Кіностудія Paramount йде з російського ринку та жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні
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Американська кіностудія Paramount йде з російського ринку. Компанія виділила мільйон доларів на гуманітарну допомогу для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Variety.
Генеральний директор студії Paramount Боб Бакіш закликав своїх співробітників допомагати постраждалим від російської агресії.
"Як і багато хто з вас, я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, і її наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та самій Росії є жахливим свідченням", - заявив Бакіш.
Бакіш підкреслив, що студія зупиняє постачання контенту Paramount Global до Росії. Зокрема, припинено прокат фільмів "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2". Серед іншого видавець Simon & Schuster призупинив продаж та ліцензування прав на переклад російським видавцям, а Paramount Consumer Products більше не підтримує нові ліцензійні угоди з Росією.
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Рабінович