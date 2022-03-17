Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення війни в Україні

Також Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може... У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

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Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ має негайно припинити війну.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до РФ. Насамперед вона закликала російську владу негайно припинити військові дії, які вона розв'язала на території України 24 лютого. Також Україна вимагала утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір, або зробити його більш складним для вирішення.

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