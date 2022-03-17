У Дергачах на Харківщині не припиняються обстріли РФ: троє загиблих, п'ятеро поранених, зруйновані будинки, - мер Задоренко

На території Дергачівської тергромади, що на Харківщині, тривають бойові дії, відомо щонайменше про трьох загиблих і п'ятьох поранених мешканців.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Дергачів В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"На території громади тривають бойові дії, через які страждає місцеве населення. Протягом доби 16 березня окупаційна армія інтенсивно обстрілювала житлові квартали селища Слатине. Двоє слатинчан загинуло, ще п’ятеро отримали важкі поранення. Під вечір активізувалися обстріли Дергачів, у результаті яких зруйновано декілька приватних будинків. Є інформація щонайменше про одного загиблого у місті. Деякі люди, що ховалися у підвалах, опинилися під завалами. Працівники ДСНС наразі здійснюють заходи для порятунку цих осіб та ліквідації наслідків ворожих бомбардувань", - написав Задоренко.

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