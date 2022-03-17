Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що Україні невигідні часткові обміни, адже Росія весь час бере нових заручників.
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли оточений Маріуполь, коли захоплено багато наших населених пунктів, захоплено наших захисників, і у заручниках тримають велике місто та тисячі його захисників, дивно було б вести перемовини щодо якихось окремих осіб, треба рятувати усіх захоплених, усіх заручників", - пише він.
На думку Бутусова, видавши російських строковиків, Україна позбавила себе потужного аргументу на перемовинах.
"Україні невигідні часткові обміни, оскільки Росія постійно бере нових заручників. Якщо вони хочуть повернути живими своїх льотчиків, строковиків, офіцерів, вони мають звільнити усіх наших, кого захопили, мають закінчувати війну", - вважає Бутусов.
Він додав, що Путін наразі показав своїм воякам: ті можуть здаватися в полон, їх витягнуть.
"Російські вояки нам потрібні, щоб росіяни розуміли, що за вбивства наших полонених хтось отримає адекватну відповідь", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Так вони завтра прилетять знову нас бомбити 😠
Это создало опасный прецедент, теперь эти выродки будут массово брать гражданских (чиновников) в плен. У нас ещё мер Днепрорудного захвачен, его тоже будем менять на военнослужащих!? А если завтра Федорова снова захватят в Мелитополе?
Так весь обменный фонд можно растратить...
А обменяли на обычных срочников, которые теперь будут от Украины шарахаться, как черт от ладана, еще и другим расскажут
1. Визнати теріторію РФ як теріторію Північної України, з послідуючим приеднанням до теріторії України
2. Розігнати Держдуму, кабмін росії та інші державні органи росії, анулювати пост президента росії та підпорядкувати житедіяльність північної України центральним органам України і президента України
3. видати каральним органам України міжнародних військових злочинців:
путіна, шойгу, лаврова, матвіенко, толстого, соловйова, ернста, симонян та інших (список має бути складений українськими фахівцями слідчих органів та прокуратури України і включати всіх *******-орків причетних до військових злочинів росії в Україні)
Зараз самє такий час на якому орків потрібно привчати до "нових реалій"!
І це ж неодмінно дозволить не проводити ніяких "обмінів" взагалі, бо поняття "полонених" щезне, а будуть ветерани "колишньої війни" з боку України і військові злочинці - бувші росіяни які будуть осуджені тв відбуватимуть покарання в новій, вільній від путіна батьківщіни.