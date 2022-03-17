Знищено ворожий командний пункт. Ймовірно, це означає ліквідацію декількох генералів, - Арестович

Захисники України знищили командний пункт однієї з російських армій.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Це велике досягнення. Це, ймовірно, означає знищення декількох генералів і, відповідно, паузу та дезорганізацію ведення противником бойових дій", - сказав він.

Арестович нагадав, що за добу знищено 10 повітряних цілей - п'ять літаків, два гвинтокрили, один БПЛА і декілька крилатих ракет.

"Ворог, розуміючи, що не може здобути перемогу ні в повітрі, ні на землі, застосовує традиційні методи ведення війни - руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення, як ми бачили у Маріуполі", - додав він.

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