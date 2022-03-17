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Тривають роботи з розблокування бомбосховища в драмтеатрі Маріуполя. Звідти виходять живі люди, інформації щодо жертв наразі немає, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

геращенко,маріуполь

У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людили Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі.

"Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру", - зауважила Денісова.

"Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена написами "діти" є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для рашистських військ та керівництва держави-терориста буде невідворотним та жорстоким", - додає омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бомбосховище у Маріуполі витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі, - Тарута

Автор: Ірина Дашківська
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Спасибо Господи что защитил этих несчастных людей от кремлёвского Люцифера
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17.03.2022 12:24 Відповісти
А це означає, що потрібно нічого не говорити про волонтерів, які допомагають, де знаходяться гуманітарні грузи, де ховаються люди і т.п., коротше кажучи, держати язик за зубами.
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17.03.2022 12:30 Відповісти
А як це донести до найбільшої медіапомийниці країни . .
Ворог за допомогою Г+Г продовжує знищувати українців . https://www.facebook.com/100008612829760/videos/1003131913912234
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17.03.2022 12:37 Відповісти
Аж полегшало на душі, бо як з ранку про влучення прочитав, то дуже був засмученій загибеллю діточок. Суки москальскі винищують навіть дітей українських.
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17.03.2022 12:30 Відповісти
раSSистская *********!
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17.03.2022 12:31 Відповісти
Дітей і жінок потрібно вивозити з Маріуполя, не дають в глиб України, то хоч до рашки, все ж по дітям там ракети не кидають, а там підросте дитина - найде шлях повернутись на Батьківщину, головне щоб жива залишилась.
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17.03.2022 12:40 Відповісти
Почекайте, наскiльки достовiрна iнформацiя?
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17.03.2022 13:09 Відповісти
 
 