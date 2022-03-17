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Німеччина (4506) Зеленський (17371) членство в ЄС (925) Бундестаг (132) Шольц Олаф (714)

Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Про це він заявив 17 березня у виступі перед депутатами німецького Бундестагу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Президент почав свій виступ з дорікань щодо того, що у Німеччині чимало гравців не хочуть обмежувати Росію так, як того вимагає ситуація.

"Звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення. Після того як загинули тисячі українців... Після того як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка використовує вас та інші країни, щоби фінансувати війну", - заявив він.

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Зеленський наголосив, що Німеччина, яка раніше виступала проти швидкої інтеграції України із західним світом, несе частину відповідальності за підштовхування до нападу.

"Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде. І ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння, каміння для нової стіни (що розділяє Європу)", - пояснив президент.

Володимир Зеленський, утім, наголосив, що у Німеччині є політики, які розуміють, що відбувається.

"Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище за економіку. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями дітей обирають життя... Тим які знають, що Україна буде в Євросоюзі", - заявив він.

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Зеленський також закликав канцлера Шольца "зруйнувати стіну", що постає зараз у Європі.
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Топ коментарі
+35
Давайте так: прежде, чем кого в чем либо обвинять вспомним про ДБР, суды, портновых и коломойских, котлетах и конвертах, слугах, калечащих людей на дорогах и остающихся безнаказанными и т.д. Есть что вспомнить, не так ли...
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17.03.2022 11:32
+29
Ну то нахрена звинувачувати Європу, якщо само обісралось?! пілять, ну скільки ж можна! Байден, а чому ми не в НАТО? А тому, пілять, бо ДБР, бо САП, бо Коломойський з портновим, бо Коля котлета, бо зарплата в конвертах, бо слуги пілятські... А чому стільки жертв сьогодні? А тому, що за 2,5 роки ні одного шолома, ні бронежилета, ну Стугни, ні Нептуна, а про Грім 2 вже й мовчимо, ******* зелена! Так що мовчи сучище, бо ж повернеться на вас, то в моменті може статись. Мовчи, падло і сопи в дві дзюрки! байден йому винен, НАТО Європа...
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17.03.2022 12:03
+24
⚡️Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не давая ей стать членом НАТО. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.



"Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя - и, таким образом, безопасность Европы - но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.
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17.03.2022 11:28
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НІЧОГО ДИВНОГО-ХВАШИСТИ МИНУЛОГО ПІДТРИМУЮТЬ НИНІШНІХ ЛАПАТНИХ ХВАШИСТІВ...
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17.03.2022 11:27 Відповісти
ці не фашисти, ці РАШИСТИ
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17.03.2022 11:33 Відповісти
⚡️Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не давая ей стать членом НАТО. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.



"Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя - и, таким образом, безопасность Европы - но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.
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17.03.2022 11:28 Відповісти
Хабек и его партия, кстати, все последние годы выступали против сп2. Единственные в Германии, кто это делал до последнего времени.
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17.03.2022 12:19 Відповісти
честь им и хвала
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17.03.2022 17:57 Відповісти
Какая там политика ? Бизнес чистой воды
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17.03.2022 11:31 Відповісти
Если Меркель побрить наголо - она будет похожа на *****.
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17.03.2022 11:36 Відповісти
фрау ******
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17.03.2022 19:34 Відповісти
Правильно казати на х у й л А.
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17.03.2022 21:15 Відповісти
Давайте так: прежде, чем кого в чем либо обвинять вспомним про ДБР, суды, портновых и коломойских, котлетах и конвертах, слугах, калечащих людей на дорогах и остающихся безнаказанными и т.д. Есть что вспомнить, не так ли...
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17.03.2022 11:32 Відповісти
А давайте без давайте, тобто без кидання лайна в самих себе під час війни.
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17.03.2022 11:43 Відповісти
А давайте не будем забывать, что такова реальность и ее нужно менять. И лучше и правильнее сделать это сейчас.
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17.03.2022 11:46 Відповісти
Реальність- це війна за екраном твого монітору. Визирни нарешті хоча б у вікно.
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17.03.2022 11:55 Відповісти
Це з яких пір Портнов це ми?!
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17.03.2022 11:56 Відповісти
Ні з яких- в пана фантазія зашкалює.
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17.03.2022 12:00 Відповісти
Ну то нахрена звинувачувати Європу, якщо само обісралось?! пілять, ну скільки ж можна! Байден, а чому ми не в НАТО? А тому, пілять, бо ДБР, бо САП, бо Коломойський з портновим, бо Коля котлета, бо зарплата в конвертах, бо слуги пілятські... А чому стільки жертв сьогодні? А тому, що за 2,5 роки ні одного шолома, ні бронежилета, ну Стугни, ні Нептуна, а про Грім 2 вже й мовчимо, ******* зелена! Так що мовчи сучище, бо ж повернеться на вас, то в моменті може статись. Мовчи, падло і сопи в дві дзюрки! байден йому винен, НАТО Європа...
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17.03.2022 12:03 Відповісти
Ви хочете примусити українця замовчати і не висловлювати власну точку зору? Тю...
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17.03.2022 12:06 Відповісти
Як кажу не українцям, а тому чму зеленому, нехай перестане весь звіт звинувачувати, що воно падло само собі в штани, а нам на голову сере! Просити допомоги, то одне, а от звинувачувати когось в тому, що само гнида продажна, то зовсім інше. Бо то світу просто надоїсть і скаже, та пішли ви нахрін. Зеленська гнида того добивається? певно, що так.
От ДБР - призначення, клістрони, стугни, пашинський,.. **** ж, за таке сьогодні розстрілювати треба, а йому падлі Європа винна...
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17.03.2022 12:11 Відповісти
А я тут до чого? Пан певно заблукав у просторі та часі.
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17.03.2022 12:17 Відповісти
Тут ще слід згадати про потенційну схильність зешобли заглядати в очко путлєра в пошуках миру. І ось це становить небезпеку в переговорах з лаптєрейхом. Бо рано чи пізно доведеться йти на перемовини. І що зешобла на них представить? Вимоги в інтересах України, які рашисти змушені будуть виконати? Чи визнання окупації Криму, незрозумілі "автономні республіки" лугандонії?
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17.03.2022 15:13 Відповісти
А до того, за часів бізнесмена і патріота, чого не брали до альянсу?
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17.03.2022 19:30 Відповісти
Не брали, чи треба було умови виконувати, які мудрій нарід тупо похерив? А що, акакаяразніца, в глаза заглянуть, ну і решта, по-списку... Чи тупо барига в штани сре? Навіть сьогодні в той зелений мозочок ну нічого не дійде?
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17.03.2022 20:53 Відповісти
Ботва, а чого ж не брали? Чи корупцію зелені вигадали? Чи може вони системні реформи загальмували? А може не було ніякої боротьби з корупцією та топовими сепарами як і системних реформ? Ось зелених це теж не хвилювало...до 24 лютого.
