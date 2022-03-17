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Знищено ворожий командний пункт. Ймовірно, це означає ліквідацію декількох генералів, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили командний пункт однієї з російських армій.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Це велике досягнення. Це, ймовірно, означає знищення декількох генералів і, відповідно, паузу та дезорганізацію ведення противником бойових дій", - сказав він.
Арестович нагадав, що за добу знищено 10 повітряних цілей - п'ять літаків, два гвинтокрили, один БПЛА і декілька крилатих ракет.
"Ворог, розуміючи, що не може здобути перемогу ні в повітрі, ні на землі, застосовує традиційні методи ведення війни - руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення, як ми бачили у Маріуполі", - додав він.
Топ коментарі
+27 Nepran Lagidnyi
показати весь коментар17.03.2022 13:04
+6 Назар Курта
показати весь коментар17.03.2022 13:11
+5 Геннадий Прищепович
показати весь коментар17.03.2022 13:44
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Будь ласка, зачекайте...
По факту що?
А що, якщо вже знищили - то це повинно бути таємницею для українців? Чого не сказати, якої саме армії і де?
Кацапи точно знають, що там знищили, так що Україну не продаєш.