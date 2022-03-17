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"Знаємо на кого нам полювати!": ГУР МО оприлюднило список російських воєнних злочинців з 448 ракетної бригади ЗС РФ. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українська розвідка здобула списки військовослужбовців 448 ракетної бригади ЗС РФ, яка дислокується в с. Клюква Курської області, та які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина 35525) с. Клюква, Курська область, що скоюють воєнні злочини проти народу України. На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У". На 2018 рік дана бригада залишалася єдиним ракетним з'єднанням з ТРК "Точка-У" у лавах ЗС росії. Тому ми точно знаємо на кого нам полювати!" - повідомили в розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку

Далі наводимо прізвища російських воєнних злочинців з Курської області: 

Знаємо на кого нам полювати!: ГУР МО оприлюднило список російських воєнних злочинців з 448 ракетної бригади ЗС РФ 01

Полковник МАРТЫНОВ Дмитрий Николаевич – командир войсковой части 35535,
24.01.1976

Знаємо на кого нам полювати!: ГУР МО оприлюднило список російських воєнних злочинців з 448 ракетної бригади ЗС РФ 02

Подполковник КАРАМЫШЕВ Игорь Иванович – заместитель командира войсковой части 35535,
https://ok.ru/profile/103130750462

Подполковник РЯБЕЦ Святослав Сергеевич - заместитель командира войсковой части 35535 по военно-политической работе,
24.02.1978, 79508768926, Курск ул.Звездная дом. 17 кв. 102, уроженец Одессы

Подполковник ПОЛУШИН Роман Николаевич – начальник штаба – заместитель командира бригады,
21.05.1980, 79207355313

Подполковник ЛЫСЕНКО Андрей Владимирович – заместитель командира бригады по вооружению – начальник технической части

Майор АРХИПОВ Роман Анатольевич – начальник продовольственной и вещевой службы тыла (ПВС)

Майор КОНДРАТЬЕВ Алексей Александрович – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части (РАВ)

Знаємо на кого нам полювати!: ГУР МО оприлюднило список російських воєнних злочинців з 448 ракетної бригади ЗС РФ 03

Майор ЯРОВЕНКО Алексей Вячеславович – начальник автомобильной службы технической части (АС)

Майор медицинской службы МИРЗЕХАНОВ Рамидин Рауфович – начальник медицинской службы, 15.10.1982, 79267540107
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Топ коментарі
+24
Доброго полювання !!!
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17.03.2022 12:43
+22
Срані Zомбі.
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17.03.2022 12:32
+16
удачной охоты.
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17.03.2022 12:49
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Срані Zомбі.
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17.03.2022 12:32 Відповісти
R.I.P. zombie
💯☠️
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17.03.2022 12:40 Відповісти
А значков,та сколько, металлисты *****
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17.03.2022 12:41 Відповісти
За взятие чеченского х...
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17.03.2022 12:51 Відповісти
Доброго полювання !!!
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17.03.2022 12:43 Відповісти
удачной охоты.
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17.03.2022 12:49 Відповісти
Ми чекаємо коли ці фото будуть з чорними стрічками,тоді буде залік!!! арестович обіцяв після пологового будинку в Маріуполі другу війну,щось не видко,але ми віримо в вас,щасливої полювання!!! Дуже хочеться,щоб зненацька загорівся НПЗ в мозирі!
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17.03.2022 12:54 Відповісти
сегодняшние ракети, что были сбиты в Красиловке и в Дарницком р-оне, летели с Курской области
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17.03.2022 13:22 Відповісти
а петлицы как немцев во Второй мировой
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17.03.2022 13:24 Відповісти
ГУР МО була потужною, доки туда не прийшли "зелені"(Буданов та інщі). Вони почали зливати спецопераціі, викрадати чаусів- коротше руйнувати розвідку... І цей піар недоречний. Розвідка повинна тихо робити свою справу.
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17.03.2022 13:25 Відповісти
Ні.
Треба що тремтіли тварюки від кожного шороху.
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17.03.2022 14:46 Відповісти
Таки тихо має працювати розвідка (ГУР МО) . А от силовики - гучно ...
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17.03.2022 18:53 Відповісти
ПЕРЕГНОЙ В ЖЕЛЕЗЯЧКАХ
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17.03.2022 13:27 Відповісти
в расход *********.
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17.03.2022 13:37 Відповісти
Хтось мені пояснить навіщо ці списки?
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17.03.2022 14:12 Відповісти
Тупий зовсім?.... нічого.... буває.
Запишись у ТРО там пояснять.
P. S.
путин-***** син сатани.
РФ - фашисская страна террорист.
*****-син сатани & рф - ПНХ !
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17.03.2022 14:45 Відповісти
та йди ти до дупи, свине. Ти хоча б повернися до України. Потім дізнаєшся що таке БТрО.
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17.03.2022 16:49 Відповісти
Знищіть сім'ї цих виродків,якщо можна то у них на очах, потім позбавте їх зору і відпустіть,без зайвих сентиментів і жалю,погляньте на фото вбитих ними дітей. Таке покарання для підлих дітовбивць існувало у Др.Єгипті
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17.03.2022 14:21 Відповісти
то що за ***********
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17.03.2022 14:21 Відповісти
Виглядають як люди. Але жодний мерзотник не звільнився, не відмовився виконувати злочинні не людські накази схибленого сина сатани *****!
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17.03.2022 14:43 Відповісти
отак подивишся здаля на москаля - і ніби справді він людина, ...
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17.03.2022 16:26 Відповісти
Всі хто зараз бере участь в війні на нашій землі ,вся русня повина бути в міждународному розшуку як війскові злочинці,також їх сім'ї.Кримінальна відповідальність.Всі їх рахунки повинні бути конфісковані.
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17.03.2022 15:27 Відповісти
Украинский аналог израильского подразделения Моссада "Кидон" ?
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17.03.2022 16:04 Відповісти
Дії дорожчі за розмови.
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17.03.2022 16:15 Відповісти
Если бы хоть одного достали, было бы тогда страха
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17.03.2022 17:09 Відповісти
- уже діставали , наприклад Цемаха .
Та де зараз гуляє той злочинець-вбивця ...
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17.03.2022 18:56 Відповісти
Их жен и детей нужно убивать, а их в живых оставить.
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17.03.2022 17:55 Відповісти
какіє протівниє харі
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18.03.2022 23:33 Відповісти
 
 