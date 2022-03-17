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17 березня буде відкрито 9 гуманітарних коридорів. Повний перелік. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 17 березня, українська сторона відкриває дев'ять гуманітарних коридорів. За ними доставлять необхідну допомогу і будуть евакуювати людей.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в Донецькій області діятиме коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Українська сторона планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя.

За маршрутом заправлять цистерну з бензином для заправки приватних автомобілів.

На Київщині діятимуть коридори:

  • З Бородянки в Житомир;
  • З села Шевченкове до Броварів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 29 тис. людей вивезли гуманітарними коридорами за вівторок, - Зеленський

Крім того, планується доставка продуктів харчування і медикаментів в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці та Опанасов.

На Харківщині запланована передача гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська.

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а як же Ізюм?
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17.03.2022 09:52 Відповісти
надо коридор из Изюма
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17.03.2022 10:04 Відповісти
Так приємно слухати орків коли вони скіглять , їх начальство їх покинуло, харчів не є, води - не є, грошей не буде. Та ще й нім стріляють! Це зараз на УНІАН-новини новий запис СБУ виклали.
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17.03.2022 10:06 Відповісти
Степан Андрійович 👍
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17.03.2022 10:10 Відповісти
 
 