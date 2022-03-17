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США активно діляться розвідданими з Україною, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Сполучені Штати активно діляться розвідувальною інформацією з Україною, заявив у Брюсселі на брифінгу для журналістів високопоставлений представник Пентагону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Ми абсолютно точно ділимося, ми активно ділимося інформацією і розвідданими з українцями, які, на нашу думку, можуть бути корисні їм у їхній боротьбі, щодня", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

"І під корисною (інформацією) я маю на увазі реально корисну", - додав він, не вдаючись до деталей.

Ім'я високопоставленого представника Пентагону за умовами брифінгу не зазначається. Текст брифінгу розміщено на сайті Міноборони США.

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17.03.2022 11:34 Відповісти
Всем миром будем быть русскую фашистскую нечесть
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17.03.2022 11:35 Відповісти
Главное, чтобы эти столь нужные нам сведения, сразу же не утекали к бункерному. А то многовато у нас подозрительных персонажей в руководстве и что-то давненько шпионов не ловили в их стройных рядах
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17.03.2022 11:39 Відповісти
пох - судячи з останнього виступу бункерного, то він навіть підтасовані доклади в папочках вже не читає - всю інфу про війну бере від скабєєвої та соловйова
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17.03.2022 11:51 Відповісти
А дєрьмак, татаров і дємченко діляться своїми розвідданими з рашистами.
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17.03.2022 11:40 Відповісти
а якого демченко вбито?
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17.03.2022 11:43 Відповісти
По ценности, разведданные не уступают байрактарам.., так, что респект нашим союзникам..!!
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17.03.2022 12:01 Відповісти
 
 