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Від початку війни в Україні загинуло 108 дітей, поранено понад 120, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти,бомбардування

Станом на ранок 17 березня від військових дій РФ в Україні загинуло 108 дітей і більше 120 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Київській - 52, Харківській- 34, Донецькій - 25, Чернігівській - 24, Миколаївський - 20, Житомирській - 15 Сумській - 14, та Херсонській - 10 областях.

"Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій - 119, Харківській - 77, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та м. Києві- 24. Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів", - йдеться у повідомленні.

Також акцентується увага, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

"16 березня 2022 року окупанти скинули бомбу на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі, де знайшли притулок близько тисячі мирних мешканців, переважно жінок і дітей. Встановити точну кількість жертв не вдається, оскільки у Маріуполі постійно тривають обстріли. Є інформація про перших постраждалих, серед яких є діти", - додають у Офісі генпрокурора.

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Також нагадується, що у Запорізькій області, внаслідок замінування військовослужбовцями країни-агресора підірвалося авто з мирними мешканцями, внаслідок якого загинула 6-річна дитина.

Автор: Ірина Дашківська
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Сергей Тарута сообщает что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало, люди живы, а завалы начали разбирать. Ждём более точную информацию.
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17.03.2022 10:15 Відповісти
Слава украинским строителям. Строили бы московиты - и от в два раза лёгкой бомбы бы развалилось.
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17.03.2022 10:26 Відповісти
було в новинах відразу, що у самому театрі не менше тисячі осіб, переважно жінки та діти.Тетр розвалено вщент (були фото). Питання - де тисяча жінок з дітьми???
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17.03.2022 19:48 Відповісти
Обыкновенный быдлофашизм
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17.03.2022 10:24 Відповісти
Як можна бути такими виродками. Хай не розповідають, що їх хтось примушує дітей вбивать. Завжди є варіанти не виконати злочинний наказ. Вони всі- колективний путін, без гідності і емпатії. Їх неможна жаліти. Єдина причина зберігати їм життя- вони теж беруть в полон наших і їх потрібно визволяти.
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17.03.2022 10:30 Відповісти
..кремлевская карма- Иван Грозный - Владимир Путин и " великий русский народ",как убивали славян , так и убивают спустя 450 лет за православную веру ,чтоб заставить весь мир уважать Россию .......
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17.03.2022 20:38 Відповісти
 
 