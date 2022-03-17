Не поширюйте у мережі точної інформації про розташування бомбосховищ, - Генштаб ЗСУ

Росія вже 22 день руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Тому українців закликають не поширювати у мережі інформацію про точне розташування бомбосховищ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також противник намагається розповсюджувати фейки усіма доступними каналами комунікацій.

"Максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, закликають виключити фото та відеофіксацію у мережі. До того ж потрібно виключити точну інформацію з територіальною прив'язкою бомбосховищ (місць укриття цивільного населення).

Все для того, щоб ворог не зміг отримати інформації для ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

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