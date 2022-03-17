У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, член партії КПРФ Казбек Тайсаєв заявив, що Росії варто зняти санкції з Північної Кореї і вибрати шлях інтеграції з цією країною.

Про це заявили в КПРФ, передає Цензор.НЕТ.

На думку Тайсаєва, це "сприятиме розвитку спільних проектів", а Росія та Північна Корея зможуть "спільно виконувати глобальні завдання":

"КНДР є маяком справжнього соціалізму для всього світу. Корейцям вдалося зберегти у своїй країні соціалізм, що, на жаль, вдалося небагатьом із держав соціалістичної співдружності".

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