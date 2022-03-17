17 березня буде відкрито 9 гуманітарних коридорів. Повний перелік. ВIДЕО
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Сьогодні, 17 березня, українська сторона відкриває дев'ять гуманітарних коридорів. За ними доставлять необхідну допомогу і будуть евакуювати людей.
Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в Донецькій області діятиме коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Українська сторона планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя.
За маршрутом заправлять цистерну з бензином для заправки приватних автомобілів.
На Київщині діятимуть коридори:
- З Бородянки в Житомир;
- З села Шевченкове до Броварів.
Крім того, планується доставка продуктів харчування і медикаментів в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці та Опанасов.
На Харківщині запланована передача гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська.
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