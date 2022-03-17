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Арестович про перемовини з РФ: для України все має бути краще, ніж до війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна не програє на переговорах з Росією щодо припинення війни. Все, про що влада має намір домовиться з Москвою, має бути краще, ніж до війни.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу вам нагадати, що принципова позиція президента, за його словами, полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік, це перше. Друге - все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. То ж, вам немає про що хвилюватися!.. Ми ніколи не здамо наших національних інтересів", - заявив Арестович.
Топ коментарі
+24 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар17.03.2022 12:57
+21 Юрій Петрович c92ca1ad
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+21 Robin Nielsen
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Как может быть лучше, чем до войны, если всему миру будет сказано, что Украину, как корову, принудили к МИРУ.
Говорят, Рогозин написал твит, пригласив Ярослава Качиньского в Смоленск. Но удалил.
Подонок намекнул, что Россия убила президента Леха Качиньского, устроив авиакатастрофу под Смоленском.
А за длинный язычок
Диме вышлют Новичок.
РФ - ИДИНАХУЙ.
ТОМУ: ФСБ РФ- ИДИНАХУЙ!
дебилы БЛД (с)
Й те що його знову витягли з за шухляди насправді дратує.
Є набагато більш гідних людей висвітлювати події!
Что такое "краще, ніж до війни"? И кому будет "краще"?
Далее Международный трибунал для ВСЕХ, кто так или иначе был причастен к военным действиям, ВПК, СМИ, образованию и т.д.
Далее - тотальная изоляция, полное закрытие границ для всех без исключения.
Через полгода гарантировано начнутся стихийные бунты, которые приведут к перевороту, или даже перерастут в гражданскую войну.
А в результате, введение внешнего международного правления и войск ООН-НАТО. Полная ДЕНАЦИФИКАЦИЯ московии и ее разоружение. Далее, раздел московии на зоны международного контроля, с последующим разделом на несколько независимых государств.
Да это нелегко, и не дешево. Но всю эту программу можно осуществить за 1-2 года, если сильно захотеть и пойти ради этого на какие-то жертвы и убытки.
https://youtu.be/UOBggWPw7GY