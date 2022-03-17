Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Країна-агресор Росії з початку вторгнення Росії в Україну незаконно отримала води на суму 620 млн грн. Це сталося за рахунок окупації гідротехнічних споруд Північно-Кримського каналу (Херсонська обл.) та спрямування води до окупованого півострова Крим.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція, повідомляє Цензор.НЕТ.

27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, що обмежувала подачу води до окупованого Криму, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.

"Наразі Російською Федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу). Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу. Отже, злодій вже поцупив води на загальну суму майже 620 млн гривень", - повідомили в Держекоінспекції.

Також читайте: Чернігів на 60% забезпечений водою, на 20% - світлом: ситуація поки не покращиться, - мер Атрошенко. ВIДЕО