2 375 15
Трибунал для РФ треба проводити в Маріуполі або Харкові, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич закликає союзників поставити Україні ще більше зброї для захисту країни.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", - зазначив Рінкевич.
За його словами, союзники мають надати Україні ще більше зброї для самозахисту.
"Йдеться не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - зауважив латвійський міністр.
Топ коментарі
+12 Solomon Goodman
показати весь коментар17.03.2022 09:39
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар17.03.2022 09:40
+7 Lvbnhj
показати весь коментар17.03.2022 09:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
Це те, про що я писала кілька днів тому, і мене критикували за допис, мовляв розганяю паніку на рівному місці. І ще кілька людей гарантували, що питання буде вирішене на найвищому рівні прямо сьогодні.
Питання не вирішене. Вантажі "подвійного призначення", тобто військова волонтерка, осідають на західних рубежах.
Після запиту "де купити броніки" другий за популярністю запит - "ми купили броніки, але не можемо ввезти їх в Україну, що робити?" - Тамара Горіха Зерня
https://t.me/nuts_roses/672