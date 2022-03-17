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Влада Закарпаття отримала 500 заявок на релокацію бізнесу, 120 підприємств переїдуть найближчим часом

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

микита

З моменту запуску програми з переміщення підприємств та бізнесів з територій, де ведуться активні бойові дії, влада Закарпатської області отримала 500 заявок. Найближчим часом 120 підприємств вже переїдуть до Закарпаття.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами Микити, програма з релокації бізнесу – це частина масштабної підтримки економіки країни в умовах війни, до чого закликав Президент Володимир Зеленський.

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"Нещодавно глава держави зазначив, що поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах", – підкреслив він.

Владою Закарпаття було створено окремий підрозділ для розробки умов переміщення бізнесу, а результат перевищив можливі очікування. Зокрема, сотні компаній проявили зацікавленість перенести бізнес, а деякі підприємства вже розпочали роботу на території регіону.

"Результат: 500 отриманих заявок; 300 підприємств, з якими є пряма та стійка комунікація; 120 підприємств прийняли рішення про релокацію на Закарпаття; 4 підприємства вже активно функціонують в області з відновленням своєї статутної діяльності", - розповів голова обласної військової адміністрації.

Микита зазначив, що Закарпаття продемонструвало найкращі показники в Україні. "Дякую представникам бізнесу за довіру, а команді – за самовідданість та професіоналізм. Рухаємося далі. Разом переможемо!", – написав він.
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Топ коментарі
+1
Зосередили весь бізнес коло великих міст, тупаки, мотивуючи усе логістикою))) а нові заводи впк на сході України це взагалі візитка недоумкової влади...
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17.03.2022 11:55
+1
Ну если будут содействовать.
А то в Закарпатье разные местные князькитипа главного врача Квитки Полонины Ганинца ставят палки в колёса инвестиций , все хотят снимать сливки с инвесторов сами
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17.03.2022 11:55
+1
тут не можу не погодитись ! а , Микитка перший серед них - виконує "програму" президента!
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17.03.2022 11:58
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Зосередили весь бізнес коло великих міст, тупаки, мотивуючи усе логістикою))) а нові заводи впк на сході України це взагалі візитка недоумкової влади...
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17.03.2022 11:55 Відповісти
А хорошие дороги вдоль восточной границы ? Сколько денег закопали
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17.03.2022 12:00 Відповісти
100% Наші знайомі продавали там спадок, таких доріг і такої кількості світлофорів аж до фронту не бачили при янеку...
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17.03.2022 12:11 Відповісти
Строили оккупантам
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17.03.2022 12:29 Відповісти
Надо посадить тех , кто спустил украинские налоги на дороги вдоль восточной границы
войну ведь ***** планировал давно
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17.03.2022 12:30 Відповісти
Це вже питання до "владимира победоноссца" та його будівництва...
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17.03.2022 14:17 Відповісти
Ну если будут содействовать.
А то в Закарпатье разные местные князькитипа главного врача Квитки Полонины Ганинца ставят палки в колёса инвестиций , все хотят снимать сливки с инвесторов сами
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17.03.2022 11:55 Відповісти
А банда балог ліпша? або у вас, мадярко, амнезія?))
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17.03.2022 11:57 Відповісти
Именно и Балоги тоже мешают инвесторам . Все там не дают людям жить и работать спокойно
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17.03.2022 11:59 Відповісти
тут не можу не погодитись ! а , Микитка перший серед них - виконує "програму" президента!
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17.03.2022 11:58 Відповісти
 
 