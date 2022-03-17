15 643 18
Вторгнення РФ в Україну застопорилося по всіх фронтах, - розвідка Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська дають ворогові стійку й добре скоординовану відсчіч. Наступ російських військ застопорився.
Про це повідомляє з посиланнями на данні розвідки міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Російське вторгнення до України значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Російські сили в останні дні зробили мінімальний прогрес на землі, на воді та в повітрі. Вони продовжують страждати від тяжких втрат", - йдеться у повідомленні.
Британська розвідка зазначає, що український спротив залишається стійким та добре скоординованим. А переважна частина території України, зокрема, всі велики міста, лишається під контролем України.
Топ коментарі
+34 экзорцист
показати весь коментар17.03.2022 09:08
+24 Сірий
показати весь коментар17.03.2022 09:16
+12 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар17.03.2022 09:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
На сайте Белого дома опубликован список помощи, которое получит Украина:
800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов;
25 000 шлемов.