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МЗС Канади про рішення Міжнародного суду ООН: Ми продовжимо працювати над притягненням Путіна та його посіпак до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

канада

Канада разом із міжнародними партнерами домагатиметься притягнення очільників російського режиму до відповідальності за вторгнення до України.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російський режим використовує обурливі та необґрунтовані претензії для вторгнення до мирної та суверенної держави. Ми продовжимо співпрацювати із нашими міжнародними партнерами над притягненням Путіна та його посіпак до відповідальності", - заявили у канадському МЗС.

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У відомстві також привітали рішення Міжнародного суду ООН, який зобов’язав росію негайно припинити вторгнення до України. "Канада вимагає, аби Путін негайно вивів свої війська", - наголосили у МЗС.

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В Германии против Герхарда Шредера завели уголовное дело.

Прокуратура Ганновера открыла уголовное дело в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера (на фото). Процесс касается преступлений против человечности, пишет РБК-Украина со ссылкой на bnn.

Сообщается, что материалы дела уже переданы генеральному прокурору Карлсруэ. По словам пресс-секретаря прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, процесс касается параграфа 7 "преступления против человечности" Международного уголовного кодекса.

"Мы отправили файлы генеральному прокурору в понедельник", - отметила она.
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17.03.2022 09:35 Відповісти
Оон ніколи нічого незробило Росія може наложить вето и так далі то така фірма може тільки співчуття винести
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17.03.2022 09:48 Відповісти
 
 