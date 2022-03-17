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Новини Війна в Україні
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Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що Україні невигідні часткові обміни, адже Росія весь час бере нових заручників.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли оточений Маріуполь, коли захоплено багато наших населених пунктів, захоплено наших захисників, і у заручниках тримають велике місто та тисячі його захисників, дивно було б вести перемовини щодо якихось окремих осіб, треба рятувати усіх захоплених, усіх заручників", - пише він.

На думку Бутусова, видавши російських строковиків, Україна позбавила себе потужного аргументу на перемовинах.

"Україні невигідні часткові обміни, оскільки Росія постійно бере нових заручників. Якщо вони хочуть повернути живими своїх льотчиків, строковиків, офіцерів, вони мають звільнити усіх наших, кого захопили, мають закінчувати війну", - вважає Бутусов.

Читайте: Мера Мелітополя Федорова обміняли на дев'ятьох російських строковиків, - ОП

Він додав, що Путін наразі показав своїм воякам: ті можуть здаватися в полон, їх витягнуть.

"Російські вояки нам потрібні, щоб росіяни розуміли, що за вбивства наших полонених хтось отримає адекватну відповідь", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
Зате піариться краще на одному. Я цілком підтримую Бутусова. Згадаймо, що дали Україні обміни Цемаха, чи беркутівців. Окрім шкоди лише піар.
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17.03.2022 13:38
+42
Пи.Си. За словами Арєстовіча цим обміном теж займався безпосередньо Єрмак. Думаю, цього досить, щоб говорити про користь такого обміну для держави.
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17.03.2022 13:40
+33
Завтра орки наловлять ще більше наших і що за кожного будемо віддавати свідків Гааги , особливо пілотів ?

Так вони завтра прилетять знову нас бомбити 😠
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17.03.2022 13:42
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Зате піариться краще на одному. Я цілком підтримую Бутусова. Згадаймо, що дали Україні обміни Цемаха, чи беркутівців. Окрім шкоди лише піар.
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17.03.2022 13:38 Відповісти
Пи.Си. За словами Арєстовіча цим обміном теж займався безпосередньо Єрмак. Думаю, цього досить, щоб говорити про користь такого обміну для держави.
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17.03.2022 13:40 Відповісти
Шоу маст гоу он
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17.03.2022 13:48 Відповісти
Нельзя освобождать льотчиків и офіцерів - они свидки для суду.
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17.03.2022 13:39 Відповісти
Вони патологічні,й досвідчені вбивці!
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17.03.2022 14:56 Відповісти
А що тільки чиновники люди ?
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17.03.2022 13:43 Відповісти
Где она показалась? Есть некоторые локальные успехи, на отдельных участках. В целом же ситуация продолжает оставаться очень серьезной, но уже не такой критичной.
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17.03.2022 13:52 Відповісти
Ти впевнений, що за тиждень мер Мелітополя не підписав у ФСБ жодних паперів і не став другою Савченко?
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17.03.2022 14:06 Відповісти
Це не важливо зараз. Зараз він, як тоді Савченко - прапор! Потім він нах... нікому не буде потрібний,як і та...
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17.03.2022 15:42 Відповісти
Завтра орки наловлять ще більше наших і що за кожного будемо віддавати свідків Гааги , особливо пілотів ?

Так вони завтра прилетять знову нас бомбити 😠
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17.03.2022 13:42 Відповісти
Важливо: мер Мелітополя воювати не піде. Дев'ять строковиків підпишуть контракт і зновуиз' являться в Україні. Але вже з досвідом.
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17.03.2022 13:44 Відповісти
Возможно эти 9 срочников образцово-показательно сдались вместе с исправной техникой вскоре после перехода границы.
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18.03.2022 06:04 Відповісти
Не розумію чому його одного за дев'ятьох адже крім ного як я пам'ятаю були також і захоплені нажаль і інші люди думки яких поважають у їх громадах наприклад волонтерка із Бердянська?
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17.03.2022 13:49 Відповісти
Я уважаю Федорова, но менять военнопленных на гражданских нельзя!
Это создало опасный прецедент, теперь эти выродки будут массово брать гражданских (чиновников) в плен. У нас ещё мер Днепрорудного захвачен, его тоже будем менять на военнослужащих!? А если завтра Федорова снова захватят в Мелитополе?