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17.03.2022 21:01 Відповісти
Ти сам обмазався лайном, коли проголосував за ЗЕлайно, яке привело велику війну в Україну.
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18.03.2022 06:37 Відповісти
давайте т ак,прежде,чем обвинять все усилия Украины обратим внимание на КОРРУМПИРОВАННОСТЬ самого запада и Германии в частности ? Уже в самой Германии были недовольства по вопросу финансирования (источники?0 правящей уже пару десятков лет коалиии.Куда потом пошёл Шредер? Куда потом пошли французские чиновники? Правильно,на посты в российские компании,связанные с нефтью и газом..Европа обвиняет нас в слабой борьбе с коррупцией..А куда убегают наши коррупционеры (с деньгами конечно) и их нам не выдают?Правильно, в Европу.И она их не только принимает,но и спасает от украинских судов,не выдавая и просто давая спрятаться.Куда сдёрнул из Германии украинский Кадыров? Правильно,в Россию.И это ему обеспечили немецкие власти...Коррупция и судебные злоупотребления есть и в Европе ,и в США..И с этим борятся как могут.Но они есть.И они не тоько в Украине
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17.03.2022 16:41 Відповісти
Верно. Но меня больше беспокоит то, что у нас, а не у них. А у нас ситуация мягко скажем "не очень".
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17.03.2022 16:51 Відповісти
Суку Меркель теж судити потрібно. Викормила ********.
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17.03.2022 11:32 Відповісти
Це Німеччина мала б боротися з корупцією в Україні?За які заслуги найкорумпованішу країну Європи мали б прийняти в ЄС?
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17.03.2022 11:39 Відповісти
Та досить вже тиражувати байки, я вас прошу...
Казочками про корупцію в Україні Захід камуфлював небажання реально співпрацювати з Україною із-за свого жаху перед рашкою.
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17.03.2022 11:46 Відповісти
самі щось робити не пробували? хоча б перед рашкою не трястися? 95 квартал пішов з раісі? щось я не чув про це нічого!
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17.03.2022 11:56 Відповісти
В кожного свій фронт- і я не мушу вам звітувати. Так що не хаміть.
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17.03.2022 12:01 Відповісти
Простіше всього закрити очі на все і зробити тупий вигляд, ніби нічого не зрозумів, в цьому біда половини населення а от на рахунок корупції написано правильно, якщо сам не хочеш вирішити свою проблему то й інші в цьому допомагати не будуть...
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Ви ще про бруд під нігтями підняли питання під час війни.
Що за люди...
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17.03.2022 12:19 Відповісти
Також так думаю. Невже видумаєте, що в тій же Болгарії, Греції чи Хорватії немає корупції?
Та в тій же НІмеччині і Франції вона є. Навіть на самому вищому рівні. Бізнес х рашкою псля 2014-го - тому доказ
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17.03.2022 12:00 Відповісти
Корупція є всюди,просто у нас вона процвітає.На останньому місці в Європі кацапстан,а потім Україна,завдяки зеленському,ми опустились на декілька сходинок у 2021 році.https://www.dw.com/uk/ukraina-opustylasia-v-reitynhu-indeks-************-koruptsii/a-60541369
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Кажіть за себе, я вас прошу...
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17.03.2022 12:10 Відповісти
А що Зеленський це вся держава? у нас більше немає ні одного держслужбовця окрім Зеленського? Нагадаю що у нас парламентсько-президентська форма правління і президент не є царем, який би міг одним махом всіх невгодних прибрати. Є різні служби і різні вертикалі влади, які працюють вже давно і з цією системою не так легко боротись, бо якби люди самі не носили гроші то і брати не було б що.
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17.03.2022 12:19 Відповісти
А кого він привів у ВР, створивши монобільшість з її турборежимом?
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17.03.2022 12:39 Відповісти
Ага ,зеленський найчесніший проезидент у світі,а увесь світ фантазує що Україна найкорумпованіша крана Європи.За 2021 рік ми опустились ще на декілька сходинок.І в цьому є заслуга зеленського.https://www.dw.com/uk/ukraina-opustylasia-v-reitynhu-indeks-************-koruptsii/a-60541369
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17.03.2022 12:03 Відповісти
Підтримка західним світом Зеленського повністю спростовує ваші твердження. Хоча деякі ліво/праворадикальні угрупування у тих самих США підтримають ***** і навіть сьогодні працюють на рашку. Та нічого у вас не вийде.
