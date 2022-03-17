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"Це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів за допомогою катапульти", - Кудрицький про неможливість приєднання Криму до Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кудрицкий
Фото: прес-служба Укренерго

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, з'єднання енергомережею Запорізької АЕС із Кримом технічно неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Приєднання чогось до Криму, зокрема ЗАЕС, - це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів у космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається "ЗАЕС - Крим", тобто вони не зв'язані безпосередньо мережевою інфраструктурою. Видати щось в Крим із ЗАЕС і до синхронізації (з енергомережею Європи) було технічно неможливо, і зараз, після нашої синхронізації, це й поготів технічно неможливо", - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що якщо такі плани у противника є, то вони абсолютно нездійсненні.

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А так хочеться і на дурняк.
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17.03.2022 14:07 Відповісти
Это тот же чувак, который говорил, что и мост в Крыму не возможен технически?
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17.03.2022 14:09 Відповісти
І водичка до криму не можлива, але бачимо що для расєї мало що не можливе завдяки таким "фахівцям"...))
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17.03.2022 14:13 Відповісти
з дупнями ліпше не спілкуватись - тому в СПАМ
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17.03.2022 15:17 Відповісти
Не лякай спамом))) я через третю добу у бані)) дякуючи таким олігофренам як ти)) які вічно лізуть у розмову до дорослих...
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17.03.2022 15:45 Відповісти
с..ка, кримський міст теж кричали не можливо, вода не піде до криму, бо грунт буде поглинати воду....ще й ця хєрня....якщо довго тужитись то щось получиться.....скільки можена вже цього популізму ...мовчки треба робити справи і все
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17.03.2022 14:30 Відповісти
Те, що вони крадуть воду по максимуму (50 м3/сек) означає, що грунт поглинає.
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17.03.2022 14:41 Відповісти
А вот крымский мост уже давно надо было распистячить..
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17.03.2022 14:41 Відповісти
Если бы 'Нептун' в асфальт не закатали, то уже и мост и все лоханки в черном море ************ бы. А так нечем.
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17.03.2022 14:55 Відповісти
ЗАЭС точно нужна для подачи воды в крым - энергии дофига потребляется для работы насосных станций и сопутствующей инфраструктуры...
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17.03.2022 15:36 Відповісти
Так в Криму вже плити каналу розібрали і качать і перекачувати воду не получилось, а сама вона далеко не потече.... Так шо, дзузьки вам, а не води.... смійтеся на кутні зуби.... і радійте
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17.03.2022 22:07 Відповісти
 
 