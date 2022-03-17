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Знищено ворожий командний пункт. Ймовірно, це означає ліквідацію декількох генералів, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Захисники України знищили командний пункт однієї з російських армій.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Це велике досягнення. Це, ймовірно, означає знищення декількох генералів і, відповідно, паузу та дезорганізацію ведення противником бойових дій", - сказав він.

 Арестович нагадав, що за добу знищено 10 повітряних цілей - п'ять літаків, два гвинтокрили, один БПЛА і декілька крилатих ракет.

"Ворог, розуміючи, що не може здобути перемогу ні в повітрі, ні на землі, застосовує традиційні методи ведення війни - руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення, як ми бачили у Маріуполі", - додав він.

Читайте також: Ворог не полишає спроб вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 17 березня

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Смерть московським окупантам.
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17.03.2022 13:04
+6
Майте стримку, це вже перебор.
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17.03.2022 13:11
+5
Росія країна-терорист №1 у світі ! Тому русофашизм має бути знищеним навіки !
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17.03.2022 13:44
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Смерть московським окупантам.
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17.03.2022 13:04 Відповісти
улетел в рай Кабздону на концерт
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17.03.2022 15:00 Відповісти
Ну якщо Віктор Степаненко вирішив, що вже пора - то може Віктор Степаненко і піде в атаку?
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17.03.2022 13:08 Відповісти
Так допоможи їх звільнити.
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17.03.2022 13:09 Відповісти
Майте стримку, це вже перебор.
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17.03.2022 13:11 Відповісти
******..Мене Шляк Трафляє.....Шапкозакидацтво...Виграти бій не означає ще виграти війну.мать вашу
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17.03.2022 13:20 Відповісти
Кац предлагает сдаться?
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17.03.2022 13:28 Відповісти
Чем долбишься?
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17.03.2022 13:37 Відповісти
З безлічі виграних боїв і складається перемога.
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17.03.2022 13:52 Відповісти
міцного здоров'я )))
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17.03.2022 13:26 Відповісти
Есаулы, *****
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17.03.2022 13:36 Відповісти
Нащо нам здогадки?
По факту що?
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17.03.2022 13:38 Відповісти
По факту, есть свежее мясо. А вот грудинка или филе, ещё не отсортировали🤣😂🤣
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17.03.2022 13:40 Відповісти
Захисники України знищили командний пункт однієї з російських армій.
А що, якщо вже знищили - то це повинно бути таємницею для українців? Чого не сказати, якої саме армії і де?
Кацапи точно знають, що там знищили, так що Україну не продаєш.
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17.03.2022 13:38 Відповісти
Росія країна-терорист №1 у світі ! Тому русофашизм має бути знищеним навіки !
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17.03.2022 13:44 Відповісти
Оперативний мобільний КП це від майора до полковника, ЦКП там може бути генерал, якщо перевірка від НЦУО, наприклад налаштування наприклад плацдарма чи планування якоюсь операцією в регіоні, обов'язково повинен бути присутнім генерал по оперативному управлінні військ ГОУ ГШ
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17.03.2022 13:46 Відповісти
там дурних немає, коли командир дивізії йде в бойових порядках, то штабних з округу навряд чи загониш на передовий НП.
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17.03.2022 13:56 Відповісти
Арестович говорить так, ніби ті генерали були б чогось варті. Як на мене, то знищення, наприклад, артилерійської обслуги має більшу користь для нас.
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17.03.2022 14:09 Відповісти
Уберите Люсю-пистабола! Сам факт того, что это озвучивает известный мерзавец уже вызывает недоверие к информации.
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17.03.2022 16:04 Відповісти
Так надо использовать эти моменты дезорганизации врага по максимуму! Не надо ждать и глупо радоваться. Нужно бить врага, бить и бить. 72 часа в сутки. Не надейтесь, как наивные дети, что они уйдут и всё закончится. Они вернутся, но уже с опытом, наученные, еще злее и коварнее.
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17.03.2022 16:11 Відповісти
Люся мочить, нещадний воїн. А хлопці наші - золоті, дай їм Бог здоров'я і натхнення!
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17.03.2022 20:21 Відповісти
 
 