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17.03.2022 12:10 Відповісти
Не Зеленського пIдтримують а Украину , и не надо путать п@й с пальцем!
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17.03.2022 12:22 Відповісти
Не плутайте:західний світ підтримує Україну а не зеленського.Те що його "виступам" аплодують стоячи ,він цього не розуміє,але це аплодують Українським Захисникам,а не йому.Якби українці не почали захищати свою країну зі зброєю в руках,то повторилась би ситуація 2014 року,і допомога заходу обмежилась би "стурбованістю" і зеленський нічим не зміг би допомогти, і не допомагає тепер.Після перемоги наші воїни почнуть боротись з корупцією більш дієвими методами,може "трохи"незаконними,але дуже дієвими.Перед виборами зеленський заявляв"прийде весна будемо саджати"а минулого року заявив що" не все так однозначно".Тобто саджати нема кого ,бо корупція подолана?За кордоном домовляються наші дипломати,наші воїни захищають Батьківщину,а зеленський робить те що вміє:"пилит видосики".Можливо я помиляюсь і Ви мені поясните що робить зеленський для України?
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17.03.2022 13:15 Відповісти
Так це корупціонери мають подолати корупцію? Геніально.
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17.03.2022 12:28 Відповісти
той коррупции в европе, да и у той же ниметчине, что аж за гланды!, только природа у них разная..)) наша особенная, у нашей корни из КУМОВСТВА конченого всеукраинского произрастают, и это уже скорее МАФИОЗНЫЙ СПРУТ, чем просто коррупция!, ихонная же, всего лишь чисто личная нажива, из внешних притом источников!)) прочувствуйте разницу, потом пи.дите попусту ни о чем...
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17.03.2022 12:30 Відповісти
Хто гучніше всіх кричить тримайте злодія? ***** скупив політиків в Німеччині та в Європі і ті "чесні та некорумповані" базікають про корупцію в Україні.
Не пригадаєте в якій країні перша особа держави після завершення каденції пішла на службу у кремль? В Україні був один, і той втік та переховується на параші. А німецький канцлер не тільки служить кремлівському фашисту-терористу, а й має повагу і вплив на керівництво та політиків Німеччини.
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17.03.2022 15:55 Відповісти
Марно говорити: «Ми робимо все, що можемо». Треба зробити те, що необхідно! - Черчіль
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17.03.2022 11:57 Відповісти
Фрицы - самые жадные люди на земле! Большинство немцев в гости ходит с пустыми руками, даже на день рождения, максимум подарят мыло. В гости они ходят со своей едой, каждый ест только свою еду, а остатки каждый заворачивает в платочек и уносит домой. Поэтому удивляться жадности немцев, ихним подаркам ( ржавые ракеты), и приверженности северному потоку 2, не стоит. Они действительно любят московию, они там зарабатывают деньги, и если даже путлер захватит половину Германии, они всё равно будут с ним торговать!
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17.03.2022 12:35 Відповісти
Німець за копійку в церкві пердне.
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17.03.2022 16:00 Відповісти
Вы правы, я с высшим образованием работаю по 12 часов чтобы что-то себе позволить, с одних курсов на други
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17.03.2022 17:04 Відповісти
ну вы ж на негров с арабами и сирийцами, евреями пашете? и сопите молча в 2 дырочки....
теперь и на украинцев попашете. Вам не привыкать. Мы ж не хуже. Такие же беженцы.
И прав поболе имеем. А вам за то что строили СП2 когда мы кричали, что не взяли нас в НАТО,
придется вот так платить. За свою тупость.
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17.03.2022 18:04 Відповісти
Что вы несен
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17.03.2022 17:02 Відповісти
Антикорупційний прокурор де?
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17.03.2022 12:36 Відповісти
А кому там, що говорити...???
95% Східної німетчини це діти бувших військових, які лизали мацкальські чоботи під час окупації та діти КГБешних ШТАЗІ котрі підозрювали усіх у всьому, а остальна наволош ШВАБСЬКОГО БУНДЕСТАГО це ті котрі накрали грошей при окупації СССР і котрих купили ФСБешники призначив деректорами та топ менеджерами у НАФТО та ГАЗОгонах, руснафти та газпрому...!!!
Східні ШВАБИ це зрадники НІМЕЧЧИНИ і німецького НАРОДУ народжені після ГВАЛТУВАННЯ у 1945 році з мацкальськими генами...!!!
Ці гандони навіть бояться іздити в західну німетчину бо їх там можуть легко пристрілити, а поліція все списує на розбірки руської мафії, яка себе почуває в БЕРЛІНІ краще ніж в росії...!!!

