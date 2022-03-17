18 011 43
Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14 тис. осіб, 444 танки, 1435 броньованих машин, 86 літаків, 108 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки - 864 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка - 10.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 kuba
показати весь коментар17.03.2022 10:43
+23 Калибан
показати весь коментар17.03.2022 10:40
+21 экзорцист
показати весь коментар17.03.2022 10:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Около 14 тысяч российских нацистов убиты, ранены или в плену.
Наглядно , красиво і виділено - за послідню добу 👍
Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців.
Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим" Джохар Дудаєв (с).
Доведеться поселах кузні запускати
какой танкіста бил канєц.