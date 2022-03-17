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армія РФ (13417) війна (56084) Генштаб ЗС (4463) втрати (3815)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14 тис. осіб, 444 танки, 1435 броньованих машин, 86 літаків, 108 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

особового складу  - близько 14000 осіб,

танків  ‒ 444 од,

бойових броньованих машин ‒ 1435 од,

артилерійських систем  – 201 од,

РСЗВ  - 72 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків  – 86 од,

гелікоптерів  – 108 од,

автомобільної техніки - 864 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 11.

Спеціальна техніка - 10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
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17.03.2022 10:43
+23
************** вважали, що це буде « Бальшая прагулка « . Трішки помилилися . Прийшов «Аканчатєльный ******».
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17.03.2022 10:40
+21
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 14 000 !
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17.03.2022 10:47
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************** вважали, що це буде « Бальшая прагулка « . Трішки помилилися . Прийшов «Аканчатєльный ******».
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17.03.2022 10:40 Відповісти
скоро посевная, удобрения очень нужны. Да и цыгане на металоломе хорошо поднимутся...
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17.03.2022 10:41 Відповісти
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17.03.2022 10:43 Відповісти
А вона в нього хіба була, коли він в Україну поперся?
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17.03.2022 10:45 Відповісти
Над цистернами треба попрацювати маловато
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17.03.2022 10:43 Відповісти
ну так из и по количеству не так много или ты думаешь что за каждым танком едет заправщик ?
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17.03.2022 10:46 Відповісти
То не ті цистерни, то ешелон накрили, 60 цистерн, наливняки йдуть в колонці автотранспорта.
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17.03.2022 10:48 Відповісти
На 22-й день полномасштабного вторжения российские военные потеряли 444 танка (+14 за сутки) и 1 435 боевых бронированных машин (+90), 201 артиллерийская система (+11) и 72 реактивные системы залпового огня (+2), 43 средства ПВО, 86 (+2) самолетов и 108 вертолетов, 864 авто разных видов (+45), 60 цистерн с топливом, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, десять единиц спецтехники и 3 катера/корабля.

Около 14 тысяч российских нацистов убиты, ранены или в плену.
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17.03.2022 11:09 Відповісти
А пресс-центр Генштаба ВСУ - не може подавати дані у такому вигляді ???
Наглядно , красиво і виділено - за послідню добу 👍
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17.03.2022 11:24 Відповісти
"Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців.

Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим" Джохар Дудаєв (с).
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17.03.2022 10:45 Відповісти
Він цього не казав, це фейк, нажаль.
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17.03.2022 10:46 Відповісти
Только это не фейк.
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17.03.2022 10:55 Відповісти
Це Дудаєв казав, що він такого не казав?
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17.03.2022 16:44 Відповісти
Десь вичитала на просторах тирнету " Боюся спати лягати. - Чому? - Та щоб смерть ***** не проспати"
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17.03.2022 10:45 Відповісти
14000 це вже в мішках, чи треба ще збирати і підмітати?
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17.03.2022 10:45 Відповісти
наверное, посчитаны
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17.03.2022 10:48 Відповісти
Прикопувати помісцю внесення добрив
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17.03.2022 10:50 Відповісти
14000 - це тільки підтверджені, яких побачили. А скільки прикопаних своїми? А скільки спалених, випаруваних, розірваних на шмаття, здохлих в госпіталях? Мертвих андрофагів набагато більше.
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17.03.2022 10:52 Відповісти
Нарешті гарна новина з ДНР... запрацювали печі Донецького металургічного... щоправда, сталь поки що не варять, розігрівають печі руськими Ванятками та своїми ********** загиблими
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17.03.2022 11:23 Відповісти
А среди потерь рсзо считается град, который фермер на тракторе с полным боекомплектом себе во двор угнал?
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17.03.2022 10:45 Відповісти
Ні,то сільгоспінветар,як і власний танк,бмп
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17.03.2022 10:48 Відповісти
а його у дозвіл на зброю можна вписати ?
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17.03.2022 11:02 Відповісти
Потрібен закон про вільне володіння вогнестрілом. А,так лише під копицею,або сарайчик надбудувати,але повернути на сракопердію
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17.03.2022 11:34 Відповісти
Скількі ,ще сміття доведеться утилізувати...
Доведеться поселах кузні запускати
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17.03.2022 10:46 Відповісти
Друга армія у світі на глиняних ногах.
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17.03.2022 10:46 Відповісти
не надо относится к ним легкомысленно - у них дохренища снарядов, бомб и прочего и оч. мало мозгов и здравого смысла, это оч плохое сочетание, поэтому наша задача - молоть ихнюю авиацию и арту...
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17.03.2022 10:50 Відповісти
Нажаль, так. Іржавого заліза багато ще... бомб та снарядів некерованих... тупого бидла... і цього не достатньо, щоб перемогти Україну, але достатньо, щоб зруйнувати весь схід та південь...
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17.03.2022 11:32 Відповісти
Ще задача,: перероблення вибухівки на міндобрива
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17.03.2022 10:47 Відповісти
бк отжали
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17.03.2022 10:47 Відповісти
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 14 000 !
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17.03.2022 10:47 Відповісти
так , але смердять
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17.03.2022 10:50 Відповісти
Та вони і при житті не благоухали.
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17.03.2022 10:53 Відповісти
ага ты нужен а то читешь доки убитых кацапов - боишься вызвать сотону Экзорцист нужен
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17.03.2022 10:51 Відповісти
сотону із сотони не виженеш. Тут тільки Тут тільки свята вода в купі з свинцкм вголову допомагає.
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17.03.2022 10:55 Відповісти
с виду КАМАЗ а на деле комплекс РЭБ Торн МДМ
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17.03.2022 11:02 Відповісти
По данным разветке Британии от14 до 21 тысячи
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17.03.2022 11:04 Відповісти
Сайгон красава в тв попал и пост написал 😁
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17.03.2022 10:53 Відповісти
І дарага-ая не узна-аєт
какой танкіста бил канєц.
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17.03.2022 10:56 Відповісти
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17.03.2022 11:01 Відповісти
Пора свинособак считать не по штукам (бестолковкам), а в килограммах, в тоннах! Колбасу с свинособачатеной, уже давно на московии производят! Сами писали =)
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17.03.2022 11:21 Відповісти
444 танка ≈ Курська дуга (сукупні втрати) 🔥
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17.03.2022 11:29 Відповісти
Слава Україні
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17.03.2022 11:48 Відповісти
 
 