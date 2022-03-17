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Новини Війна в Україні
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війна (9250) перемовини (1443) Росія (30627) Ле Дріан (79)

Путін лише вдає спроби домовитися з Києвом, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Росія на переговорах лише вдає спроби домовлятися про припинення війни. Слід очікувати посилення брутальної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Передусім потрібне припинення вогню. Тільки після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні - це не переговори", - сказав Ле Дріан.

Він зазначив, що очікує посилення брутальної війни.

"Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку - максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнення становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір - невибіркові бомбардування, так звані "гуманітарні коридори", щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини", - зазначив міністр.

Читайте: Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, - Financial Times

Він додав, що якщо дійде до застосування в Україні хімічної зброї, у Франції не будуть мати сумнівів, яка сторона це зробила.

"Якщо буде атака хімічною чи бактеріологічною зброєю, ми будемо розуміти, хто за цим стоїть - що це Росія. Застосування неконвенційних засобів буде означати неприпустиму ескалацію і на це потрібна буде "реакція без табу", у формі абсолютно масштабних і радикальних економічних санкцій", - сказав Ле Дріан. Він не навів прикладів таких надзвичайних заходів.

Також читайте: Financial Times опублікувала чернетку запиту російської сторони. Україна має свої позиції, - Подоляк

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Топ коментарі
+18
Мсье мы это знаем сами. Поэтому ЗСУ делают свою правильную работу.
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17.03.2022 09:27
+13
Чемберлен купався в променях слави миротворця, Уїнстон Чьорчилль пророчо обсмикнув його знаменитим висловом: «Ви були поставлені перед вибором між війною і ганьбою, і ви вибрали ганьбу, але вас чекає війна». Слова виявилися пророчими. Не пройшло й року, як почалася війна, а Чемберлен, з ганьбою, покинув свій пост, поступившись ним Черчиллю.
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17.03.2022 09:28
+10
коли Фуйло таке робив з Грозним та Алєпо
чому мовчали???
Та зараз-"азабоченность"
Чекаєте коли Версаль розбомбить??
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17.03.2022 09:30
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Мсье мы это знаем сами. Поэтому ЗСУ делают свою правильную работу.
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17.03.2022 09:27 Відповісти
Чемберлен купався в променях слави миротворця, Уїнстон Чьорчилль пророчо обсмикнув його знаменитим висловом: «Ви були поставлені перед вибором між війною і ганьбою, і ви вибрали ганьбу, але вас чекає війна». Слова виявилися пророчими. Не пройшло й року, як почалася війна, а Чемберлен, з ганьбою, покинув свій пост, поступившись ним Черчиллю.
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17.03.2022 09:28 Відповісти
коли Фуйло таке робив з Грозним та Алєпо
чому мовчали???
Та зараз-"азабоченность"
Чекаєте коли Версаль розбомбить??
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17.03.2022 09:30 Відповісти
Дійшо нарешті, ото ж , прислухайтесь до дорослих з України. Вони правду кажуть, бо знають
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17.03.2022 09:32 Відповісти
автостанція чайка@pereproshuyu

уявіть, у нас ще триває війна, а хвиля виправдовування russian culture уже понеслась.
уже!

та НЕМАЄ ніякої російської культури - є лише культура покидьків, ґвалтівників, інцелів і абсолютно відбитих нелюдів.
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17.03.2022 09:32 Відповісти
це 1 9 9 2 рік, хто забувся

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17.03.2022 09:35 Відповісти
Газета "Замкова Гора" УНА?
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Чергове бла-бла-бла. Робіть, а не балакайте.
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17.03.2022 09:34 Відповісти
Рашисткую мразь нужно давить так, чтобы россияне начали пухнуть с голода! И то, не факт, что эти покорные рабы поднимут свои головы.
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17.03.2022 09:38 Відповісти
Ото ж бо…сідати за стіл з ними-себе опускати.
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17.03.2022 09:39 Відповісти
Бльо, Льо Дріян, це ж ви, Франція, з 2015 по 2020 поставили ***** зброї на 152 млн євро.
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17.03.2022 09:41 Відповісти
***** как истинному гопнику и маньяку нравится когда перед ним пресмыкаются. Его ето заводит как наркомана, которому нужна все больше и больше доза для остроты ощущений. Поетому те кто ведет с ****** переговоры делает только хуже.
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17.03.2022 09:41 Відповісти
Все постоянно повторяют: Путину нужно дать возможность сохранить лицо...а я считаю что уже нужно послать четкий меседж открытым текстом - возможность сохранить лицо вы утратили после обстрелов сотен гражданских объектов с детьми и стариками!!
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17.03.2022 09:56 Відповісти
Абсолютно та на 100% правда, це вже було раніше, росея не міняє свою тактику. Якій мирний договір? За цей час вони відпрацюють найкращий варіант стратегії, проведено буде мобілізацію, короче це не на нашу користь
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17.03.2022 09:58 Відповісти
К сожалению он прав. Значит волна беженцев в Европу будет увеличиваться как и расходы европейских стран. А если (не дай Бог до этого дойдет) побегут из Польши и Прибалтики, тут ( в Западной Европе) будет весело!
Плата за трусость, господа европейцы!
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17.03.2022 10:03 Відповісти
***** все мировое сообщество держит за лохов
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17.03.2022 10:09 Відповісти
 
 