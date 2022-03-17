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армія РФ (13421) війна (56107) СБУ (10002)

"Мы сюда приехали нас было 85, а сейчас человек 30 осталось", - СБУ перехопила розмову деморалізованого 18-річного загарбника. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Службі безпеки України оприлюднии розмову 18-річного росіянина, що вже сидіє та повністю деморалізований та заляканий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний  телеграм-канал СБУ.

"Бліцкриг путіна в Україні провалився, а його армія взагалі перестала вірити в свою перемогу. Як розповідає окупант у перехопленій СБУ розмові, коли вони приїхали в Україну, їх було 85, а залишилося 30. Сам він поки живий, але за пару тижнів війни 18-річний загарбник посивів", - повідомляють у СБУ.

з розмови зрозуміло, що зараз всі окупанти, що вижили, сидять і чекають успішного завершення переговорів України та РФ. "Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться", – з надією переказує своїй дівчині вояк. Він спростовує чутки про мільйонні преміальні учасникам війни, і не сподівається навіть на виплату щомісячних "розрахункових". Тож просить дівчину зайти в "Кабінет військовослужбовця" та перевірити "…. сколько они, пида..сы, заплатили" за лютий і березень.

"З таким настроєм їм недовго залишилося. І це ще загарбники не підозрюють, яким лютим буває березень! А перемога України все ближче!",- впевнені у Службі безпеки України.

Також читайте: Окупанти звинувачують СБУ в нібито "підготовці атаки отруйними речовинами": Війська РФ намагаються відволікти увагу від своїх військових злочинів
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Топ коментарі
+22
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17.03.2022 13:32
+15
МАМА ПАМАГІ Я УСРАЛСЯ-ВИТРІ СКАРЄЄ МНЄ ЖОПУ...2-Я ТІПА АРМІЯ В МІРЄ...
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17.03.2022 13:31
+11
Лишилося 30 з 85? Це ще не погано. Вони щасливчики. Поки-що.
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17.03.2022 13:38
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МАМА ПАМАГІ Я УСРАЛСЯ-ВИТРІ СКАРЄЄ МНЄ ЖОПУ...2-Я ТІПА АРМІЯ В МІРЄ...
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17.03.2022 13:31 Відповісти
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17.03.2022 13:32 Відповісти
Не "вже сидіє", а "вже сивіє".
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17.03.2022 13:32 Відповісти
Та ні, як раз і сидіє: ззаду нього загороджувальні кадирівці з бутелками
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17.03.2022 13:38 Відповісти
і сируніє)))))
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17.03.2022 13:52 Відповісти
Мало рабів кацапських залишиться в Україні, тяжко їм прцювати буде.
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17.03.2022 13:33 Відповісти
Який з цього гімна робітник? Воно тільки дітей вбивать навчене. Лікар сказав в морг значить в морг.
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17.03.2022 14:19 Відповісти
А він буде не будувати, він буде руїни розгрібати. Каторжні роботи, і нічого лишнього.
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17.03.2022 17:03 Відповісти
Тупо було прийти оркам в країну, де другою роботою після земмлі була тисячолітня утилізація орків
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17.03.2022 13:34 Відповісти
А що ви хотіли.
Подякуйте долі, що взагалі щось з вас осталось. Тимчасово...
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17.03.2022 13:37 Відповісти
Ну чувачки, 30 энто многовато, вас должно остаться полтора: ты и ещё *********
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17.03.2022 13:37 Відповісти
Лишилося 30 з 85? Це ще не погано. Вони щасливчики. Поки-що.
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17.03.2022 13:38 Відповісти
Та скоро буде " нас оставалось только трое..."
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17.03.2022 13:47 Відповісти
Російські орчіхи плодяти орків, які вміють грабувати, вбивати беззбройних і дітей. І найкраща доля російського орка- сконати від Українського Війська. За це йому в пеклі буде пошана.
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17.03.2022 14:45 Відповісти
Зайди говорит в кабинет, посчитай говорит денежки
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17.03.2022 13:38 Відповісти
І хто назве їх людьми?
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17.03.2022 13:42 Відповісти
До уваги редактора - ви помилково прикріпили інше відео до новини
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17.03.2022 14:07 Відповісти
Сьмерць рашысцкiм акупантам.
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17.03.2022 14:33 Відповісти
Зря он на "договорятся" рассчитывает. Будет полная зачистка Украины от орков. Любой договор с рашенфашистами будет только на пользу рашенфашистов
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17.03.2022 14:35 Відповісти
Не розумію навіщо писати скільки років року.
Орки у 18 чи 35 так само запускає ракету по мирних жителях.
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17.03.2022 14:40 Відповісти
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17.03.2022 14:43 Відповісти
"Напрасно старушка ждет сына домой, Ей скажут, она зарыдает"(С)
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17.03.2022 15:12 Відповісти
"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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17.03.2022 16:12 Відповісти
Їх лишалося 30 голів. Поки до них стелс-пихоти не дісталися...

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17.03.2022 16:39 Відповісти
 
 