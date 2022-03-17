Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці Росії як шанс нелегальної міграції в країни Євросоюзу, - ГУР Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сирійські найманці розглядають участь у війні проти України на боці Росії як можливість подальшого дезертирства з подальшою нелегальною міграцією до країн ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (САР) до Росії було відправлено 150 найманців", - йдеться у повідомленні.
За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення із Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків.
"Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях, тобто суто поліцейські функції. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух" сирійців", - наголошують у ГУР МО.
Там додають, що нещодавно на військову базу Хмеймім із Росії прибуло понад 30 бойовиків, які дістали поранення у боях проти захисників України.
"Це негативно позначилося на морально-психологічному стані інших найманців і призвело до відмови частини брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть були зафіксовані випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції до країн ЄС", - підсумували у ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
лучше на России начинай партизанить. заодно будешь Героем для девок-"чернильниц", там Мехмеда и Мастурбека любят, да