Так весь обменный фонд можно растратить...
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17.03.2022 13:49 Відповісти
Увы.такие обмены способствуют более коварным методам краже людей на временно оккупируемых территориях.Это только ухудшит обстановку если продолжить поощрять такие обмены. эти твари поставят это на поток и это обрушит всю систему обмена.
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17.03.2022 13:50 Відповісти
Розкручують маховик викрадень й знущань. Кожен виміняний зумовоює десятьох викрадених
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17.03.2022 20:04 Відповісти
Имхо этим обменом Зеленский дал понять высоким должностным лицам, что не надо идти на сотрудничество с оккупантами даже в плену. Украина вытащит своих.
А обменяли на обычных срочников, которые теперь будут от Украины шарахаться, как черт от ладана, еще и другим расскажут
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17.03.2022 13:51 Відповісти
Вони повернуться і будуть злішими а іншим розкажуть як не потрапити у полон і вбивати хохлів. Такий варіант ти не розглядаєш...?
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17.03.2022 14:26 Відповісти
Нихуя подобного. Этим обменом дали понять всем оркам, что их вытащат, не надо бояться.
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17.03.2022 15:36 Відповісти
Вроде уже видео есть, что они вернулись в строй и убивают украинцев. Это сильно подымает боевой дух орков. Обмен во время бомбежек и войны был ошибкой.
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17.03.2022 15:58 Відповісти
теперь меры коллаборанты будут сдаваться
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17.03.2022 14:00 Відповісти
Агент кремля Ермак виліз і знов працюе на путляра Хто у нас обмінами ще займався Медведчук
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17.03.2022 14:25 Відповісти
ВЕРНО…но рашисты этот вариант долго делать не будут…Им абсолютно наплевать ,кто там в плену..
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17.03.2022 14:27 Відповісти
Кто-то не понимает , что мєра захваченного Мелитополя россияне пьітались использовать в своей игре по разделу Украиньі ? Его бьі наверняка убили за отказ , но благодаря тому , что президент вьінес проблему на международньій уровень , ее удалось решить в украинских интересах . А срочников в плену неделю назад бьіло более 200 голов...
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17.03.2022 14:31 Відповісти
не зарікайся. Юро...
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17.03.2022 14:51 Відповісти
Як завжди на цензорі ЗРАДА всюди...поважаю Бутусова, але...врятували того, кого змогли, Мелітополю і півдню потрібна надія, що про них пам'ятають. Маріуполь не визволили поки що, бо не вистачає сил...не треба істерику розводити.
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17.03.2022 15:02 Відповісти
А хтось бачив тих строковиків? Та й чи строковики то були? Як і хто їх відбирав та за яким принципом? Тому питання не в "зраді", а в чіткому механізму обміну військополоненими, яким точно не повинен займатися завхоз ОП. Ну, а своїх, звісно, треба звільняти, але, крім мера, там, на жаль, можуть бути солдати й офіцери ЗСУ. От 9 їхніх солдат на 9 наших - без питань. А так дійсно є питання.
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17.03.2022 15:24 Відповісти
Ідея головного редактора зрозуміла-"Всіх на всіх",чи я помиляюсь?Тільки,будь ласка,уточніть скільки часу мине на таку домовленісь? Всі покази обмінного фонду юридично, по всіх правилах ,зафіксовані,до речі як і покази Цемаха,і є доказами в будь якому суді.Не треба недооцінювати наших юристів.Навіть якщо їх усіх,включаючи Цемаха,нагодують "новичком",покази залишаться.І не треба розганяти "Зраду-зрадну"
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17.03.2022 15:27 Відповісти
Во время войны никто не меняет. Это проигрышная для Украины конструкция. Все российские военные демонстративно будут опять воевать через неделю. Деморализация украинских защитников и поднятие боевого духа оркам. И это не имеет смысла для Украины, т.к. в данный момент у путинцев в заложниках миллионы мирных украинских людей.
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17.03.2022 15:56 Відповісти
Значит надо работать "тщательнее". Их сейчас столько рвануло в Европу - толь собирай урожай. Все с этим согласны, но когда речь заходит о конкретной работе - исчезают, как страус головой в песок. Впрочем, страус смелее.
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17.03.2022 20:30 Відповісти
Юрій, будь ласка, донесіть до пана Залужного, а він хай перекаже нашим переговірникам з росіянами, ось ці вимоги:
1. Визнати теріторію РФ як теріторію Північної України, з послідуючим приеднанням до теріторії України
2. Розігнати Держдуму, кабмін росії та інші державні органи росії, анулювати пост президента росії та підпорядкувати житедіяльність північної України центральним органам України і президента України
3. видати каральним органам України міжнародних військових злочинців:
путіна, шойгу, лаврова, матвіенко, толстого, соловйова, ернста, симонян та інших (список має бути складений українськими фахівцями слідчих органів та прокуратури України і включати всіх *******-орків причетних до військових злочинів росії в Україні)

Зараз самє такий час на якому орків потрібно привчати до "нових реалій"!
І це ж неодмінно дозволить не проводити ніяких "обмінів" взагалі, бо поняття "полонених" щезне, а будуть ветерани "колишньої війни" з боку України і військові злочинці - бувші росіяни які будуть осуджені тв відбуватимуть покарання в новій, вільній від путіна батьківщіни.
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17.03.2022 15:56 Відповісти
Дев'ять за одного ,так ніяких полонених ненапасешся .Міняти на якихось цивільних кацапиків .
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17.03.2022 16:12 Відповісти
Треба брати москальскiх заручникiв за кордном. Та їх мажорiв. Я вже дiю. Першiй контакт spetscommа[email protected]. Далi перевiрю та подивимося, що можна разом зробити.
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17.03.2022 20:25 Відповісти
 
 