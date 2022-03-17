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Трибунал для РФ треба проводити в Маріуполі або Харкові, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ода,харків

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич закликає союзників поставити Україні ще більше зброї для захисту країни.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", - зазначив Рінкевич.

За його словами, союзники мають надати Україні ще більше зброї для самозахисту.

"Йдеться не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - зауважив латвійський міністр.

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Топ коментарі
+12
...а приговор привести в исполнение в стране,где ещё есть смертная казнь..Эти ублюдки не имеют право на жизнь
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17.03.2022 09:39
+9
Додам, що писяжними на такому трибуналі повинні бути маріупольці і харків'яни, які втратили на цій війні рідних і близьких.
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17.03.2022 09:40
+7
Коротко
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських педерації
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17.03.2022 09:39
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Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 09:39 Відповісти
В мАЦквЄ його треба проводити.
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17.03.2022 09:44 Відповісти
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Можно там и там....
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17.03.2022 09:39 Відповісти
...а приговор привести в исполнение в стране,где ещё есть смертная казнь..Эти ублюдки не имеют право на жизнь
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17.03.2022 09:39 Відповісти
І це має бути кара на горло.
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17.03.2022 09:41 Відповісти
Додам, що писяжними на такому трибуналі повинні бути маріупольці і харків'яни, які втратили на цій війні рідних і близьких.
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17.03.2022 09:40 Відповісти
Висилица должна быть в виде латинской З.
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17.03.2022 09:45 Відповісти
В маааскве и только в маааскве
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17.03.2022 09:46 Відповісти
Нет, лучше в Ростове.
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17.03.2022 09:50 Відповісти
у нас только один выход, чтобы остановить безжалостное уничтожение нашего населения и городов - это полное уничтожение рашисткой авиации и артилерии, в ихнем случае никакое правило 1-ой трети, или 3/4 потерь не работает, только тотальное уничтожение
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17.03.2022 09:51 Відповісти
Так наче б то в мацковії збираються відмінити мораторій на смертну казнь?! То вішати тоді тільки на кладовищі в центрі мацковії біля мавзолею.
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17.03.2022 09:52 Відповісти
этих убийц надо провести сначала по улицам разрушенных городов. Осудить пожизненно и потом в камере им показывать круглосуточно, то что они сделали до конца их жизни. А смертная казнь это будет слишком просто для них
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17.03.2022 09:54 Відповісти
...Допомога з Ірландії була у примусовому порядку вилучена для потреб Львівської ОДА, тому що... для перетину кордону вимагали лист від ОДА.

Це те, про що я писала кілька днів тому, і мене критикували за допис, мовляв розганяю паніку на рівному місці. І ще кілька людей гарантували, що питання буде вирішене на найвищому рівні прямо сьогодні.

Питання не вирішене. Вантажі "подвійного призначення", тобто військова волонтерка, осідають на західних рубежах.

Після запиту "де купити броніки" другий за популярністю запит - "ми купили броніки, але не можемо ввезти їх в Україну, що робити?" - Тамара Горіха Зерня
https://t.me/nuts_roses/672
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17.03.2022 09:59 Відповісти
Трибунал має бути скрізь.де впіймають кацапа-злочинця з путінської банди.Впіймали-ліквідували.
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17.03.2022 09:59 Відповісти
 
 