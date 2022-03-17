"Знаємо на кого нам полювати!": ГУР МО оприлюднило список російських воєнних злочинців з 448 ракетної бригади ЗС РФ. ПЕРЕЛІК

Українська розвідка здобула списки військовослужбовців 448 ракетної бригади ЗС РФ, яка дислокується в с. Клюква Курської області, та які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина 35525) с. Клюква, Курська область, що скоюють воєнні злочини проти народу України. На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У". На 2018 рік дана бригада залишалася єдиним ракетним з'єднанням з ТРК "Точка-У" у лавах ЗС росії. Тому ми точно знаємо на кого нам полювати!" - повідомили в розвідці.

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Далі наводимо прізвища російських воєнних злочинців з Курської області:

Полковник МАРТЫНОВ Дмитрий Николаевич – командир войсковой части 35535,

24.01.1976

Подполковник КАРАМЫШЕВ Игорь Иванович – заместитель командира войсковой части 35535,

https://ok.ru/profile/103130750462

Подполковник РЯБЕЦ Святослав Сергеевич - заместитель командира войсковой части 35535 по военно-политической работе,

24.02.1978, 79508768926, Курск ул.Звездная дом. 17 кв. 102, уроженец Одессы

Подполковник ПОЛУШИН Роман Николаевич – начальник штаба – заместитель командира бригады,

21.05.1980, 79207355313

Подполковник ЛЫСЕНКО Андрей Владимирович – заместитель командира бригады по вооружению – начальник технической части

Майор АРХИПОВ Роман Анатольевич – начальник продовольственной и вещевой службы тыла (ПВС)

Майор КОНДРАТЬЕВ Алексей Александрович – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части (РАВ)

Майор ЯРОВЕНКО Алексей Вячеславович – начальник автомобильной службы технической части (АС)

Майор медицинской службы МИРЗЕХАНОВ Рамидин Рауфович – начальник медицинской службы, 15.10.1982, 79267540107