У НІМЕЧЧИНІ вийшла книга "Про звірства радянсьбких солдат, які галтували дітей"

http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?fbclid=*************************************************************
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17.03.2022 12:46 Відповісти
Не рекомендую спешить в Евросоюз, начинает душить идиотскими правилами. Вы можете сами заключать различные контракты, что более полезно.
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17.03.2022 13:06 Відповісти
Да мы этих санкций с России нагляделись с 2000 годов. Потому идите за своим кораблем.
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17.03.2022 13:51 Відповісти
Ja litšno potšemu dolžen iti!? Ti vidimo uže svoim umom pošol...
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17.03.2022 14:53 Відповісти
Ніколи не думав, що погоджусь з Зеленським. Але те що він сказав сьогодні фріцам повністю підтримую. Досить толерантності. Треба їм прямим текстом в очі казати. Фашисти не покаялись за звірства, які творили на території Україні у Другу світову. Тепер вони виростили нового гітлера. Німеччина має відповісти за те, що заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008 році. Німеччина блокувала продаж Україні зброї через структури НАТО, але постачала на парашу товари військового та подвійного призначення. На рашистських безпілотниках Орлан, які скидають бомби на українців стоять німецькі мотори.

Кулеба скромно не називає країну, але й так зрозуміло, що це Німеччина.
"У перший день війни, 24 лютого, посол України в одній дуже впливовій європейській державі сидів у кабінеті державного секретаря одного міністерства і сказав: "Допоможіть нам, війна почалася. Допоможіть ось з цим та оцим". Той йому співчутливо посміхнувся в обличчя і відповів: "Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність". Це конкретний епізод, який мав місце в надзвичайно впливовій країні ЄС", - сказав Кулеба. https://censor.net/ua/n3325722
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17.03.2022 16:18 Відповісти
И наврядли они будут в Германии работать
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17.03.2022 17:12 Відповісти
За них вже відпрацювали ті українці, яких насильно вивезли під час німецько-фашистської окупації на каторжні роботи до Німеччини. Тепер платіть за тих кого експлуатувати і кого закатували.
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Рашист під німецьким прапорцем, ти не кажи мені що робити і я не скажу куди тобі іти.
Мої всі воюють, онук, зять, племінник навіть з-за кордону приїхав захищати українську землю. А в Німеччині у мене є знайома, точно така як ти. Її батьки прєданні комуняки, а як тільки совок почав валитись, то вона знайшла якогось німця, втекла в Німеччину, а тепер розказує, що "нада с расієй дружіть, штоби бить сільнимі".
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17.03.2022 18:45 Відповісти
Фріци ще не розрахувались з Україною за злочини фашистів у 1941 -1944 роках та за вивезені українські чорноземи. 1000-ю протитанкових ракет фріци не відкупляться. Будете розраховуватись за блокування Меркель ПДЧ в НАТО для України у 2008 році, за північний потік, який Німеччина будувала разом з парашою, щоб на випадок війни проти України забезпечити безперебійний транзит газу в Європу. За постачання газових турбін фірмою Сіменс для Криму в обхід санкцій, за постачання зброї і товарів подвійного призначення, за таємну угоду з ******, згідно якої Німеччина зобов'язалась блокувати рух України в НАТО і ЄС. Німеччина до останнього дня відкрито виступала на боці параші. Вона й зараз його підтримує, тільки відкрито не демонструє. На лаві в Гаазькому трибуналі разом з ****** буде сидіти і Меркель. Відмиватись від фашизму будуть німці разом з кацапами-рашистами.
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17.03.2022 17:31 Відповісти
та не вопрос. Мы если падем, ваш "славянский брат" станет уже на ваших границах. И это уже станет вашей разборкой. Останавливаться они не собираются.
и если бы германия не проводила тупую политику умиротвоерния агрессора и заглядывания в очко путину после оккупации крыма, то такого бы ужаса сегодня не было бы.
Даже ваш хабек это признал.
а вы судя по риторике, или бывший кацап или еврей.
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17.03.2022 18:10 Відповісти
очередной кормилец?? где-то мы уже эту тухлую риторику слышали...От даунбаса...
Они плохо кончили. Учись на чужих ошибках, кормилец хреновю
До войны именно мы европу кормили
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17.03.2022 19:10 Відповісти
Вы мне объясните как обывателю почему украинские мужики здесь в интернете а не на защите своей ненки Украины
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17.03.2022 17:54 Відповісти
Смотри осторожно высовывайся из окопа, ну ты ж, я так понимаю, на передовой, в баден-бадене?

