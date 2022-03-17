УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4241 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
21 518 37
війна (56107) Держекоінспекція (125) Крим (12752) Росія (47115) вода (910)

Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

Країна-агресор Росії з початку вторгнення Росії в Україну незаконно отримала води на суму 620 млн грн. Це сталося за рахунок окупації гідротехнічних споруд Північно-Кримського каналу (Херсонська обл.) та спрямування води до окупованого півострова Крим.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція, повідомляє Цензор.НЕТ.

27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, що обмежувала подачу води до окупованого Криму, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.

"Наразі Російською Федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу). Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу. Отже, злодій вже поцупив води на загальну суму майже 620 млн гривень", - повідомили в Держекоінспекції.

Також читайте: Чернігів на 60% забезпечений водою, на 20% - світлом: ситуація поки не покращиться, - мер Атрошенко. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
****, тільки пару днів назад нам брехали,що вода в крим не йде,бо її потрібно перекачувати а насоси не працюють і не запрацюють ніколи!!!
показати весь коментар
17.03.2022 13:00
+17
Компенсируют... Ага . Юкос , МН 17 , Грузия , Абхазия , Крым , Донбасс , ... и много рососия компенсировала ? Сейчас слюной давятся на замороженные деньги рососии . Замороженные не значит конфискованные и переданные Украине . Есть опасность что подпишут зеленые что то с рососией и будет все как всегда .
показати весь коментар
17.03.2022 12:54
+15
Вони багато що вкрали.
показати весь коментар
17.03.2022 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони багато що вкрали.
показати весь коментар
17.03.2022 12:43 Відповісти
Металлом от руцких все компенсирует.
показати весь коментар
17.03.2022 12:43 Відповісти
Компенсируют... Ага . Юкос , МН 17 , Грузия , Абхазия , Крым , Донбасс , ... и много рососия компенсировала ? Сейчас слюной давятся на замороженные деньги рососии . Замороженные не значит конфискованные и переданные Украине . Есть опасность что подпишут зеленые что то с рососией и будет все как всегда .
показати весь коментар
17.03.2022 12:54 Відповісти
Газом и нефтью репарации будут отдавать. Все равно других получателей не будет через пару месяцев. Трубы уже есть, пусть качают в счет репараций.
показати весь коментар
17.03.2022 14:04 Відповісти
у меня такое странное ощущение, рассмотрим чисто факты, без оценок - имеет ли Россия легитимное право требовать, и насколько порядочно поступил "запад" и т.д. Я вот слушаю Арестовича, мол Украина отказалась от НАТО... Украина не могла отказаться от НАТО, хотя бы потому что именно НАТО держало Украину на дистанции, ограничиваясь обещаниями когда-то каким-то образом принять Украину и не более того. С другой стороны Россия требовала от Украины отказаться от движения в сторону НАТО. Исходя из разговора Арестовича, Украина с этим требованием готова согласиться... Тогда вопрос - а что, для этого нужны были такие жертвы и разрушения?! Ведь и до войны было ясно что в ближайшем будущем НАТО Украину не примет. В чем победа Украины? В том что Путин не смог посадить своего человека в Киеве?! А может до войны стоило декларировать отказ от НАТО? А управление тех или иных территорий под международным управлением или вообще непонятная "Кипрская" модель - ну управляется Турцией но никто не признает и т.д. И что? Каким образом это может устроить Украину?! Еще непонятно о каких территориях речь, уйдет ли Россия на довоенные позиции или оставит за собой все территории которые контролирует на данный момент? Хорошо, там из Харкова, Сумм и т.д. выйдут, но а что по восточному и южному направлениях? "Победа" Украины в данном случае напоминает "победу" Грузии в 2008-м - мол Путин не смог установить свою власть в Тбилиси, мы показали всему миру какой Путин урод и вот она, "победа" Грузии (?!). Не слишком ли многим пожертвовала Украина для такой "победы" чтобы показать всему миру что Путин голый? Ценой стольких разрушений, стольких жертв, отказ от НАТО и еще надо надеется что Россия отойдут на позиции предшествовавшему агрессии (опять же из примера Грузии, несмотря на подписание "мирного" соглашения, Россия не только не отошла на доконфликтные позиции, но и прибрала к рукам половину Цхинвальского региона, где вообще не было конфликта никогда, и Кодорское ущелье, который Грузия контролировала с 90-х по 2008 год, с признанием независимости Цхинвали и Сухуми и соответственно размещения там военного контингента без ограничений. Точно также из "финляндской" войны СССР ушел не с пустыми руками). Так объясните мне, где во всем этом "победа" Украины, кроме того факта что в военном плане Россия не смогла захватить всю Украину и довольствуется "скудными" территориальными приобретениями. Можно конечно догадываться что и водоснабжение Крыма в полном объеме возьмет на себя Украина, и численность войск ограничит, и военное сотрудничество с другими странами, читай получит ограниченный суверенитет... Не знаю, я не вижу победы Украины, кроме как чисто позиционных успехов в военной фазе конфликта в форме нанесения большого урона противника
Show less
показати весь коментар
17.03.2022 14:29 Відповісти
Русский корабль идинах
показати весь коментар
18.03.2022 01:16 Відповісти
Сахарный апокалипсис на россии.
Видео - https://youtube.com/shorts/sYkmyS1Up68
показати весь коментар
17.03.2022 12:44 Відповісти
А в водичку нельзя , какого-то аммиака,цианида пару цистерн добавить,чтоб с аппетитом заходила
показати весь коментар
17.03.2022 12:44 Відповісти
ні, отруювати Дніпро не можна - для своїх потрібна чиста вода.
показати весь коментар
17.03.2022 12:58 Відповісти
В СВОЙ, украинский Крым?!
показати весь коментар
17.03.2022 13:25 Відповісти
Там окупанти!!! А окупантiв треба знищувати!!!!
показати весь коментар
17.03.2022 14:14 Відповісти
И как потом будете цианиды убирать, думайте что пишете!
показати весь коментар
17.03.2022 16:00 Відповісти
Цензор так скромно просить допомоги.
Навряд чи багато навіть подивилось.
Статтю напишіть і вставте її зверху.
показати весь коментар
17.03.2022 12:47 Відповісти
Якщо це так, то вони не тільки воду крадуть, а й електроенергію, здається вода з Дніпра самопливом у Крим не тече, її потрібно перекачувати.
показати весь коментар
17.03.2022 12:54 Відповісти
Перекачивают уже в самом Крыму.
Я в детстве на такой станции сдядькой дежурил.
показати весь коментар
17.03.2022 12:59 Відповісти
ніт! перекачивают и там и там. это по карте кажется что Кырым ниже. а по рельеф местности нужно только моторами - самотеком не дойдет.

