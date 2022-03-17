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У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, член партії КПРФ Казбек Тайсаєв заявив, що Росії варто зняти санкції з Північної Кореї і вибрати шлях інтеграції з цією країною.
Про це заявили в КПРФ, передає Цензор.НЕТ.
На думку Тайсаєва, це "сприятиме розвитку спільних проектів", а Росія та Північна Корея зможуть "спільно виконувати глобальні завдання":
"КНДР є маяком справжнього соціалізму для всього світу. Корейцям вдалося зберегти у своїй країні соціалізм, що, на жаль, вдалося небагатьом із держав соціалістичної співдружності".
Топ коментарі
+96 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар17.03.2022 11:12
+49 Alex Vassago
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+33 Robin Nielsen
показати весь коментар17.03.2022 11:12
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Ще тупіші кацапські депутати!
то буде Велика Сіверна Корея
РФія годувала КНДР.........а тепер при втраті годувальника (бо у РФ самі на ягіль перейдуть) що КНДР буде їсти.
Чи вступить КНДР у каоліцію зі злидарами чи буде шукати того хто б дав їсти.