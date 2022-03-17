Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.
Про це він заявив 17 березня у виступі перед депутатами німецького Бундестагу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Президент почав свій виступ з дорікань щодо того, що у Німеччині чимало гравців не хочуть обмежувати Росію так, як того вимагає ситуація.
"Звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення. Після того як загинули тисячі українців... Після того як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка використовує вас та інші країни, щоби фінансувати війну", - заявив він.
Зеленський наголосив, що Німеччина, яка раніше виступала проти швидкої інтеграції України із західним світом, несе частину відповідальності за підштовхування до нападу.
"Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде. І ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння, каміння для нової стіни (що розділяє Європу)", - пояснив президент.
Володимир Зеленський, утім, наголосив, що у Німеччині є політики, які розуміють, що відбувається.
"Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище за економіку. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями дітей обирають життя... Тим які знають, що Україна буде в Євросоюзі", - заявив він.
Зеленський також закликав канцлера Шольца "зруйнувати стіну", що постає зараз у Європі.
Будь ласка, зачекайте...
"Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя - и, таким образом, безопасность Европы - но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.
От ДБР - призначення, клістрони, стугни, пашинський,.. **** ж, за таке сьогодні розстрілювати треба, а йому падлі Європа винна...
Казочками про корупцію в Україні Захід камуфлював небажання реально співпрацювати з Україною із-за свого жаху перед рашкою.
Що за люди...
Та в тій же НІмеччині і Франції вона є. Навіть на самому вищому рівні. Бізнес х рашкою псля 2014-го - тому доказ
Не пригадаєте в якій країні перша особа держави після завершення каденції пішла на службу у кремль? В Україні був один, і той втік та переховується на параші. А німецький канцлер не тільки служить кремлівському фашисту-терористу, а й має повагу і вплив на керівництво та політиків Німеччини.
теперь и на украинцев попашете. Вам не привыкать. Мы ж не хуже. Такие же беженцы.
И прав поболе имеем. А вам за то что строили СП2 когда мы кричали, что не взяли нас в НАТО,
придется вот так платить. За свою тупость.
95% Східної німетчини це діти бувших військових, які лизали мацкальські чоботи під час окупації та діти КГБешних ШТАЗІ котрі підозрювали усіх у всьому, а остальна наволош ШВАБСЬКОГО БУНДЕСТАГО це ті котрі накрали грошей при окупації СССР і котрих купили ФСБешники призначив деректорами та топ менеджерами у НАФТО та ГАЗОгонах, руснафти та газпрому...!!!
Східні ШВАБИ це зрадники НІМЕЧЧИНИ і німецького НАРОДУ народжені після ГВАЛТУВАННЯ у 1945 році з мацкальськими генами...!!!
Ці гандони навіть бояться іздити в західну німетчину бо їх там можуть легко пристрілити, а поліція все списує на розбірки руської мафії, яка себе почуває в БЕРЛІНІ краще ніж в росії...!!!
У НІМЕЧЧИНІ вийшла книга "Про звірства радянсьбких солдат, які галтували дітей"
http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?fbclid=*************************************************************
Кулеба скромно не називає країну, але й так зрозуміло, що це Німеччина.
"У перший день війни, 24 лютого, посол України в одній дуже впливовій європейській державі сидів у кабінеті державного секретаря одного міністерства і сказав: "Допоможіть нам, війна почалася. Допоможіть ось з цим та оцим". Той йому співчутливо посміхнувся в обличчя і відповів: "Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність". Це конкретний епізод, який мав місце в надзвичайно впливовій країні ЄС", - сказав Кулеба. https://censor.net/ua/n3325722
Мої всі воюють, онук, зять, племінник навіть з-за кордону приїхав захищати українську землю. А в Німеччині у мене є знайома, точно така як ти. Її батьки прєданні комуняки, а як тільки совок почав валитись, то вона знайшла якогось німця, втекла в Німеччину, а тепер розказує, що "нада с расієй дружіть, штоби бить сільнимі".
и если бы германия не проводила тупую политику умиротвоерния агрессора и заглядывания в очко путину после оккупации крыма, то такого бы ужаса сегодня не было бы.
Даже ваш хабек это признал.
а вы судя по риторике, или бывший кацап или еврей.
Они плохо кончили. Учись на чужих ошибках, кормилец хреновю
До войны именно мы европу кормили
p.s. *лядь, как уже достали эти импортные из германий, канад, израилев, штатов... сидят, ****, в тепле и от не*уй делать гадят здесь. Хорошо, плохо... мы без сопливых разберемся.