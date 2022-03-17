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Вторгнення РФ в Україну застопорилося по всіх фронтах, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,окупанти

Українські війська дають ворогові стійку й добре скоординовану відсчіч. Наступ російських військ застопорився.

Про це повідомляє з посиланнями на данні розвідки міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення до України значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Російські сили в останні дні зробили мінімальний прогрес на землі, на воді та в повітрі. Вони продовжують страждати від тяжких втрат", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що український спротив залишається стійким та добре скоординованим. А переважна частина території України, зокрема, всі велики міста, лишається під контролем України.

Читайте: ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, - оперативна інформація Генштабу станом на 06.00 17 березня

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Топ коментарі
+34
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
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17.03.2022 09:08
+24
У Василівці вже діють партизани. Спалили БТР кацапні, забрали звідти автомати і вночі розстріляли тентовану машину на дорозі. 10 двохсотих як з куста.
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17.03.2022 09:16
+12
Що значить "вони продовжують страждати від значних втрат"? Ви чЕ? Страждає народ України. Рашисти подихають від щасття за хуйла-сраліна.
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17.03.2022 09:12
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Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
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17.03.2022 09:08 Відповісти
У кулях.!?
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17.03.2022 09:10 Відповісти
У гробах
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17.03.2022 09:12 Відповісти
Завелика честь- спалені або прикопані екскаватором. . У трунах пару сотень лише.
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17.03.2022 09:15 Відповісти
Розкидала їх доленька: кого в мішки, кого по частинах в різні боки, кого в крематорії... Отаке воно важке життя орка...
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17.03.2022 09:12 Відповісти
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17.03.2022 09:33 Відповісти
Воронєжу приготуватись
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17.03.2022 10:10 Відповісти
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 09:09 Відповісти
Можно ещё парочку кацапских хенералов мочкануть,когда будут как обычно пьяные разъезжать у передовой.
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17.03.2022 09:11 Відповісти
Що значить "вони продовжують страждати від значних втрат"? Ви чЕ? Страждає народ України. Рашисти подихають від щасття за *****-сраліна.
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17.03.2022 09:12 Відповісти
У Василівці вже діють партизани. Спалили БТР кацапні, забрали звідти автомати і вночі розстріляли тентовану машину на дорозі. 10 двохсотих як з куста.
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17.03.2022 09:16 Відповісти
а у нас этих Васильевок пол-десятка. Значит вполне может и полсотни двухсотых уже.
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17.03.2022 09:42 Відповісти
то пацани.школярі партизанять..чув про це..а шо робити. до школи не треба йти а молоді кров гаряча..от і відбивають оркам мізки
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17.03.2022 10:09 Відповісти
Гарні кацапи - мертві кацапи! Смерть оркам! Слава ЗСУ! ✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.03.2022 09:16 Відповісти
Всі кацапа мають стати гарними.
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17.03.2022 09:17 Відповісти
котлета по киевски : берешь истинно русского калдыровца. желательно живого. вспарываешь ему живот. изымаешь кишки и вместо их засыпаешь пару лопат желанной им украинской земли. полученную котлету экспортируешь на расею для прокорма рашапитеков импортозамещенно.
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17.03.2022 09:31 Відповісти
У Василівці молодці! В орків має горіти земля під ногами, бо це наша українська земля!!!
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17.03.2022 09:37 Відповісти
США передадут Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

На сайте Белого дома опубликован список помощи, которое получит Украина:

800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов;
25 000 шлемов.
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17.03.2022 09:43 Відповісти
 
 