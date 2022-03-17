Для повної схожості з гітлером путіну не вистачає одного - ампули з ціаністим калієм, - Турчинов
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Для повної схожості з гітлером путіну не вистачає одного - ампули з ціаністим калієм.
Про це сказав Олександр Турчинов з позицій тероборони у Києві, коментуючи останні заяви кривавого диктатора з росії, передає Цензор.НЕТ.
"Оголосивши чергову мету війни проти України, путін геть забув свої початкові версії щодо "захисту Донбасу", "боротьби з геноцидом та націоналізмом". В своїй останній версії, вбивство українських дітей, жінок та знищення наших мирних міст, путін пояснює захистом майбутнього та споконвічних інтересів своєї деградованої імперії. Ця заява дуже схожа на звернення гітлера до нації в оточеному Берліні 1945 року, - такий же маразм, неадекватність та страх, загнаного в кут психопата. Для повної схожості – не вистачає лише ампули ціаністого калію. Але і для цього прийде час", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
І слава Богові за це, бо якби проти нас не воювали кінчені на всю довбешку довбойоби, все було б значно, на кілька порядків печальніше, ніж є зараз.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA