Тривають роботи з розблокування бомбосховища в драмтеатрі Маріуполя. Звідти виходять живі люди, інформації щодо жертв наразі немає, - Денісова
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У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру.
Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людили Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
За її інформацією, будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі.
"Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру", - зауважила Денісова.
"Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена написами "діти" є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для рашистських військ та керівництва держави-терориста буде невідворотним та жорстоким", - додає омбудсмен.
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