p.s. *лядь, как уже достали эти импортные из германий, канад, израилев, штатов... сидят, ****, в тепле и от не*уй делать гадят здесь. Хорошо, плохо... мы без сопливых разберемся.
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17.03.2022 18:37 Відповісти
ти бидло,кацапо-швабське,що ти тут тирлуєшся на укр.ресурсі і забери нах іншу шмару під проксі
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17.03.2022 19:55 Відповісти
Тебя ж никто не спрашивает почему ты здесь а не "денацифицируешь" Украину или не бьеш ИГИЛ в Сирии.Если ты думаешь что здесь все поверят что ты житель "рейха" то ты ошибаешься. ОТ тебя путинозавром за версту воняет.
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17.03.2022 19:05 Відповісти
Вова главное что бы ТЫ не воспользовался формулой "плохой мир лучше хорошей войны".Надесь у тебя из головы улетучилось "мир в глазах путина","просто перестать стрелять","какая разница".А то Арахамия уже анонсирует нейтральный статус Украины.Он у нас уже был и ща нам боком вылазит.
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17.03.2022 19:02 Відповісти
Бо ви ж знаєте, що в кожній країні НАТО з початком війни всіх в кого є пеніс ув'язнюють у власній країні, а потім тих, хто найбільш постраждав від окупантів мобілізують в першу ж чергу, коли вони намагаються біжати в більш спокійні регіони країни. Всі так роблять. Це дуже по європейські.
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17.03.2022 19:50 Відповісти
САМОЕ ГЛАВНОЕ НАШЕ ОРУЖИЕ -ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ..!!!НАМ ДАЖЕ ЗАВИДУЮТ ,ЧТО У НАС ТАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ. ОН МНОГОЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ УКРАИНЫ. ОН УМЕЕТ УБЕЖДАТЬ ЛИДЕРОВ ДРУГИХ СТРАН И ЕМУ ДАЮТ ОРУЖИЕ БЕСПЛАТНО..!! ( еврейские корни:0) дают о себе знать)
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17.03.2022 21:07 Відповісти
срака коняки, що здалеку- ти волаючий коксохімік?
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18.03.2022 00:03 Відповісти
Кацапы хвалились , что у них везде свои люди ,которые на них работают( наверное имеют компромат )Вот некоторые и тормозят…
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17.03.2022 21:12 Відповісти
Порошенко з шкури вилазив, щоб цього не сталось, не сталось війни, А цей зеленсьський ,все зробив для того, щоб ця трагедія сталась.Тобі Американці казали ,взавтра війна,ворог на порозі,а ти в буковелі з коломойським на лижаж,катаєшся,,і ти хто таке ?
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18.03.2022 00:08 Відповісти
Жму руку абнiмаю
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18.03.2022 08:28 Відповісти
 
 