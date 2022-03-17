Ситуація на Київщині: у Вишгородському районі Київщини гуманітарна катастрофа, у Фастівському був обстріл

У Вишгородському районі Київщини гуманітарна катастрофа, Славутич повністю ізольований.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Продовжується евакуація людей з окупованої Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

У Бучанському районі у Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

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У Бородянській, Бучанській та Гостомельській громадах фіксуються переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.

У Бориспільському районі, за попередньою інформацією, збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.

У Броварському районі на території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад перебуває ворожа техніка.

В ніч з 16 на 17 березня по Калинівській громаді ворог завдав ракетного удару. Постраждав один із населених пунктів – ушкодження інфраструктури та житлового фонду. Попередньо жертв немає", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається: "У Фастівському районі ситуація стабільна, контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне.

Відбувся обстріл "Градами" в сторону с. Ясногородка – потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає.

В Обухівському районі ситуація стабільна, контрольована. Є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.

У Білоцерківському районі ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.

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Майже по всій області оголошуються постійні тривоги можливого авіанальоту. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори. Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.

Бородянка заблокована. Готується евакуація цивільного населення та підвіз гуманітарної допомоги".