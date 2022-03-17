Не поширюйте у мережі точної інформації про розташування бомбосховищ, - Генштаб ЗСУ
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Росія вже 22 день руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Тому українців закликають не поширювати у мережі інформацію про точне розташування бомбосховищ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Також противник намагається розповсюджувати фейки усіма доступними каналами комунікацій.
"Максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, закликають виключити фото та відеофіксацію у мережі. До того ж потрібно виключити точну інформацію з територіальною прив'язкою бомбосховищ (місць укриття цивільного населення).
Все для того, щоб ворог не зміг отримати інформації для ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.
Будь ласка, зачекайте...
думаю, они и так уже есть у врага.
I hope Ukrainians learn the lessons Syrians had to against Russia fast. Never reveal the locations of shelters for women and children, field clinics or breadlines. Russia will target them first. Don't reveal the locations to the UN. Russia will access them, and target them first.
Сподіваюся, українці швидко засвоять уроки, яких сирійців навчила Росія. Ніколи не розкривайте місця розташування притулків для жінок і дітей, місцезнаходження клінік чи хлібзаводів. Росія вдарить по них першим чином. Не повідомляйте ці місця розташування в ООН. Росія через ООН отримає до доступ до координат і першим чином вдарить по них.