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Тактика РФ в Україні: позиційні бої, казани для мирних громадян та прицільні удари по укриттях, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Тактика війни РФ проти України полягає у прицільних ударах по об'єктах укриття людей, затягуванні рішень щодо гуманітарних питань та спробах спровокувати внутрішні конфлікти, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти", - написав Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

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щось занадто багато подоляка стало
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17.03.2022 12:24 Відповісти
"Казани"? Так і сказав? *******... Ох Подоляк, от нах би ти взагалі потрібен. І ти і твій шеф Єрмак.
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17.03.2022 12:28 Відповісти
мля-я, казани, це яку освіту потрібно мати, щоб таке ляпнути. В армійській лексиці слово КОТЕЛ (оточення) не переводииься як КАЗАН. Припиняйте користуватися Гугл-перевідником
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17.03.2022 12:37 Відповісти
А тактика подляка сидіти в добре захищеному Києві і повторювати мантру,що ми вже перемогли?
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17.03.2022 12:43 Відповісти
він говорить те що люди хочуть почути.Словоблуд він.
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17.03.2022 12:46 Відповісти
насправді тактика орків очевидна, на територіях Харківщини,Чернігівщини, Сумщини та Київщини створити відтягування сил ЗСУ на захист територій.....а в той же час вести планомірно захват територій луганщини, донеччини та Херсонщини....таким чином встановити свій кордон по адмін кордону Луганської, Донецбкої та Херсонській області. Забезпечивши возєднання цих територій з РФ та Кримом....коли паде Маріуполь, буде досгнето мету і тоді на перемовинах буде здано території, та кінець війни без Донецької, Луганської та Херсонської облестей.........можливо ще Миколаїв та Одеса щоб замкнути з придністровям. Так шо ні Київ ні Суми ні Черігів, ні Харків їм на разі не потрібні, це напруга і відволікання, ці території можуть бути в плані раши на наступні 8 років
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17.03.2022 13:13 Відповісти
Рух Опору Капітуляції

"Мирна угода" є подарунком для Росії - ексміністр закордонних справ, член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна" Володимир Огризко

«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?

«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити. Чим багато хто там і скористається. Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія? Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу? А де, до речі, наші «нейтральні чернетки»?

А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянтський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?

Володимир Огризко, Надзвичайний і повноважний посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр), член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна".
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17.03.2022 13:23 Відповісти
до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал"

Егеж, мабуть артилерія у ОПешних припизків - це все що складніше за калаш
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20.03.2022 13:53 Відповісти
 
 