гораздо прагматичней у лаптях да коромыслами носитт. и напевать ЭХ дубинушка ухнем
показати весь коментар
17.03.2022 13:01 Відповісти
Хтось збирався вмерти за Крим, передумав вже?
показати весь коментар
17.03.2022 12:59 Відповісти
Так воно ж сьогодні херой TV
показати весь коментар
17.03.2022 13:03 Відповісти
это ворье пожизни
показати весь коментар
17.03.2022 13:00 Відповісти
****, тільки пару днів назад нам брехали,що вода в крим не йде,бо її потрібно перекачувати а насоси не працюють і не запрацюють ніколи!!!
показати весь коментар
17.03.2022 13:00 Відповісти
брешут
показати весь коментар
17.03.2022 13:23 Відповісти
400 замороженных ярдов ждут своего часа)
показати весь коментар
17.03.2022 13:02 Відповісти
Зе подпишет мирные соглашения, бабло разморозят
показати весь коментар
17.03.2022 13:22 Відповісти
*** ты угадал =)
показати весь коментар
17.03.2022 13:27 Відповісти
Надеюсь.
показати весь коментар
17.03.2022 13:40 Відповісти
Каждому украинцу придётся взять по 5 кацапских рабов вместе предыдущих двух.
показати весь коментар
17.03.2022 13:05 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 15:03 Відповісти
Ну как бы его освободить должны, может ещё и наградить тех, кто заранее к посевной воду подал в украинский Крым?
показати весь коментар
17.03.2022 13:27 Відповісти
Тепер росіяни на сотні років будуть нести клеймо нацистів і фашистів... Будемо їх вбивати всюди ми і радіти з того.
показати весь коментар
17.03.2022 13:33 Відповісти
яка різниця, все одно скоро доведеться відновити постачання води (після деокупації)
показати весь коментар
17.03.2022 13:34 Відповісти
Треба канал почистити та підремонтувати.
показати весь коментар
17.03.2022 14:44 Відповісти
https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
показати весь коментар
17.03.2022 13:35 Відповісти
Нехай зрошують. Нам потрібен квітучий Крим. Ще цього року він повернеться в Україну.
показати весь коментар
17.03.2022 14:51 Відповісти
Як завжди зрада та брехня ! Говорили напередодні що це неможливо , що так все зроблено , щоб ні каплі ,а тут бздинь и 620 млн.
показати весь коментар
17.03.2022 15:12 Відповісти
 
 