Завдяки довгій комендантській годині у Києві та області нейтралізували диверсійні групи, - Денисенко
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Протягом півтори доби дії комендантської години в Києві та в Київській області було затримано низку російських диверсійних груп, наразі ситуація в столиці та області контрольована.
Про це в під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми затримували диверсійні групи як в Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат, ситуація в Києві і на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна і повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми насправді не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити", - сказав Денисенко.
Він додав, що зараз з диверсійними групами працюють відповідні органи та подякував киянам, які поставилися з розумінням до введення комендантської години і залишалися весь це час вдома.
Нагадаємо, у Києві з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня за рішенням військового командування була запроваджена комендантська година.
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Це я, дядько в 56 років, що встиг повоювати в 2014-15рр. і, як кажуть, бачив всього потроху.
Ця дитина обов'язково виросте справжнім чоловіком і патріотом.
Слава Україні!
що любу ракету Томогавк ,можна придбати в любому воєнторзі країн НАТО
То каци неосвічені перекрутили наш "час", але не зрозуміли, що то таке!!! Так само як і наше "повстанцы" / "чрезвычайный", але ні один кацап не відповість тобі, що то таке - "повставати", "звичайний".
руССький язиг - то "іскуственная" солянка мов світу!!!
****-медведев ...погнал пургу (3 последних абзаца - пафосная ложь от твари, *************...
https://t.me/medvedev_telegram/4
Свою цикличность история убедительно доказала и в XXI веке. Почва для этой «бешеной ненависти» к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех тридцати лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам.
Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах. Лютая русофобия, отмеченная в приведённой цитате русского классика, буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше - раздербанить на части.
Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!
Если Китай не заберёт себе Сибирь до конца марта , то Украина может там создать республику- марионетку из украинских переселенцев