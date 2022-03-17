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Київ (13823) Денисенко_Вадим (117) диверсія (273)

Завдяки довгій комендантській годині у Києві та області нейтралізували диверсійні групи, - Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

диверсанти

Протягом півтори доби дії комендантської години в Києві та в Київській області було затримано низку російських диверсійних груп, наразі ситуація в столиці та області контрольована.

Про це в під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми затримували диверсійні групи як в Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат, ситуація в Києві і на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна і повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми насправді не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити", - сказав Денисенко.

Читайте також: Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський

Він додав, що зараз з диверсійними групами працюють відповідні органи та подякував киянам, які поставилися з розумінням до введення комендантської години і залишалися весь це час вдома.

Нагадаємо, у Києві з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня за рішенням військового командування була запроваджена комендантська година.

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Топ коментарі
+34
Кацапня, ви хоч єдну клепку у голові маєте ? Куди в прийшли !?

https://glavcom.ua/kyiv/news/u-borispoli-hlopchik-unochi-priyshov-zapisuvatisya-v-teroboronu-830427.html
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17.03.2022 11:22
+25
Про диверсионные группы - почему до сих пор не арестован Портнов с товарищами
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17.03.2022 11:27
+13
Подивився і чесно скажу не стримав сліз.
Це я, дядько в 56 років, що встиг повоювати в 2014-15рр. і, як кажуть, бачив всього потроху.
Ця дитина обов'язково виросте справжнім чоловіком і патріотом.
Слава Україні!
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17.03.2022 11:29
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Кацапня, ви хоч єдну клепку у голові маєте ? Куди в прийшли !?

https://glavcom.ua/kyiv/news/u-borispoli-hlopchik-unochi-priyshov-zapisuvatisya-v-teroboronu-830427.html
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17.03.2022 11:22 Відповісти
Подивився і чесно скажу не стримав сліз.
Це я, дядько в 56 років, що встиг повоювати в 2014-15рр. і, як кажуть, бачив всього потроху.
Ця дитина обов'язково виросте справжнім чоловіком і патріотом.
Слава Україні!
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17.03.2022 11:29 Відповісти
А ви замітили, що ті отморозки, що на фото, всі повдівали жовті пов'язки тер. оборони.
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17.03.2022 17:19 Відповісти
СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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17.03.2022 11:24 Відповісти
Поза така на картинці, що якраз дуже удобно застосувати монтажну піну.
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17.03.2022 11:24 Відповісти
така, что удобно использовать каток...
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17.03.2022 11:25 Відповісти
Вони б ще вночі на Троєщину поперлися, придурки.
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17.03.2022 11:25 Відповісти
Допросить и на кол.
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17.03.2022 11:25 Відповісти
І Дєрьмака нейтралізували?
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17.03.2022 11:26 Відповісти
Про диверсионные группы - почему до сих пор не арестован Портнов с товарищами
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17.03.2022 11:27 Відповісти
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17.03.2022 11:28 Відповісти
А посадить ешь надо вместе с пленными кацапами - пусть эта напомаженная валютная проститутка сблизится с орками
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17.03.2022 11:29 Відповісти
передаста портнова отфильтровать нужно немедленно. ты кого гнида собачья "друзьями" называешь?
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17.03.2022 11:38 Відповісти
А оно в Украине?
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17.03.2022 11:46 Відповісти
сбу-прокуратура сліпоглухонімі....зєлєнін? воно слуга ригАналів - сваіх не чіпає...СУМНО...
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17.03.2022 13:14 Відповісти
Та ну, нехай сидить і сціться, головне з країни не випускати, а по закінченню війни, за ним прийдуть небайдужі громадяни. І навряши воно до суду попаде.
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17.03.2022 11:29 Відповісти
Повісити на Майдані.
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17.03.2022 11:32 Відповісти
от якби Госдеп заяву зробив :
що любу ракету Томогавк ,можна придбати в любому воєнторзі країн НАТО
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17.03.2022 11:34 Відповісти
Українською буде "Комендантський час"!!! А не "Комендантська година" (година - це 60 хвилин) - не може тривати кілька годин чи днів!!!!
То каци неосвічені перекрутили наш "час", але не зрозуміли, що то таке!!! Так само як і наше "повстанцы" / "чрезвычайный", але ні один кацап не відповість тобі, що то таке - "повставати", "звичайний".
руССький язиг - то "іскуственная" солянка мов світу!!!
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17.03.2022 11:36 Відповісти
У нас на словацких курсах кацапы не могли понять почему слово « радитися» не означает « радоваться» 😀 а ещё словян из себя изображают
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17.03.2022 11:47 Відповісти
ненависти нам мало...нужна только смерть єтим уё***м

****-медведев ...погнал пургу (3 последних абзаца - пафосная ложь от твари, *************...

https://t.me/medvedev_telegram/4

Свою цикличность история убедительно доказала и в XXI веке. Почва для этой «бешеной ненависти» к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех тридцати лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам.

Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах. Лютая русофобия, отмеченная в приведённой цитате русского классика, буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше - раздербанить на части.

Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!
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17.03.2022 11:37 Відповісти
Рашу надо развалить
Если Китай не заберёт себе Сибирь до конца марта , то Украина может там создать республику- марионетку из украинских переселенцев
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17.03.2022 11:43 Відповісти
не створиш - бидлохахли обкацапились...
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17.03.2022 13:17 Відповісти
Бред шовиниста....
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17.03.2022 15:20 Відповісти
бред и ложь
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17.03.2022 15:21 Відповісти
До речі, я вчора приблизно о 14-15 годині чув на західній околиці Києва автоматно-кулеметну стрілянину. Артилерія часто гупає, а ось стрілкотню почув вперше.
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17.03.2022 11:46 Відповісти
Що ти цим хотів сказать?
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17.03.2022 13:15 Відповісти
Тобі нічого.
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17.03.2022 13:21 Відповісти
Знову буде "підозра"? Є факт-чому не садите? вєнєдіктава!!!! Може досить дуркою прикидуватись?
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17.03.2022 13:15 Відповісти
Як на мене, було б краще тих кацапів закопати.
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17.03.2022 15:41 Відповісти
 
 