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Заява Лаврова про бомбардування пологового будинку в Маріуполі буде доказом у Міжнародному кримінальному суді, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про умисний авіаудар російських військ по пологовому будинку в Маріуполі буде доказом воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії зазначив, що вже контактував з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який прибув в Україну і вже почав працювати над питанням воєнних злочинів Російської Федерації проти українців. Він також відзначив ефективну роботу Офісу генерального прокурора зі збору доказів про воєнні злочини Росії та злочини проти людяності.

"Ми дякуємо всім російським посадовим особам за те, що вони публічно визнають вчинення воєнних злочинів. Зокрема міністр Лавров заявив, що вони навмисно бомбардували лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Це все докази їхніх злочинів, за які їм доведеться рано чи пізно відповідати. Повірте, це справа принципу, щоб ця відповідальність настала", - сказав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров підтвердив умисний обстріл пологового будинку в Маріуполі. ВIДЕО

Як повідомлялося, Лавров після зустрічі з головою МЗС України в Анталії підтвердив, що російські військові завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прибув в Україну і починає працювати над питанням воєнних злочинів Російської Федерації проти українців.
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Топ коментарі
+16
Лаврова необходимо повесить .
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17.03.2022 08:26
+13
Лавров к сожалению сдохнет от "новичка" или в "автокатастрофе". Четвертовать его после трибунала не получится. А путлер сдохнет от цианида в бункере. Под трибунал пойдут пешки вроде маньки захеровой.
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17.03.2022 08:29
+10
причем срочно
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17.03.2022 08:27
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Лаврова необходимо повесить .
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17.03.2022 08:26 Відповісти
причем срочно
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17.03.2022 08:27 Відповісти
До того ж за коки.
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17.03.2022 08:31 Відповісти
Вниз головою, коки від немічі всохли і відпали
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17.03.2022 09:06 Відповісти
Тільки поряд з ******.
.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 09:07 Відповісти
сжечь на медленном огне.
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17.03.2022 09:06 Відповісти
Лавров к сожалению сдохнет от "новичка" или в "автокатастрофе". Четвертовать его после трибунала не получится. А путлер сдохнет от цианида в бункере. Под трибунал пойдут пешки вроде маньки захеровой.
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17.03.2022 08:29 Відповісти
"це ж було вже" (с)
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17.03.2022 09:06 Відповісти
пропагандоньі должньі пойти в полном составе
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17.03.2022 10:46 Відповісти
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію.

На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".

Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ:
@stop_russian_war_bot
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/769
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17.03.2022 08:30 Відповісти
Нащо далеко ходить - кубло диверсантів в центрі столиці в Лаврі. Жирують в теплі, добрі на користь гундяю та *****.
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17.03.2022 09:09 Відповісти
Там взяли за дупу якогось їхнього попика Онуфрія
.Су...
працював на Мордор
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17.03.2022 09:13 Відповісти
Десь в районі Б.Церкви, наче б, один з них відстрілюватися почав коли за шкірку прийшли брать. То там не поганий арсенал озброєння знайшли. Чому досі наш цілий Монастирський чешеться.
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17.03.2022 09:19 Відповісти
рашка -це гангрена,яку треба відрізати від цивілізованого світу
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17.03.2022 09:05 Відповісти
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
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17.03.2022 09:06 Відповісти
Найбільший злочин- це взагалі існування рашки як держави. А хто вчинив цей злочин?
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17.03.2022 09:09 Відповісти
Жаби на болоті..
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17.03.2022 09:12 Відповісти
Так отож...
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17.03.2022 09:17 Відповісти
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17.03.2022 09:19 Відповісти
Был Лавруш грустной лошадью - стал гнусной лошадью.
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17.03.2022 09:26 Відповісти
Ещё свежо в памяти представление министром Лавровым своей переговорной делегации одной из арабских стран-"Дебилы. *ля"..и впраду...Разумный так не поступает.
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17.03.2022 09:38 Відповісти
 
 