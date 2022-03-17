УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6986 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
24 790 124
Держдума (675) КНДР (566) КПРФ (26) Росія (47112)

У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

парад,кндр

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, член партії КПРФ Казбек Тайсаєв заявив, що Росії варто зняти санкції з Північної Кореї і вибрати шлях інтеграції з цією країною.

Про це заявили в КПРФ, передає Цензор.НЕТ.

На думку Тайсаєва, це "сприятиме розвитку спільних проектів", а Росія та Північна Корея зможуть "спільно виконувати глобальні завдання":

"КНДР є маяком справжнього соціалізму для всього світу. Корейцям вдалося зберегти у своїй країні соціалізм, що, на жаль, вдалося небагатьом із держав соціалістичної співдружності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+96
верным курсом идете, товарищи
показати весь коментар
17.03.2022 11:12
+49
Якщо це правда, то це просто ШЕДЕВР.
Це називається приїхали.
показати весь коментар
17.03.2022 11:13
+33
Только превращения росии в пепел спасёт мир
показати весь коментар
17.03.2022 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зло объединяеться! Восток - Запад!
показати весь коментар
17.03.2022 11:35 Відповісти
Тупий кацапський народ!
Ще тупіші кацапські депутати!
показати весь коментар
17.03.2022 11:39 Відповісти
Ще треба дізнатися, чи ПК готова прийняти Московію до своєї коаліції світових дегенератів, там і так з харчів тільки трава та гуманітарка з Китаю, нащо їм іще мільйони голодних варварів з півночі...
показати весь коментар
17.03.2022 11:40 Відповісти
Ич-ким-ир введе війська в Владивосток. Ось і вся інтеграція.
показати весь коментар
17.03.2022 14:31 Відповісти
два урода и всемирных изгоя!
показати весь коментар
17.03.2022 11:41 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 11:44 Відповісти
Людожери *********, завиваючи від болю
показати весь коментар
17.03.2022 11:44 Відповісти
погибнет корея....Путин скажет:все по-прежнему,по-плану....
показати весь коментар
17.03.2022 11:45 Відповісти
Уже предстставляю себе как на роZию вливается северокорейская экономика и роZияне ездят на северокорейских автомобилях, пользуются северокорейскими компьютерами и телефонами.
показати весь коментар
17.03.2022 11:45 Відповісти
Все фигня, главное что у них будет Чучхе.
показати весь коментар
17.03.2022 11:58 Відповісти
Говорят первым пунктом корейцев на переговорах с руSSкими было требование не называть корейцев БРАТЬЯМИ!
показати весь коментар
17.03.2022 11:59 Відповісти
коли мацкалі приєднаються до С Кореї
то буде Велика Сіверна Корея
показати весь коментар
17.03.2022 11:59 Відповісти
Рад за "братский" народ! Вам там давно место!
показати весь коментар
17.03.2022 12:00 Відповісти
сейчас толстый Ын обосрется от страха......
показати весь коментар
17.03.2022 12:04 Відповісти
100% ! Потому что через месяц пуйло пойдет войной на Сев.Корею защищать руссоязычных корейцев.
показати весь коментар
17.03.2022 12:44 Відповісти
Кто бы ещё сомневался что в нормальном обществе комуняк надо гнать в шею.
показати весь коментар
17.03.2022 12:06 Відповісти
Ну тот путь войны выбрали дыбилы!КНР делать нужно было!дыбилы!
показати весь коментар
17.03.2022 12:08 Відповісти
Нет покоя ********!
показати весь коментар
17.03.2022 12:10 Відповісти
На Московії наступить свій чухче, і історія з часом почне рахуватися з народження великого вилупка хутіна
показати весь коментар
17.03.2022 12:35 Відповісти
Зі смерті*
показати весь коментар
17.03.2022 12:42 Відповісти
Тобто включити росію до складу Північної Кореї?
показати весь коментар
17.03.2022 13:25 Відповісти
Корейці відмовлять. Їм не потрібен "старший брат".
показати весь коментар
17.03.2022 14:24 Відповісти
Оце логічно, так. Більш вже нема з ким )
показати весь коментар
17.03.2022 14:33 Відповісти
Цікаво інше! Китай для РФ "брат" (до певного моменту) але КНДР їй дорожче обходилась.
РФія годувала КНДР.........а тепер при втраті годувальника (бо у РФ самі на ягіль перейдуть) що КНДР буде їсти.
Чи вступить КНДР у каоліцію зі злидарами чи буде шукати того хто б дав їсти.
показати весь коментар
17.03.2022 15:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 