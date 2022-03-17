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Боснія (59) НАТО (5098) Росія (47115) погрози (459)

Росія пригрозила Боснії українським сценарієм: "На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

босния

Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що БіГ має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість.

Про це він сказав в ефірі боснійського телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов.

Він зазначив, що не думає, що "в якійсь фантазії, в якійсь реальності, БіГ стає членом НАТО", тому що в країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин".

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

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Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в БіГ.

"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ", які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО, наголосив Комшич. "Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - підкреслив голова Президії БіГ.

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцеговіну".

"Як голова Президії БіГ я зобов’язаний засудити та відкинути загрози, які є не лише загрозою Боснії та Герцеговині, а й загрозою миру та стабільності на Західних Балканах", – сказав Комшич.

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Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році.

В той же час сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралитет.
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Топ коментарі
+85
ти спочатку з України щось виведи живого з свого війська, пригрожувальщик недохромосомний
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17.03.2022 12:00
+50
Босняки, чистіть кулемети і ховайте унітази.
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17.03.2022 12:01
+45
Не бійтеся майбутнього. Вдивляйтеся в нього, не обманюйтесь на його рахунок, але й не бійтеся. Вчора я піднявся на капітанський місток і побачив величезні, як гори, хвилі і ніс корабля, який впевнено їх різав. І я запитав себе, чому корабель перемагає хвилі, хоча їх так багато, а він один? І зрозумів - причина в тому, що у корабля є мета, а у хвиль - ні. Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо.

- Черчіль

У нашого корабля є мета - це вільна і квітуча Україна.

а інший корабель уже свій шлях вибрав...
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17.03.2022 12:01
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ти спочатку з України щось виведи живого з свого війська, пригрожувальщик недохромосомний
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17.03.2022 12:00 Відповісти
Росіяни поважають силу, військова слабкість - ось, що завжди викликає у них презирство. - Черчіль
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17.03.2022 12:07 Відповісти
Ошибочка, гражданка. Во-первых - Черчилль такого не говорил, а во-вторых - рузгие ничего и никого не уважают вообще, поскольку в массе - это холопы. А холопы боятся - кнута, барина, чичена. Боятся, но всегда готовы предать и продать. Уважалки в их бошках не передусмотрено. Не в ту сторону вбрасываете, милочка.
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17.03.2022 12:15 Відповісти
Помиляєтесь - почитайте Фултонську промову Уінстона Черчиля
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17.03.2022 12:38 Відповісти
Мадам, вы в английским, очевидно, не того и употребили "промову" с какого то руского авноресурса. Попробуйте по паре слов в день, свинья -pig, собака - dog. Через пару лет сможете че то и сама читнуть.
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17.03.2022 12:49 Відповісти
ну то есть, у них теперь есть повод самих себя презирать
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17.03.2022 12:19 Відповісти
Не бійтеся майбутнього. Вдивляйтеся в нього, не обманюйтесь на його рахунок, але й не бійтеся. Вчора я піднявся на капітанський місток і побачив величезні, як гори, хвилі і ніс корабля, який впевнено їх різав. І я запитав себе, чому корабель перемагає хвилі, хоча їх так багато, а він один? І зрозумів - причина в тому, що у корабля є мета, а у хвиль - ні. Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо.

- Черчіль

У нашого корабля є мета - це вільна і квітуча Україна.

