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Тактика РФ в Україні: позиційні бої, казани для мирних громадян та прицільні удари по укриттях, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тактика війни РФ проти України полягає у прицільних ударах по об'єктах укриття людей, затягуванні рішень щодо гуманітарних питань та спробах спровокувати внутрішні конфлікти, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти", - написав Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
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"Мирна угода" є подарунком для Росії - ексміністр закордонних справ, член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна" Володимир Огризко
«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?
«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити. Чим багато хто там і скористається. Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія? Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу? А де, до речі, наші «нейтральні чернетки»?
А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянтський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?
Володимир Огризко, Надзвичайний і повноважний посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр), член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна".
Егеж, мабуть артилерія у ОПешних припизків - це все що складніше за калаш