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Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,оон

Також Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може... У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

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Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ має негайно припинити війну.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до РФ. Насамперед вона закликала російську владу негайно припинити військові дії, які вона розв'язала на території України 24 лютого. Також Україна вимагала утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір, або зробити його більш складним для вирішення.

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Топ коментарі
+26
Ось вам ***** і весь компроміс,скільки вам ще таких компромісів потрібно? ******* їх плтрібно без всіляких компромісів!!!
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17.03.2022 13:21
+17
Только оружие,оружие и оружие в Украину для массовой ликвидации "ванек". Все эти суды-пока лишь "белый шум" на заднем плане.
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17.03.2022 13:29
+14
Тим гірше для них. В США вчора кремлівське пуйло офіційно визнано міжнародним військовим злочинцем. Це означає, що спецслужби США у взаємодії зі спецслужбами інших країн офіційно відкрили що до нього сезон полювання і його знищення. Міжнародними військовими злочинцями були визнані, Каддафі, Саддам Хусейн, Мілошевич. Доля їх відома. Теж саме чекає гітлера кремлівського рейху. Статус міжнародний військовий злочинець є. Побажаємо спецслужбам світу хорошого полювання.
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17.03.2022 13:31
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Ось вам ***** і весь компроміс,скільки вам ще таких компромісів потрібно? ******* їх плтрібно без всіляких компромісів!!!
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17.03.2022 13:21 Відповісти
Миротворці ООН велком ін Україна
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17.03.2022 13:27 Відповісти
Нафіг вони потрібні?Ці соплі потім розтянуть на років 20 плюс окуповані теріторіі і що це нам дасть?Ще 20 років проблем?І неможливість рішення і поверненя своїх територій.Мочить русню !
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17.03.2022 15:22 Відповісти
Вся суть этих судов: ловите убийцу детей, на суде спрашиваете его: вы хотите сидеть в тюрьме 30 лет? Он отвечает: "неа". Вы его отпускаете.
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17.03.2022 13:26 Відповісти
Только оружие,оружие и оружие в Украину для массовой ликвидации "ванек". Все эти суды-пока лишь "белый шум" на заднем плане.
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17.03.2022 13:29 Відповісти
"Також Пєсков заявив, що Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей. "
Цэ добре
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17.03.2022 13:30 Відповісти
Тим гірше для них. В США вчора кремлівське пуйло офіційно визнано міжнародним військовим злочинцем. Це означає, що спецслужби США у взаємодії зі спецслужбами інших країн офіційно відкрили що до нього сезон полювання і його знищення. Міжнародними військовими злочинцями були визнані, Каддафі, Саддам Хусейн, Мілошевич. Доля їх відома. Теж саме чекає гітлера кремлівського рейху. Статус міжнародний військовий злочинець є. Побажаємо спецслужбам світу хорошого полювання.
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17.03.2022 13:31 Відповісти
Просто на словах назвали ×уйло злочинцем, ембарго на продаж нафти газу та зброї немає. Транспортне сполучення з паРашаою є, навіть поляки прорвали блокаду відтіснили людей щоб фури могли проїхати до БР. Більшість заяв тільки бла бла, Кабаєва живе у Швейцарії, щось ії не вигнали та не арештували. Як й Гаага, до сраки все це, реальні розмови можуть бути тільки через MIM-104 Patriot, ATACMS, HIMARS-PrSm та на мій погляд треба кулемети M61 GAU-4 20 mm Vulcan які можна встановити як стаціонарного так й мобільний зразок. Також масово поставити Minigun M 134, GAU-2, GAU-17
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17.03.2022 14:26 Відповісти
У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін" - це типу підсудний може не погодитися з рішенням суду? ****** суд)
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17.03.2022 13:31 Відповісти
это увсе роССийская хуцпа. их слова - пустой звук
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17.03.2022 13:53 Відповісти
Вымогатели, ***

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17.03.2022 14:13 Відповісти
Девиз кацапстана - дуракам закон не писан..
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17.03.2022 14:17 Відповісти
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.
Если понят, то не так. (с)
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17.03.2022 14:44 Відповісти
никогда еще за всю Историю раша не признала (и не признает) ни одной вины за собой !!
какие могут быть переговоры или гарантии мира??????????
только уничтожение до последнего говноеда...
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17.03.2022 14:22 Відповісти
нахрен выгнать кацапстан из ООН, зачем они там нужны если не выполняют правила под которыми подписывались
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17.03.2022 14:22 Відповісти
вчора повелись на пропаганду і звинуватили державу в зраді. сьогодні послухали пєскова і отримали задоволення.
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17.03.2022 14:27 Відповісти
НЕ УДИВЛЯЕТ…Им на все мировые инстанции наплевать..Существует только одна маниакальная цель-уничтожение Украины..Возможно ли евообще убийц в Гаагу будет вытащить??
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17.03.2022 14:35 Відповісти
Це було очікувано. Але є судова процедура. То ж ваньки зробили свій крок -
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17.03.2022 14:36 Відповісти
Это говорит о чём? Да у них всё схвачено" перед войной с Украиной. А вот где дипломаты наши с ними водяру пили?
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17.03.2022 15:02 Відповісти
Европа выставила себя так,что на неё плевать московия хотела.
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17.03.2022 15:19 Відповісти
Яка несподіванка прямо
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17.03.2022 16:22 Відповісти
ктоб сомневался
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17.03.2022 18:51 Відповісти
 
 