а інший корабель уже свій шлях вибрав...
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17.03.2022 12:01 Відповісти
Чудово.
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Красівоє.
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17.03.2022 12:54 Відповісти
Босняки, чистіть кулемети і ховайте унітази.
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17.03.2022 12:01 Відповісти
НАТО сцiкнули в штанцi.
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17.03.2022 12:01 Відповісти
вот когда по стране агрессору будут наносить ответные удары? А то им на чужой территории воевать понравилось.
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17.03.2022 12:02 Відповісти
Какие они долбонутые, это уму непостижимо. Одной ногой в могиле, но угрожают. Ну Северная Корея, понятно
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17.03.2022 12:02 Відповісти
отравленное население не понимает что такое война и готовы терпеть любые лишения, может санкции еще не совсем дошли
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17.03.2022 12:04 Відповісти
Не факт, что санкции дойдут. По крайней мере не сразу.
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17.03.2022 12:10 Відповісти
І калобухий наслухався скабєєву, дипломат, а інфу бере з ТВ. І призвище його - бухе гівно.
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17.03.2022 12:02 Відповісти
Ссикуни, надо було слати посла за кораблем! А не засуджувати. Невже вони не бачать, що із себе представляє параша?!
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17.03.2022 12:03 Відповісти
Штирить кацапоїдних, не по детЦкі. А рога ж то вже обламуються
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17.03.2022 12:03 Відповісти
Только Калабухов может нести такой бред. Фамилия обязывает. А если по делу, то что вы показать можете? Горелое мясо рабссейских солдат?
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17.03.2022 12:04 Відповісти
рф давка за сахар https://t.me/operativnoZSU/14023
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17.03.2022 12:05 Відповісти
- Отдай, дура! Моя кура!
- Не отдам! Сама ты дура.
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17.03.2022 12:25 Відповісти
Санкций мало,пишут что кацапы выплатили и удадолсь избежать дефолта "Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении министерства"
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17.03.2022 12:07 Відповісти
Ага, - виплатили вони. Але виплата була здійснена в рублях. )))
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17.03.2022 12:11 Відповісти
ага, выплатили рублями вместо долларов. хрен кто их платеж примет
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17.03.2022 12:13 Відповісти
Э неет ,это не вы а вам в Украине показали и ещё покажут ...
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17.03.2022 12:09 Відповісти
а европа тем временем запретила небо над УКРАИНОЙ закрывать! ***** не дремлет
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17.03.2022 12:09 Відповісти
А який приклад з України навели московські нацисти, запропонували щоб їх ще й босняки віджарили?
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17.03.2022 12:12 Відповісти
кацапы орды свои через венгрию будут заводить наверное?
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17.03.2022 12:14 Відповісти
З кораблів в Чорному морі ракетами обстрілювати суть.
Навряд ППО Румунії та Сербії буде їх збивати
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17.03.2022 12:19 Відповісти
хорошие сапоги, знач нада брать!
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17.03.2022 12:18 Відповісти
Оставшимися 3мя "калибрами" ударят? ********! Высылайте их посла *****!
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17.03.2022 12:21 Відповісти
Это уж точно по кацапски. Самы в лаптях и по локоть в говне. Но чирикает... А когда БиГ войдёт в НАТО, тогда что? Пойдёт в большой поход их освободить?
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17.03.2022 12:28 Відповісти
Надо всем странам, что не в НАТО объединиться и ввиду особой опасности военных преступников ********** провести его демилитаризацию.
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17.03.2022 12:29 Відповісти
До Боснии им просто не добраться....
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17.03.2022 12:34 Відповісти
Валить пора этих российских послов в Европе, обнаглели.
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17.03.2022 12:37 Відповісти
Валить не валить, а ******** побить не мешало бы.
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17.03.2022 12:45 Відповісти
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17.03.2022 12:46 Відповісти
що вони очікують? вгробити рештки своєї армії? бо та, що вже в Україні щось несильно результативна, а я би навіть написав майже провальна!
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17.03.2022 13:55 Відповісти
Значить БіГ треба пошвидше вступити в нато. Поки росія не встигла напасти.
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17.03.2022 15:07 Відповісти
Виходить, такі рішення , як вступ до нато, треба робити скрито від росії.
І переговори з нато потрібно вести таємно.
І голосування про прийом країни в нато треба проводити таємно.
Потім просто оголошувати, що країна вступила в нато.
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17.03.2022 15:10 Відповісти
 
 