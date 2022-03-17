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Для повної схожості з гітлером путіну не вистачає одного - ампули з ціаністим калієм, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

турчинов

Для повної схожості з гітлером путіну не вистачає одного - ампули з ціаністим калієм.

Про це сказав Олександр Турчинов з позицій тероборони у Києві, коментуючи останні заяви кривавого диктатора з росії, передає Цензор.НЕТ.

"Оголосивши чергову мету війни проти України, путін геть забув свої початкові версії щодо "захисту Донбасу", "боротьби з геноцидом та націоналізмом". В своїй останній версії, вбивство українських дітей, жінок та знищення наших мирних міст, путін пояснює захистом майбутнього та споконвічних інтересів своєї деградованої імперії. Ця заява дуже схожа на звернення гітлера до нації в оточеному Берліні 1945 року, - такий же маразм, неадекватність та страх, загнаного в кут психопата. Для повної схожості – не вистачає лише ампули ціаністого калію. Але і для цього прийде час", – сказав він.

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Топ коментарі
+38
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17.03.2022 10:21
+29
Для ціаниду теж треба силу волі мати, воно від всіх і всього дзюрить.
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17.03.2022 10:26
+28
Для цього він занадто сцикливий
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17.03.2022 10:22
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17.03.2022 10:21 Відповісти
Для цього він занадто сцикливий
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17.03.2022 10:22 Відповісти
Пастор красавчик, знатно затроллил *****!
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17.03.2022 10:26 Відповісти
Для ціаниду теж треба силу волі мати, воно від всіх і всього дзюрить.
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17.03.2022 10:26 Відповісти
Тогда придется одолжить у Каддафи черенок от лопаты.
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17.03.2022 10:42 Відповісти
Гитлер имел свой кодекс чести офицера. У пуйла ни чести, ни совести. Лишь инстинкты крысы
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17.03.2022 10:29 Відповісти
він ще й воював навідмінно від кдб -шної старої криси і старого маразматіка бульбашенка
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17.03.2022 10:33 Відповісти
Я очень надеюсь, что после войны в Украине произойдет переоценка истории второй мировой. И правда о том, что вторую мировую начал СССР наконец то утвердится в мире
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17.03.2022 10:38 Відповісти
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17.03.2022 10:31 Відповісти
Пастор Зайвого не скаже!!!
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17.03.2022 10:31 Відповісти
Сходіть перевірте.
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17.03.2022 10:46 Відповісти
Ну он же истинный цап..
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17.03.2022 10:33 Відповісти
При всьому жахливому, Гітлер був фанатом Німеччини, прийшов війну, підняв воєнну машишу з попелу та кинув виклик всьому світу. А в кінці мав силу волі пустити собі кулю в голову. А путін то просто сцикливе тупе ***** з з дешевими понтами.
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17.03.2022 10:35 Відповісти
Наслідувач ніколи не буде і близько таким як був оригінал.
І слава Богові за це, бо якби проти нас не воювали кінчені на всю довбешку довбойоби, все було б значно, на кілька порядків печальніше, ніж є зараз.
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17.03.2022 10:54 Відповісти
тому здохне як сралін, його задушать або захлинеться у власному блювотинні
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17.03.2022 10:57 Відповісти
Верно. Только для надежности еще и пулю. Но ***** наверняка об этом напомнят в свое время.
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17.03.2022 10:38 Відповісти
пастор фігні не порадить
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17.03.2022 10:41 Відповісти
!!!
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17.03.2022 10:48 Відповісти
Більш цікаво мені від нього було б почути відповідь на питання: Чому в лютому місяці 2014 року не була зруйнована керченська паромна переправа?
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17.03.2022 10:47 Відповісти
************** что ты где-то под юбкой прятался, воин мамкин.
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17.03.2022 10:56 Відповісти
Фу-у-у! Примітивним орком-живодером повіяло...
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17.03.2022 11:51 Відповісти
Тогда душ прими, недоразвитое.
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17.03.2022 11:56 Відповісти
xander 9cf28439, орку смірдючий парашистський, пояснюю на доступній тобі термінології: ПАШЬОЛ НА ЙУХ!
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17.03.2022 12:18 Відповісти
почему 24 февраля Юг Украины , админграница Херсон-Крым были открыты настежь?!
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17.03.2022 11:20 Відповісти
Зараз 21-ше століття! І зараз в моді "Новичок"! Питання тільки в тому, хто підкине його в бункер Путлера...
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17.03.2022 10:51 Відповісти
dlya etogo toje nado xrabrost a on chto? nizkii merzkii malenkii trus. botoksnii karlik
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17.03.2022 11:09 Відповісти
В отличие от Окурка, Гитлер мирное немецкоязычное население тысячами не уничтожал.
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17.03.2022 11:10 Відповісти
nizkii melki trurlivi julik terrorist nomer 1. vot kto etot x....
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17.03.2022 11:11 Відповісти
Кажется пастор опоздал... Это уже говорил Данилко)) повторчик однако
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17.03.2022 11:12 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 11:12 Відповісти
В ТОЧКУ!!»пу»трус и вряд ли на это пойдет..
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17.03.2022 11:26 Відповісти
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17.03.2022 11:47 Відповісти
вова хворий псіх!!! Тільки куля в лоб!!!
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17.03.2022 11:50 Відповісти
вусики ми йому посмертно маркером домалюємо. Ги - ги - ги
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17.03.2022 11:50 Відповісти
 
 