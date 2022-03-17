"Це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів за допомогою катапульти", - Кудрицький про неможливість приєднання Криму до Запорізької АЕС

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, з'єднання енергомережею Запорізької АЕС із Кримом технічно неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Приєднання чогось до Криму, зокрема ЗАЕС, - це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів у космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається "ЗАЕС - Крим", тобто вони не зв'язані безпосередньо мережевою інфраструктурою. Видати щось в Крим із ЗАЕС і до синхронізації (з енергомережею Європи) було технічно неможливо, і зараз, після нашої синхронізації, це й поготів технічно неможливо", - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що якщо такі плани у противника є, то вони абсолютно нездійсненні.

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