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Від початку російського вторгнення до Польщі з України виїхали понад 1,9 млн людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

З 24 лютого, коли почалося російське вторгнення в Україну, до Польщі виїхали 1,95 млн людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

"З 24 лютого з України до Польщі прибули 1,95 мільйона людей.

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Вчора, 16 березня, офіцери Прикордонної служби зареєстрували 60 тис. людей - зменшення на 11%. Найбільше прибуло через пункти в Медиці - 18 тисяч, Дорогуську - 10,2 тисячі, Гребенному - 9,1 тисячі.

Сьогодні, до 7:00, з України прибули 12 тисяч людей", - йдеться у повідомленні Прикордонної служби у Twitter.
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Допомогу Польщі українці будуть пам'ятати ЗАВЖДИ!
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17.03.2022 11:42 Відповісти
Мабуть треба і покаятися за волинь...
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17.03.2022 11:50 Відповісти
 
 