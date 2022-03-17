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Новини Війна в Україні
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війна (56084) смерть (6550) Чернігів (580) втрати (3815) Чаус (344)

В морги Чернігова за минулу добу доставили тіла 53 вбитих окупантами містян, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує системні авіаційні та артобстріли Чернігова. В значній частині міста нема води, світла, опалення та газу. Тривають переговори про "зелений коридор".

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті росіським агресором. І за кожного з наших громадян ми будемо мститися і вбивати", - сказав Чаус.

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За словами голови ОВА, він отримує багато повідомлень від містян із закликами організувати "зелений коридор" для евакуації з міста. Але наразі зробити це неможливо.

"Зробити "зелений коридор" - це не нажати кнопку і не включити зелене світло. Зробити "зелений коридор" - це домовитись з російськими під#р#сами, щоб вони припинили обстрілювати нашу землю. І тим самим дали можливість вивезти людей", - пояснив Чаус.

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Він закликав не ширити фейки про те, що нібито "руські бігають вже по місту з автоматами". "Приїдьте, подивіться. Нема тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. ЗСУ працюють", - сказав Чаус.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Рашиські варвари вміють тільки з мирним населенням воювати ,будьте прокляті "великий" російський народ ці жертви на вашій совісті.
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17.03.2022 10:04
+13
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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17.03.2022 10:04
+12
Саме помста. Саме знищення саранчі. залишений "малчік" наплодить нових гнійних личинок.
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17.03.2022 10:02
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Саме помста. Саме знищення саранчі. залишений "малчік" наплодить нових гнійних личинок.
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Рашиські варвари вміють тільки з мирним населенням воювати ,будьте прокляті "великий" російський народ ці жертви на вашій совісті.
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17.03.2022 10:04 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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17.03.2022 10:04 Відповісти
Если Марик нет возможности деблокировать напрямую, то почему нельзя провести наступательную операцию на Новую Каховку или Энергодар, чтобы по крайней мере оттянуть часть орков от города. Если верить картам генштаба, к которым есть вопросы, орки там только по дорогам катаются, якобы, фронта нет, почему тгла нельзя хотябы выбить арту у орков, какими-то мобильными группами с севера Запородской области? В Днепре и области есть взлетные полосы, можно сюда и один-два байрактара перегнать.

Короче эта пасивности напрягает. Орки катаются по нашему югу как хотят, а там ведь местность ровная как стол, бомби не хочу. Киев это еще не вся Украина, господа генералы.
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17.03.2022 10:11 Відповісти
И все колоны, стоящие можно было давно разбомбить истребителями..
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17.03.2022 11:57 Відповісти
Шана всім людям, які в цей важкий час не втікли, а продовжують виконувати важку роботу на межі можливого. Комунальні служби і рятувальники приклад мужності наряду з нашими ЗАХИСНИКАМИ.
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17.03.2022 10:13 Відповісти
А шо нельзя их на органы продать и денег заработать?
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17.03.2022 10:16 Відповісти
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17.03.2022 10:21 Відповісти
На це пекло в Україні Європа і далі робить вигляд, що нічого страшного не відбувається.
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17.03.2022 11:11 Відповісти
Не засоряйте трупами рашистов морги!!
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17.03.2022 11:53 Відповісти
Європа дуже повільно реагує!Всі 8 років замість підтримки та плану дій--одне тільки "нет войне"..А реакція на анексію Криму так і тим більш була доволі м'якою., а точніше-майже ніякою
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17.03.2022 11:55 Відповісти
 
 