была договоренность, что после захвата Украины они получат доступ к нашим землям и ресурсам, но Пуйло лосаснуло тунца, и теперь им приходится выбирать из двух зол. Они знают, что после Пуйла США возьмется за Китай, и будут оттягивать этот момент как можно дольше, подкармливая чекистан.