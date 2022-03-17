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Кіностудія Paramount йде з російського ринку та жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

парамаунт

Американська кіностудія Paramount йде з російського ринку. Компанія виділила мільйон доларів на гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Variety.

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Генеральний директор студії Paramount Боб Бакіш закликав своїх співробітників допомагати постраждалим від російської агресії.

"Як і багато хто з вас, я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, і її наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та самій Росії є жахливим свідченням", - заявив Бакіш.

Бакіш підкреслив, що студія зупиняє постачання контенту Paramount Global до Росії. Зокрема, припинено прокат фільмів "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2". Серед іншого видавець Simon & Schuster призупинив продаж та ліцензування прав на переклад російським видавцям, а Paramount Consumer Products більше не підтримує нові ліцензійні угоди з Росією.

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...В ці дні американські студенти на лекціях обговорюють події в Україні та увага!! шукають українську кров в собі 😁 Дехто через три покоління українець, дехто через два, в когось троюрідний прадід українець, в когось ще хтось. Несамовито радіють, що з'єднані з нами.
Кажуть "Значить ми теж хоч трохи українці, значить ми теж такі" 💙💛

Такі часи неймовірні. Усі хотять бути українцями!

Слава Нації! 🇺🇦✊
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17.03.2022 10:41 Відповісти
Зараз,я би сказав,модно бути українцем,в цій страшній війні народжується нова Україна.
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17.03.2022 10:47 Відповісти
ДНК этничного украинца - самая совершенная ДНК среди национальных и расовых групп мира. Воспринимайте, как хотите, но это факт.
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17.03.2022 10:53 Відповісти
Верховной раде нужно символику Z признать нацистской. И прировнять ее к свастике.
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17.03.2022 10:44 Відповісти
А саму мокшандію офіційно назвати московією
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17.03.2022 10:52 Відповісти
є вже у неї назва - "країна Zеro"
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17.03.2022 11:27 Відповісти
Для Парамаунт це витарти на перевезення реквізиту з однієї знімальної площадки на іншу.
Але ми вдячні. God bless America
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17.03.2022 10:51 Відповісти
Чекаю на новину, що студія шапіто-95 іде з ринку Мордора і жертвує суму ХХХ на допомогу Україні!
А хер вам дорогі співвітчизники, жити ж якось треба, тому не дочекаєтесь!
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17.03.2022 10:54 Відповісти
Не дождьотесь!
Рабінович
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17.03.2022 11:28 Відповісти
 
 