Заява Лаврова про бомбардування пологового будинку в Маріуполі буде доказом у Міжнародному кримінальному суді, - Кулеба

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про умисний авіаудар російських військ по пологовому будинку в Маріуполі буде доказом воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії зазначив, що вже контактував з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який прибув в Україну і вже почав працювати над питанням воєнних злочинів Російської Федерації проти українців. Він також відзначив ефективну роботу Офісу генерального прокурора зі збору доказів про воєнні злочини Росії та злочини проти людяності.

"Ми дякуємо всім російським посадовим особам за те, що вони публічно визнають вчинення воєнних злочинів. Зокрема міністр Лавров заявив, що вони навмисно бомбардували лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Це все докази їхніх злочинів, за які їм доведеться рано чи пізно відповідати. Повірте, це справа принципу, щоб ця відповідальність настала", - сказав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров підтвердив умисний обстріл пологового будинку в Маріуполі. ВIДЕО

Як повідомлялося, Лавров після зустрічі з головою МЗС України в Анталії підтвердив, що російські військові завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прибув в Україну і починає працювати над питанням воєнних злочинів Російської Федерації проти українців.